Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot

A Tottenham Hotspur szurkolói szervezete azzal vádolta meg a klubvezetést, hogy manipulálta egy januári egyeztetés jegyzőkönyvét. A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat - számolt be a BBC.

A Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) február 3-án egyeztetett a klub vezetőségével, köztük Vinai Venkatesham vezérigazgatóval. A találkozóra nyolc nappal Thomas Frank vezetőedző menesztése előtt került sor.

A szervezet állítása szerint a megbeszélés írásos összefoglalójából a klub törölt egy szakaszt, amelyben a drukkerek a Premier League-ből való kiesés kockázatát vetették fel. Szintén kimaradt az a rész, amelyben a felek arról tárgyaltak, hogy az Európa-liga megnyerése után kialakult bizalom szertefoszlott. A THST szerint még azt a mondatot is kihagyták, amelyben a klub "üdvözölte a szurkolói szervezet hozzájárulását".

A THST közleményében hangsúlyozta: demokratikusan választott szurkolói szervezetként kulcsfontosságúnak tartják az átláthatóságot. Céljuk, hogy a drukkerek láthassák, milyen kérdéseket intéztek a klubhoz, hogyan zajlott az egyeztetés, és milyen válaszok születtek.

Az átláthatóság szerves része a szerepünknek és a klubbal való kapcsolatunknak

– fogalmaztak.

A Tottenham nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A klubhoz közel álló források ugyanakkor a BBC Sportnak elmondták: az összefoglaló eleve csak áttekintő jellegűnek készült, nem pedig a megbeszélés szó szerinti leiratának.

A jegyzőkönyv végleges változatába bekerültek a saját nevelésű játékosok első csapatban való szerepeltetésére, a klub profittermelő képességére, valamint a Spurs játékstílusához és identitásához (DNS) való ragaszkodásra vonatkozó kérdések. A THST szerint azonban ezek a témák sem a maguk teljességében jelentek meg az anyagban.

A Tottenham jelenleg a Premier League 16. helyén áll, hét győzelemmel és mindössze öt pont előnnyel a kiesőzóna felett. A klub pénteken a horvát Igor Tudort nevezte ki megbízott vezetőedzőnek az idény végéig.