Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
Súlyos katasztrófára készül a londoni sztárcsapat: tényleg kieshet a Spurs?
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben. A csapat mindössze négy ponttal előzi meg a kiesőzónát, miután az Arsenal 4-1-es vereséget mért rájuk az észak-londoni derbin. A kérdés egyre nyomasztóbb: vajon egy ekkora klub is kieshet?
Igor Tudor együttese 2026-ban még egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyert meg, sőt október 26. óta mindössze két győzelmet aratott a ligában. A 16. helyen álló Spurs – a sereghajtó Wolves mellett – a leggyengébb formát mutatja az egész mezőnyben - írja cikkében a BBC.
Az ideiglenes vezetőedzőnek ráadásul súlyos sérüléshullámmal kell megküzdenie. A legutóbbi fordulóban tizenegy játékos hiányzott, ami kiemelkedően magas szám a bajnokságban. Dejan Kulusevski és James Maddison hosszú távú kiválása különösen fájdalmas, a támadójáték pedig emiatt látványosan szenved.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
27
|
7
|
10
|
10
|
37
|
46
|
-9
|
31
|
16.
Tottenham Hotspur
|
27
|
7
|
8
|
12
|
37
|
41
|
-4
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
27
|
7
|
6
|
14
|
25
|
39
|
-14
|
27
A hátralévő tizenegy bajnoki közül a Wolves elleni idegenbeli mérkőzés, valamint a Crystal Palace, a Brighton, a Nottingham Forest és a Leeds elleni hazai találkozók kínálhatnak esélyt a pontszerzésre. Hazai pályán azonban idén a lehetséges negyvenkettőből mindössze tíz pontot szereztek, ami két győzelmet jelent. A Wolverhampton mellett ez a leggyengébb hazai mérleg a ligában.
Az Opta elemzése szerint a kiesés valószínűsége jelenleg 4,84 százalék. Ugyanakkor, ha a jelenlegi, mérkőzésenkénti 0,67-es pontátlagot vetítjük előre, a Spurs mindössze 36 ponttal zárná a szezont.
The Opta supercomputer's Premier League title projections before today's north London derby:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 22, 2026
Arsenal: 76.64%
Man City: 22.20%
Aston Villa: 1.13%
Find more here: https://t.co/7aqZAb0bnS pic.twitter.com/Wm154ud1RP
A kiesés pénzügyi következményei drámaiak lennének. A BBC elemzése szerint a klub éves bevétele nagyjából 261 millió fonttal zuhanna. A közvetítési, a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek egyaránt jelentősen csökkennének. Az AIA-val kötött, évi mintegy 40 millió fontos mezszponzori szerződés szinte biztosan tartalmaz kiesési záradékot, amely akár a felére is csökkenthetné ezt az összeget. A Nike-val kötött technikai szponzori megállapodás becslések szerint évi 30 millió fontot hoz, és bár kisebb mértékben, de ez a bevételi forrás is apadna.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az aktuális bérköltség 254 millió font körül mozog, miközben a Championship átlaga mindössze 38 millió; a két szám közötti szakadék önmagáért beszél. Ráadásul a játékosok után még kifizetetlen, 337 millió fontnyi átigazolási részlet is súlyos terhet jelentene.
A történelem azt mutatja, hogy a nagy név és az erős játékoskeret sem garancia a bennmaradásra. Brian Clough kétszeres BEK-győztes Nottingham Forestje 1993-ban Stuart Pearce-szel és Roy Keane-nel a soraiban esett ki. A Newcastle 2009-ben Michael Owennel és Obafemi Martinsszal búcsúzott az élvonaltól, majd 2016-ban Wijnaldummal és Mitroviccsal a keretben is ugyanez történt. A Sheffield Wednesday a 2000-es kiesése óta nem jutott vissza a legmagasabb osztályba, a Leeds United pedig az 1992-es bajnoki címtől egészen a harmadosztályig süllyedt.
Danny Murphy, a Spurs egykori középpályása úgy véli, a csapatnak éppen elég lesz az ereje a bennmaradáshoz, de a kialakult helyzetet "hihetetlennek és abszurdnak" nevezte. Stephen Kelly, a klub korábbi hátvédje viszont úgy látja: a Tottenham kizárólag azért menekülhet meg, mert más csapatok még náluk is gyengébben teljesítenek, nem pedig a saját erejükből.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-