Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára.
Russell nem áll le: övé a pole a sprintfutamon, idén Merci-dominanciát látunk?
A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét. Ennek köszönhetően ő várhatja az élről a szombati sprintfutamot. Az első sorból csapattársa, Andrea Kimi Antonelli indulhat még, míg a harmadik helyet a címvédő Lando Norris szerezte meg.
A múlt vasárnapi idénynyitó ausztrál futamon is diadalmaskodó Russell pályafutása során először szerezte meg a rajtelsőséget sprintfutamon. Előnye ráadásul meggyőzőnek tűnik. A McLarennel versenyző Norris hátránya ugyanis több mint hat tizedmásodperc volt vele szemben.
Az élmezőnyben a Mercedes és a McLaren autói mellett a Ferrarik is jól teljesítettek. A negyedik időt autózó Lewis Hamilton Norris mellől rajtolhat. A harmadik sort Oscar Piastri (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) foglalja el. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a nyolcadik rajtkockát szerezte meg.
Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon!
A tizenkilenc körös, valamivel több mint száz kilométeres szombati sprintfutamon az első nyolc helyezett kap bajnoki pontot, nyolctól egyig csökkenő sorrendben. A rövid távú versenyt magyar idő szerint hajnali 4 órakor rendezik Sanghajban. Ezt követően 8 óra 30 perckor kezdődik a vasárnapi főfutam rajtsorrendjéről döntő hagyományos időmérő edzés.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A sprintfutam rajtsorrendje a kínai Nagydíjon a következő:
- 1. sor: George Russell (brit, Mercedes) és Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- 2. sor: Lando Norris (brit, McLaren) és Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- 3. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- 4. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) és Max Verstappen (holland, Red Bull)
- 5. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- 6. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi) és Esteban Ocon (francia, Haas)
- 7. sor: Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) és Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- 8. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- 9. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- 10. sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- 11. sor: Valtteri Bottas (finn, Cadillac) és Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Megállíthatatlan az atlétika fenegyereke, Mondo Duplantis: tizenötödször döntött világcsúcsot, nézd meg videón!
Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen.
Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.