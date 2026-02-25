Súlyos katasztrófára készül a londoni sztárcsapat: tényleg kieshet a Spurs?

A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben. A csapat mindössze négy ponttal előzi meg a kiesőzónát, miután az Arsenal 4-1-es vereséget mért rájuk az észak-londoni derbin. A kérdés egyre nyomasztóbb: vajon egy ekkora klub is kieshet?

Igor Tudor együttese 2026-ban még egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyert meg, sőt október 26. óta mindössze két győzelmet aratott a ligában. A 16. helyen álló Spurs – a sereghajtó Wolves mellett – a leggyengébb formát mutatja az egész mezőnyben - írja cikkében a BBC.

Az ideiglenes vezetőedzőnek ráadásul súlyos sérüléshullámmal kell megküzdenie. A legutóbbi fordulóban tizenegy játékos hiányzott, ami kiemelkedően magas szám a bajnokságban. Dejan Kulusevski és James Maddison hosszú távú kiválása különösen fájdalmas, a támadójáték pedig emiatt látványosan szenved.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M € Edző: Igor Tudor Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 27 7 10 10 37 46 -9 31 16. Tottenham Hotspur 27 7 8 12 37 41 -4 29 17. Nottingham Forest 27 7 6 14 25 39 -14 27 Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A hátralévő tizenegy bajnoki közül a Wolves elleni idegenbeli mérkőzés, valamint a Crystal Palace, a Brighton, a Nottingham Forest és a Leeds elleni hazai találkozók kínálhatnak esélyt a pontszerzésre. Hazai pályán azonban idén a lehetséges negyvenkettőből mindössze tíz pontot szereztek, ami két győzelmet jelent. A Wolverhampton mellett ez a leggyengébb hazai mérleg a ligában.

Az Opta elemzése szerint a kiesés valószínűsége jelenleg 4,84 százalék. Ugyanakkor, ha a jelenlegi, mérkőzésenkénti 0,67-es pontátlagot vetítjük előre, a Spurs mindössze 36 ponttal zárná a szezont.

The Opta supercomputer's Premier League title projections before today's north London derby:



Arsenal: 76.64%

Man City: 22.20%

Aston Villa: 1.13%



Find more here: https://t.co/7aqZAb0bnS pic.twitter.com/Wm154ud1RP — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 22, 2026

A kiesés pénzügyi következményei drámaiak lennének. A BBC elemzése szerint a klub éves bevétele nagyjából 261 millió fonttal zuhanna. A közvetítési, a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek egyaránt jelentősen csökkennének. Az AIA-val kötött, évi mintegy 40 millió fontos mezszponzori szerződés szinte biztosan tartalmaz kiesési záradékot, amely akár a felére is csökkenthetné ezt az összeget. A Nike-val kötött technikai szponzori megállapodás becslések szerint évi 30 millió fontot hoz, és bár kisebb mértékben, de ez a bevételi forrás is apadna.

Az aktuális bérköltség 254 millió font körül mozog, miközben a Championship átlaga mindössze 38 millió; a két szám közötti szakadék önmagáért beszél. Ráadásul a játékosok után még kifizetetlen, 337 millió fontnyi átigazolási részlet is súlyos terhet jelentene.

A történelem azt mutatja, hogy a nagy név és az erős játékoskeret sem garancia a bennmaradásra. Brian Clough kétszeres BEK-győztes Nottingham Forestje 1993-ban Stuart Pearce-szel és Roy Keane-nel a soraiban esett ki. A Newcastle 2009-ben Michael Owennel és Obafemi Martinsszal búcsúzott az élvonaltól, majd 2016-ban Wijnaldummal és Mitroviccsal a keretben is ugyanez történt. A Sheffield Wednesday a 2000-es kiesése óta nem jutott vissza a legmagasabb osztályba, a Leeds United pedig az 1992-es bajnoki címtől egészen a harmadosztályig süllyedt.

Danny Murphy, a Spurs egykori középpályása úgy véli, a csapatnak éppen elég lesz az ereje a bennmaradáshoz, de a kialakult helyzetet "hihetetlennek és abszurdnak" nevezte. Stephen Kelly, a klub korábbi hátvédje viszont úgy látja: a Tottenham kizárólag azért menekülhet meg, mert más csapatok még náluk is gyengébben teljesítenek, nem pedig a saját erejükből.