A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Megtalálta edzőjét a Spurs: ő lett ideiglenesen a vezér, elindulnak vele felfelé?
A Tottenham Hotspur vezetése Igor Tudort nevezte ki a csapat új vezetőedzőjévé, miután a londoni klub a gyenge bajnoki szereplés miatt szerdán menesztette korábbi szakvezetőjét. A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A londoni klub szombaton a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a horvát szakember veszi át a kispadot. Tudor gazdag játékos- és edzői múlttal rendelkezik: labdarúgóként olasz bajnoki címet nyert, Bajnokok Ligája-döntőben szerepelt, valamint világbajnoki bronzérmet szerzett.
Igor Tudor az edzői pályafutását 2013-ban kezdte, és azóta számos jelentős európai klubnál dolgozott. Irányította többek között a Hajduk Splitet, a török Galatasarayt, az olasz Udinesét és a Hellas Veronát, a francia Olympique Marseille-t, valamint legutóbb a Laziót és a Juventust is.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
26
|
7
|
9
|
10
|
36
|
45
|
-9
|
30
|
16.
Tottenham Hotspur
|
26
|
7
|
8
|
11
|
36
|
37
|
-1
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
26
|
7
|
6
|
13
|
25
|
38
|
-13
|
27
A vezetőedzői poszt azután üresedett meg, hogy a klub szerdán megvált a dán Thomas Franktól. A döntés hátterében az áll, hogy az Európa-liga-címvédő Tottenham huszonhat forduló után csupán a 16. helyet foglalja el a Premier League tabelláján. Az együttes formája kifejezetten aggasztó, hiszen nyolc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, és mindössze ötpontos az előnye a kiesőzónában lévő West Ham Uniteddel szemben. Korábban mi is megírtuk, hogy a vezetésnek a sajtóhírek szerint komoly ötletei voltak a vezetőedzői poszttal kapcsolatban: állítólag megkeresték az Atlético Madridot 2011 óta irányító Diego Simeonét is.
A bajnoki gyengélkedés mellett ugyanakkor pozitívum, hogy a Bajnokok Ligájában a londoniak az alapszakasz negyedik helyén végeztek. Ez az eredmény biztosította számukra az egyenes ági bejutást a sorozat nyolcaddöntőjébe.
