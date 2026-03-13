2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Küszöbön a F1 elmúlt éveinek legnagyobb felvásárlása? Megszólalt a csapat főnöke, nagy pénzről lehet szó, ha ez összejön

Pénzcentrum
2026. március 13. 12:43

Flavio Briatore, az Alpine csapatfőnöke a Kínai Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Mercedes Formula-1-es csapata részesedést kíván szerezni az Alpine-ban. A tranzakció magát a Mercedes márkát érinti, tehát nem csupán Toto Wolff személyes befektetéséről van szó - közölte a Motorsport.com.

A német gyártó az Enstone-ban székelő istálló 24 százalékos részesedését vásárolná meg. Ezt a hányadot jelenleg az Otro Capital befektetési csoport birtokolja, amelynek tagjai között ott vannak Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek, valamint Rory McIlroy golfozó is.

Az Otro 2023-ban 233 millió dollárért szerezte meg a részvénycsomagot, azonban a Formula-1-es csapatok értéke azóta jelentősen emelkedett: az Alpine jelenlegi becsült értéke már meghaladja a 3 milliárd dollárt.

Tudom, hogy a tárgyalásokat a Mercedes folytatja – nem Totóval, hanem a Mercedesszel –, meglátjuk, mi lesz belőle

– mondta Briatore. Hozzátette, hogy három-négy potenciális vevő is érdeklődik az Otro Capital részvényei iránt, köztük a Red Bull korábbi csapatfőnöke, Christian Horner. Briatore egyúttal leszögezte, hogy személyesen nem kíván beszállni az üzletbe.

Az Alpine a 2026-os szezontól tért át a Mercedes motorjainak használatára, miután az új technikai szabályok bevezetése előtt leállította saját erőforrás-programját. Ezt a váltást éppen Briatore szabta feltételül ahhoz, hogy tanácsadóként és tényleges vezetőként visszatérjen a csapathoz.

Arra a kérdésre, hogy garantálni tudja-e, miszerint a Mercedes nem szólna bele az Alpine működésébe vagy az F1-es Bizottságban leadott szavazataiba, Briatore határozott választ adott:

Úgy gondolom, igen. Egy cégben a 75 százalék dönt, a 25 százalék pedig csak "utas"

Példaként a Red Bullt hozta fel, amely már másfél évtizede két istállót is működtet a Formula-1-ben.

Jonathan Wheatley, az Audi csapatfőnöke szintén megszólalt az ügyben, és semmilyen aggodalomra okot adó összeférhetetlenséget nem lát a lehetséges tranzakcióban.

A sportág nagyon egyértelmű szabályozással rendelkezik. Semmiféle érdekütközést nem látok

– jelentette ki Wheatley.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 13:16
Hiába a mentőterv: ez a két vezeték sem menti meg a világot a brutális olajkatasztrófától?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 13:02
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Agrárszektor  |  2026. március 13. 13:31
Honnan lesz üzemanyag a traktorba? Formálódik a pánik a gazdák körében