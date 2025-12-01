Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Téli olimpia 2026: így állnak most a magyarok, ennyi kvótánk van az olimpiára
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Vasárnap vált véglegessé, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázók összesen hat indulási jogot szereztek a kvalifikációs világkupa-sorozat négy állomása során. A legnépesebb kontingenst négy férfi és két női versenyző alkotja majd.
Az már korábban eldőlt, hogy műkorcsolyában az orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros harcolta ki az ötkarikás részvételt, míg sífutásban két-két férfi és női sportoló képviselheti Magyarországot, amelynek alpesisíben nemenként egy-egy képviselője lesz.
Ezen felül még gyorskorcsolyában, curlingben és hódeszkában van esély újabb kvótaszerzésre. Előbbiben a tavaly honosított, korábban dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim Minszok kvótás helyen áll 1000 és 1500 méteren is a jövő hétvégén záruló világkupa-sorozatban. Curlingben a Joó Linda, Kárász Raul vegyes párosnak van még esélye kiharcolni a részvételt a jövő szombaton kezdődő pótkvalifikációs versenyen, míg hódeszkában Kozubach Kamilla és Brunner Blanca küzd a kvótáért.
A kvóták lehetséges számáról Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában is beszélt. Akkor az elnök azt mondta, hogy a reális kvótaszám a téi olimpiára 16 és 18 között van. Az interjút ide kattintva olvashatod el újra:
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen.
