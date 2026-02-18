2026. február 18. szerda Bernadett
0 °C Budapest
London. Egyesült Királyság. Légi felvétel a Tottenham Hotspur Stadionról. 2023. augusztus 15.
Sport

Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot

Pénzcentrum
2026. február 18. 18:15

A Tottenham Hotspur szurkolói szervezete azzal vádolta meg a klubvezetést, hogy manipulálta egy januári egyeztetés jegyzőkönyvét. A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat - számolt be a BBC.

A Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) február 3-án egyeztetett a klub vezetőségével, köztük Vinai Venkatesham vezérigazgatóval. A találkozóra nyolc nappal Thomas Frank vezetőedző menesztése előtt került sor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szervezet állítása szerint a megbeszélés írásos összefoglalójából a klub törölt egy szakaszt, amelyben a drukkerek a Premier League-ből való kiesés kockázatát vetették fel. Szintén kimaradt az a rész, amelyben a felek arról tárgyaltak, hogy az Európa-liga megnyerése után kialakult bizalom szertefoszlott. A THST szerint még azt a mondatot is kihagyták, amelyben a klub "üdvözölte a szurkolói szervezet hozzájárulását".

A THST közleményében hangsúlyozta: demokratikusan választott szurkolói szervezetként kulcsfontosságúnak tartják az átláthatóságot. Céljuk, hogy a drukkerek láthassák, milyen kérdéseket intéztek a klubhoz, hogyan zajlott az egyeztetés, és milyen válaszok születtek.

Az átláthatóság szerves része a szerepünknek és a klubbal való kapcsolatunknak

– fogalmaztak.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M €
Edző: Igor Tudor
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
26
7
9
10
36
45
-9
30
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
26
7
6
13
25
38
-13
27
Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

A Tottenham nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A klubhoz közel álló források ugyanakkor a BBC Sportnak elmondták: az összefoglaló eleve csak áttekintő jellegűnek készült, nem pedig a megbeszélés szó szerinti leiratának.

A jegyzőkönyv végleges változatába bekerültek a saját nevelésű játékosok első csapatban való szerepeltetésére, a klub profittermelő képességére, valamint a Spurs játékstílusához és identitásához (DNS) való ragaszkodásra vonatkozó kérdések. A THST szerint azonban ezek a témák sem a maguk teljességében jelentek meg az anyagban.

A Tottenham jelenleg a Premier League 16. helyén áll, hét győzelemmel és mindössze öt pont előnnyel a kiesőzóna felett. A klub pénteken a horvát Igor Tudort nevezte ki megbízott vezetőedzőnek az idény végéig.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #klub #futball #premier league #tottenham #angol foci #szurkolók #angol bajnokság #edzőváltás

