Russell nem áll le: övé a pole a sprintfutamon, idén Merci-dominanciát látunk?

A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét. Ennek köszönhetően ő várhatja az élről a szombati sprintfutamot. Az első sorból csapattársa, Andrea Kimi Antonelli indulhat még, míg a harmadik helyet a címvédő Lando Norris szerezte meg.

A múlt vasárnapi idénynyitó ausztrál futamon is diadalmaskodó Russell pályafutása során először szerezte meg a rajtelsőséget sprintfutamon. Előnye ráadásul meggyőzőnek tűnik. A McLarennel versenyző Norris hátránya ugyanis több mint hat tizedmásodperc volt vele szemben.

Az élmezőnyben a Mercedes és a McLaren autói mellett a Ferrarik is jól teljesítettek. A negyedik időt autózó Lewis Hamilton Norris mellől rajtolhat. A harmadik sort Oscar Piastri (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) foglalja el. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a nyolcadik rajtkockát szerezte meg.

A tizenkilenc körös, valamivel több mint száz kilométeres szombati sprintfutamon az első nyolc helyezett kap bajnoki pontot, nyolctól egyig csökkenő sorrendben. A rövid távú versenyt magyar idő szerint hajnali 4 órakor rendezik Sanghajban. Ezt követően 8 óra 30 perckor kezdődik a vasárnapi főfutam rajtsorrendjéről döntő hagyományos időmérő edzés.

A sprintfutam rajtsorrendje a kínai Nagydíjon a következő:

1. sor: George Russell (brit, Mercedes) és Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor: Lando Norris (brit, McLaren) és Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

3. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) és Max Verstappen (holland, Red Bull)

5. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Isack Hadjar (francia, Red Bull)

6. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi) és Esteban Ocon (francia, Haas)

7. sor: Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) és Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

8. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

11. sor: Valtteri Bottas (finn, Cadillac) és Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA