jégkorong, hoki, jégpálya
Hatalmas eladás készül a hokiban: jóváhagyták a bizniszt, milliárdok cserélnek gazdát

2026. március 14. 14:03

Az NHL csapattulajdonosai kedden jóváhagyták a Carolina Hurricanes kisebbségi részesedésének értékesítését. A tranzakció keretében Tom Dundon a csapat 12,5 százalékát adja el 2,66 milliárd dolláros cégértékelés alapján, ezáltal három új kisebbségi befektető csatlakozik a klub tulajdonosi köréhez - jelentette a Sportico.

A liga tulajdonosainak zöld jelzése ellenére a tranzakció egyelőre még nem zárult le. Az új kisebbségi partnerek kilétét nem hozták nyilvánosságra, a csapat szóvivője pedig nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Dundon egyidejűleg egy másik befektetői csoport élén az NBA-ben szereplő Portland Trail Blazers felvásárlásán is dolgozik. Ennek a klubnak a teljes cégértékét 4,25 milliárd dollárra becsülik. Egyelőre nem tisztázott, hogy a Hurricanes-részesedés eladásával részben a Portland megvételéhez szükséges forrásokat kívánja-e előteremteni. A Trail Blazerst a néhai Paul Allen hagyatékának kezelői értékesítik, a tulajdonosváltás pedig az elkövetkező hetekben várható.

Amennyiben az üzlet lezárul, ez lenne az egyik legmagasabb cégértéken megkötött tranzakció az NHL-es kisebbségi részesedéseladások történetében. Összehasonlításképpen: Michael Andlauer 2023-ban 950 millió dollárért vásárolta meg az Ottawa Senatorst. Ugyanabban az évben a Montreal Canadiens 10 százalékos részesedését 2,5 milliárd dolláros vállalati érték mellett értékesítették.

A Toronto Maple Leafs anyavállalata, a Maple Leaf Sports & Entertainment tavaly megkötött tranzakciója pedig mintegy 12,5 milliárd kanadai dolláros (körülbelül 9,1 milliárd amerikai dolláros) teljes cégértéket tükrözött.

A Hurricanes jelentős értéknövekedésen ment keresztül azóta, hogy Dundon 2018-ban 420 millió dollárért megszerezte a klubot. A Sportico tavalyi rangsorában a csapat 1,92 milliárd dolláros vállalati értékkel az NHL tizenötödik legértékesebb franchise-a volt. A liga 32 csapatának összértéke ekkor 67,1 milliárd dollárt tett ki, ami klubonként átlagosan 2,1 milliárd dolláros értéket jelent.
Címlapkép: Getty Images
