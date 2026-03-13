A Hormuzi-szoros lezárása után két olyan vezetékrendszer került a figyelem középpontjába, amely megkerüli a szűk tengeri átjárót.
Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet
Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.
Biztonsági okokból törölhetik a Forma-1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat. A közel-keleti feszültségek miatt az idei szezon 24 helyett 22 futamosra rövidülhet, áprilisban pedig egyáltalán nem rendeznének versenyt.
Adam Cooper Forma-1-es szakíró információi szerint a két futam törlését már ezen a hétvégén, a Kínai Nagydíjon hivatalosan is bejelenthetik.
BREAKING: #F1 Bahrain and Saudi Arabian GP cancellations set to be confirmed this weekend.— Crash.net - Formula 1 (@CRASH_NET_F1) March 13, 2026
Exclusive Story 👉️ https://t.co/Jz1asSRwq7 pic.twitter.com/0r7Bn3snnq
A döntés hátterében a hetek óta tartó iráni fegyveres konfliktus közelsége áll. A szervezők úgy ítélték meg, hogy a kialakult helyzetben nem tudják maradéktalanul garantálni a szurkolók és a pilóták biztonságát az érintett helyszíneken. A két közel-keleti verseny kiesésével a teljes áprilisi program törlődne a világbajnokság menetrendjéből.
Megállíthatatlan az atlétika fenegyereke, Mondo Duplantis: tizenötödször döntött világcsúcsot, nézd meg videón!
Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen.
A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét.
Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára.
A bermudai születésű West Ham-csatár nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette sikerét és hírnevét, hanem annak is, ahogyan viselte a rasszizmus terhét.
Több F1-es pilóta szerint az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit a versenyeken.
A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja.
Cristiano Ronaldo szokatlan kezelési módszerhez folyamodik, hogy felépüljön combizomsérüléséből, és pályára léphessen nyáron az utolsó világbajnokságán.
Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
