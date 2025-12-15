2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, Lombardia, Olaszország, Európa - 2025. február 18. - Téli olimpia 2026 - felfújható bábok
Sport

Ez nem semmi: világsztár lép fel az olimpiai megnyitón, most jelentették be

MTI
2025. december 15. 13:49

Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.

A szervezőbizottság hétfői bejelentése szerint az 56 éves énekesnő, aki február 6-án a milánói Giuseppe Meazza Stadionban lép fel, az első nemzetközi sztár, akinek nevét nyilvánosságra hozták. Eddig csak egy másik hírességet jelentettek be: az olasz színésznőt, Matilda de Angelist.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ünnepséget Milánó mellett három másik, a 2026-os olimpia versenyeinek helyszínéül szolgáló városban, Cortina d'Ampezzóban, Livignóban és Predazzóban is lebonyolítják – ez az ötkarikás játékok történetében először fordul elő. A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik meg.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #sztár #olaszország #világsztár #ünnepség #sztárfellépő #megnyitó #énekesnő #téli olimpia #2026 #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:00
13:49
13:30
13:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
2025. december 15.
Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
2
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
3
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
5
5 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 13:02
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 12:30
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Agrárszektor  |  2025. december 15. 13:32
Alattomosan terjed a kór itthon: sok gazda észre sem veszi, mekkora a baj