2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
17 °C Budapest
Manama, Bahrein - 2013. december 20: A Shakir-torony a bahreini nemzetközi versenypályán, Közel-Kelet
Sport

Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet

Pénzcentrum
2026. március 13. 13:43

Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.

Biztonsági okokból törölhetik a Forma-1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat. A közel-keleti feszültségek miatt az idei szezon 24 helyett 22 futamosra rövidülhet, áprilisban pedig egyáltalán nem rendeznének versenyt.

Adam Cooper Forma-1-es szakíró információi szerint a két futam törlését már ezen a hétvégén, a Kínai Nagydíjon hivatalosan is bejelenthetik.

A döntés hátterében a hetek óta tartó iráni fegyveres konfliktus közelsége áll. A szervezők úgy ítélték meg, hogy a kialakult helyzetben nem tudják maradéktalanul garantálni a szurkolók és a pilóták biztonságát az érintett helyszíneken. A két közel-keleti verseny kiesésével a teljes áprilisi program törlődne a világbajnokság menetrendjéből.
Címlapkép: Getty Images
