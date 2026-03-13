Küszöbön a F1 elmúlt éveinek legnagyobb felvásárlása? Megszólalt a csapat főnöke, nagy pénzről lehet szó, ha ez összejön

Flavio Briatore, az Alpine csapatfőnöke a Kínai Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Mercedes Formula-1-es csapata részesedést kíván szerezni az Alpine-ban. A tranzakció magát a Mercedes márkát érinti, tehát nem csupán Toto Wolff személyes befektetéséről van szó - közölte a Motorsport.com.

A német gyártó az Enstone-ban székelő istálló 24 százalékos részesedését vásárolná meg. Ezt a hányadot jelenleg az Otro Capital befektetési csoport birtokolja, amelynek tagjai között ott vannak Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek, valamint Rory McIlroy golfozó is.

Az Otro 2023-ban 233 millió dollárért szerezte meg a részvénycsomagot, azonban a Formula-1-es csapatok értéke azóta jelentősen emelkedett: az Alpine jelenlegi becsült értéke már meghaladja a 3 milliárd dollárt.

Tudom, hogy a tárgyalásokat a Mercedes folytatja – nem Totóval, hanem a Mercedesszel –, meglátjuk, mi lesz belőle

– mondta Briatore. Hozzátette, hogy három-négy potenciális vevő is érdeklődik az Otro Capital részvényei iránt, köztük a Red Bull korábbi csapatfőnöke, Christian Horner. Briatore egyúttal leszögezte, hogy személyesen nem kíván beszállni az üzletbe.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az Alpine a 2026-os szezontól tért át a Mercedes motorjainak használatára, miután az új technikai szabályok bevezetése előtt leállította saját erőforrás-programját. Ezt a váltást éppen Briatore szabta feltételül ahhoz, hogy tanácsadóként és tényleges vezetőként visszatérjen a csapathoz.

Arra a kérdésre, hogy garantálni tudja-e, miszerint a Mercedes nem szólna bele az Alpine működésébe vagy az F1-es Bizottságban leadott szavazataiba, Briatore határozott választ adott:

Úgy gondolom, igen. Egy cégben a 75 százalék dönt, a 25 százalék pedig csak "utas"

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Példaként a Red Bullt hozta fel, amely már másfél évtizede két istállót is működtet a Formula-1-ben.

Jonathan Wheatley, az Audi csapatfőnöke szintén megszólalt az ügyben, és semmilyen aggodalomra okot adó összeférhetetlenséget nem lát a lehetséges tranzakcióban.

A sportág nagyon egyértelmű szabályozással rendelkezik. Semmiféle érdekütközést nem látok

– jelentette ki Wheatley.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA