Újabb rekord dőlt meg az NBA-ben: ezt se gondolta volna senki

Shai Gilgeous-Alexander, az Oklahoma City Thunder sztárja megdöntötte az NBA 63 éve fennálló rekordját. Sorozatban 127 mérkőzésen szerzett legalább 20 pontot, ezzel felülmúlva a legendás Wilt Chamberlain 126 meccses sorozatát - közölte a BBC.

A 27 éves kanadai játékos a Boston Celtics elleni 104–102-es győzelem során érte el a történelmi mérföldkövet. A találkozón 35 pontot szerzett, kilenc gólpasszt adott és hat lepattanót szedett le. A rekordot a harmadik negyedben állította be, amikor egy hatméteres dobással elérte a 21 pontot. Lenyűgöző sorozata 2024. november 1-je óta tart megszakítás nélkül.

Chamberlain a korábbi csúcsot 1961 októbere és 1963 januárja között állította fel. Ezt a rekordot több mint hat évtizeden át senki sem tudta még csak megközelíteni sem.

A rekordok és az eredmények mind szépek, de nem számítanak, ha nem nyersz. Csak ez járt a fejemben. A rekordot bármikor aadtam volna a győzelemért. Örülök, hogy végül mindkettő összejött

- mondta a tavalyi NBA-bajnoki címet szerző Thunder regnáló MVP-je.

Gilgeous-Alexander hozzátette, hogy a kosárlabdában és az életben is rengeteg olyan dolog van, amit nem lehet irányítani. Saját sikerének titkát abban látja, hogy mindig arra fókuszál, amire ténylegesen hatással lehet, és minden helyzetben a maximumot nyújtja.

A Thunder ezzel a győzelemmel zsinórban a hetedik meccsét nyerte meg. A csapat jelenleg 52–15-ös mérleggel magabiztosan vezeti a Nyugati főcsoportot.