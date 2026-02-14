2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Closeup ügyvéd vagy biztosítási ügynök mutat a szerződésre, amely megmutatja a férfi ügyfélnek, hogy hol kell aláírni.
Sport

Megtalálta edzőjét a Spurs: ő lett ideiglenesen a vezér, elindulnak vele felfelé?

Pénzcentrum
2026. február 14. 14:44

A Tottenham Hotspur vezetése Igor Tudort nevezte ki a csapat új vezetőedzőjévé, miután a londoni klub a gyenge bajnoki szereplés miatt szerdán menesztette korábbi szakvezetőjét. A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.

A londoni klub szombaton a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a horvát szakember veszi át a kispadot. Tudor gazdag játékos- és edzői múlttal rendelkezik: labdarúgóként olasz bajnoki címet nyert, Bajnokok Ligája-döntőben szerepelt, valamint világbajnoki bronzérmet szerzett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Igor Tudor az edzői pályafutását 2013-ban kezdte, és azóta számos jelentős európai klubnál dolgozott. Irányította többek között a Hajduk Splitet, a török Galatasarayt, az olasz Udinesét és a Hellas Veronát, a francia Olympique Marseille-t, valamint legutóbb a Laziót és a Juventust is.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
26
7
9
10
36
45
-9
30
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
26
7
6
13
25
38
-13
27
Adatlap létrehozva: 2026.02.14.

A vezetőedzői poszt azután üresedett meg, hogy a klub szerdán megvált a dán Thomas Franktól. A döntés hátterében az áll, hogy az Európa-liga-címvédő Tottenham huszonhat forduló után csupán a 16. helyet foglalja el a Premier League tabelláján. Az együttes formája kifejezetten aggasztó, hiszen nyolc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, és mindössze ötpontos az előnye a kiesőzónában lévő West Ham Uniteddel szemben. Korábban mi is megírtuk, hogy a vezetésnek a sajtóhírek szerint komoly ötletei voltak a vezetőedzői poszttal kapcsolatban: állítólag megkeresték az Atlético Madridot 2011 óta irányító Diego Simeonét is.

A bajnoki gyengélkedés mellett ugyanakkor pozitívum, hogy a Bajnokok Ligájában a londoniak az alapszakasz negyedik helyén végeztek. Ez az eredmény biztosította számukra az egyenes ági bejutást a sorozat nyolcaddöntőjébe.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #premier league #edző #tottenham #angol foci #angol bajnokság #west ham united #edzőváltás

