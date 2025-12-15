Ez nem semmi: világsztár lép fel az olimpiai megnyitón, most jelentették be

Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.

A szervezőbizottság hétfői bejelentése szerint az 56 éves énekesnő, aki február 6-án a milánói Giuseppe Meazza Stadionban lép fel, az első nemzetközi sztár, akinek nevét nyilvánosságra hozták. Eddig csak egy másik hírességet jelentettek be: az olasz színésznőt, Matilda de Angelist.

Az ünnepséget Milánó mellett három másik, a 2026-os olimpia versenyeinek helyszínéül szolgáló városban, Cortina d'Ampezzóban, Livignóban és Predazzóban is lebonyolítják – ez az ötkarikás játékok történetében először fordul elő. A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik meg.