2026. február 25. szerda Géza
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Súlyos katasztrófára készül a londoni sztárcsapat: tényleg kieshet a Spurs?

Pénzcentrum
2026. február 25. 19:14

A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben. A csapat mindössze négy ponttal előzi meg a kiesőzónát, miután az Arsenal 4-1-es vereséget mért rájuk az észak-londoni derbin. A kérdés egyre nyomasztóbb: vajon egy ekkora klub is kieshet?

Igor Tudor együttese 2026-ban még egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyert meg, sőt október 26. óta mindössze két győzelmet aratott a ligában. A 16. helyen álló Spurs – a sereghajtó Wolves mellett – a leggyengébb formát mutatja az egész mezőnyben - írja cikkében a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ideiglenes vezetőedzőnek ráadásul súlyos sérüléshullámmal kell megküzdenie. A legutóbbi fordulóban tizenegy játékos hiányzott, ami kiemelkedően magas szám a bajnokságban. Dejan Kulusevski és James Maddison hosszú távú kiválása különösen fájdalmas, a támadójáték pedig emiatt látványosan szenved.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M €
Edző: Igor Tudor
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
27
7
10
10
37
46
-9
31
16.
Tottenham Hotspur
27
7
8
12
37
41
-4
29
17.
Nottingham Forest
27
7
6
14
25
39
-14
27
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A hátralévő tizenegy bajnoki közül a Wolves elleni idegenbeli mérkőzés, valamint a Crystal Palace, a Brighton, a Nottingham Forest és a Leeds elleni hazai találkozók kínálhatnak esélyt a pontszerzésre. Hazai pályán azonban idén a lehetséges negyvenkettőből mindössze tíz pontot szereztek, ami két győzelmet jelent. A Wolverhampton mellett ez a leggyengébb hazai mérleg a ligában.

Az Opta elemzése szerint a kiesés valószínűsége jelenleg 4,84 százalék. Ugyanakkor, ha a jelenlegi, mérkőzésenkénti 0,67-es pontátlagot vetítjük előre, a Spurs mindössze 36 ponttal zárná a szezont.

A kiesés pénzügyi következményei drámaiak lennének. A BBC elemzése szerint a klub éves bevétele nagyjából 261 millió fonttal zuhanna. A közvetítési, a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek egyaránt jelentősen csökkennének. Az AIA-val kötött, évi mintegy 40 millió fontos mezszponzori szerződés szinte biztosan tartalmaz kiesési záradékot, amely akár a felére is csökkenthetné ezt az összeget. A Nike-val kötött technikai szponzori megállapodás becslések szerint évi 30 millió fontot hoz, és bár kisebb mértékben, de ez a bevételi forrás is apadna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az aktuális bérköltség 254 millió font körül mozog, miközben a Championship átlaga mindössze 38 millió; a két szám közötti szakadék önmagáért beszél. Ráadásul a játékosok után még kifizetetlen, 337 millió fontnyi átigazolási részlet is súlyos terhet jelentene.

A történelem azt mutatja, hogy a nagy név és az erős játékoskeret sem garancia a bennmaradásra. Brian Clough kétszeres BEK-győztes Nottingham Forestje 1993-ban Stuart Pearce-szel és Roy Keane-nel a soraiban esett ki. A Newcastle 2009-ben Michael Owennel és Obafemi Martinsszal búcsúzott az élvonaltól, majd 2016-ban Wijnaldummal és Mitroviccsal a keretben is ugyanez történt. A Sheffield Wednesday a 2000-es kiesése óta nem jutott vissza a legmagasabb osztályba, a Leeds United pedig az 1992-es bajnoki címtől egészen a harmadosztályig süllyedt.

Danny Murphy, a Spurs egykori középpályása úgy véli, a csapatnak éppen elég lesz az ereje a bennmaradáshoz, de a kialakult helyzetet "hihetetlennek és abszurdnak" nevezte. Stephen Kelly, a klub korábbi hátvédje viszont úgy látja: a Tottenham kizárólag azért menekülhet meg, mert más csapatok még náluk is gyengébben teljesítenek, nem pedig a saját erejükből.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #futball #kiesés #premier league #tottenham #sportgazdaság #angol foci #angol bajnokság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
19:06
18:57
18:44
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
3 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 18:57
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:59
Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?
Agrárszektor  |  2026. február 25. 18:31
Már most látni, hogy bajok lesznek a hagymával: ezt sokan nem hitték volna
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel