Sport

Hatalmas blama az olimpia helyszínén: elszabták a jégpálya méretét, mi lesz most a hokitornával?

Pénzcentrum
2025. december 4. 18:17

Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál - írta az ESPN.

Bár az NHL és a Játékosszövetség (NHLPA) megállapodása egyértelműen előírja, hogy a milánói jégpályának NHL-szabvány méretűnek kell lennie, források szerint a pálya 196,85 láb (kb. 60 méter) hosszú, szemben a szabványos 200 láb (kb. 61 méter) hosszúsággal.

A problémát először Pete DeBoer, a kanadai válogatott másodedzője hozta nyilvánosságra egy rádióinterjúban, ahol elmondta, hogy a jégfelület 3-4 lábbal kisebb az NHL-szabványnál. Az aréna építése még nem fejeződött be, ami miatt a tesztesemények januárra tolódtak.

Az NHL-nek nincs befolyása a Milánó külvárosában épülő 16 000 férőhelyes aréna kivitelezésére, de források szerint továbbra is elkötelezett amellett, hogy működőképes megoldást találjon. Hasonló helyzet fordult elő nemrég Stockholmban is, ahol a Global Series mérkőzésein szintén nem szabványos méretű pályán játszottak.

Bár a méretbeli eltérés nem ideális és sérti a megállapodást, a liga nem tekinti biztonsági kockázatnak. Egy olimpiai keretbe már beválogatott NHL-játékos az ESPN-nek elmondta, hogy véleménye szerint a három lábbal rövidebb jégfelület nem befolyásolja jelentősen a játékot.

Az NHL és a Játékosszövetség júliusban írt alá megállapodást a Nemzetközi Jégkorong Szövetséggel (IIHF) a játékosok olimpiai részvételéről, amit a sportág globális népszerűsítése szempontjából fontosnak tartanak. A férfi jégkorongtorna február 11-én kezdődik, és ez lesz az első alkalom 2014 óta, hogy NHL-játékosok részt vesznek az olimpián.

