Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet

Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.

Biztonsági okokból törölhetik a Forma-1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat. A közel-keleti feszültségek miatt az idei szezon 24 helyett 22 futamosra rövidülhet, áprilisban pedig egyáltalán nem rendeznének versenyt.

Adam Cooper Forma-1-es szakíró információi szerint a két futam törlését már ezen a hétvégén, a Kínai Nagydíjon hivatalosan is bejelenthetik.

BREAKING: #F1 Bahrain and Saudi Arabian GP cancellations set to be confirmed this weekend.



Exclusive Story 👉️ https://t.co/Jz1asSRwq7 pic.twitter.com/0r7Bn3snnq — Crash.net - Formula 1 (@CRASH_NET_F1) March 13, 2026

A döntés hátterében a hetek óta tartó iráni fegyveres konfliktus közelsége áll. A szervezők úgy ítélték meg, hogy a kialakult helyzetben nem tudják maradéktalanul garantálni a szurkolók és a pilóták biztonságát az érintett helyszíneken. A két közel-keleti verseny kiesésével a teljes áprilisi program törlődne a világbajnokság menetrendjéből.