Téli olimpia 2026: így állnak most a magyarok, ennyi kvótánk van az olimpiára

Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.

Vasárnap vált véglegessé, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázók összesen hat indulási jogot szereztek a kvalifikációs világkupa-sorozat négy állomása során. A legnépesebb kontingenst négy férfi és két női versenyző alkotja majd.

Az már korábban eldőlt, hogy műkorcsolyában az orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros harcolta ki az ötkarikás részvételt, míg sífutásban két-két férfi és női sportoló képviselheti Magyarországot, amelynek alpesisíben nemenként egy-egy képviselője lesz.

Ezen felül még gyorskorcsolyában, curlingben és hódeszkában van esély újabb kvótaszerzésre. Előbbiben a tavaly honosított, korábban dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim Minszok kvótás helyen áll 1000 és 1500 méteren is a jövő hétvégén záruló világkupa-sorozatban. Curlingben a Joó Linda, Kárász Raul vegyes párosnak van még esélye kiharcolni a részvételt a jövő szombaton kezdődő pótkvalifikációs versenyen, míg hódeszkában Kozubach Kamilla és Brunner Blanca küzd a kvótáért.

A kvóták lehetséges számáról Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában is beszélt. Akkor az elnök azt mondta, hogy a reális kvótaszám a téi olimpiára 16 és 18 között van. Az interjút ide kattintva olvashatod el újra: