Tömegek költöznek el ebből a budapesti kerületből: mégis, mi folyik a fővárosban?

Miközben tavaly majdnem 6 ezren elköltöztek Budapestről, a fővároson belül több mint 60 ezren költöztek egyik kerületből a másikba, a kerületeken belül pedig összesen 46 ezren váltottak lakóhelyet. Az agglomerációs övezetbe majdnem 40 ezer budapesti költözött ki. A legtöbben a XI., XIII. és XIV. kerület kerületből költöztek el és ezek voltak a legnépszerűbbek a célpontok között is. A legnagyobb pluszt viszont a XVII. kerület érte el, ahova több mint 1045-en többen költöztek be, mint amennyien elmentek. Jelentős növekedést ért még el a III., a XIX. és a XVI. kerület is. A lakók a XXI., III. és XVII. kerületekhez a leghűségesebbek, ezekben a városrészekben volt a legnagyobb a kerületen belül költözők aránya. Szeptember elején a legolcsóbb budapesti kerületben 476 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, a legdrágább kerületben pedig megközelítette az 1,2 millió forintot.

Jókora mozgás volt a budapesti lakáspiacon tavaly. A főváros lakossága zsugorodott, hiszen összességében közel 6 ezer emberrel több ment el, mint amennyi érkezett. Majdnem 40 ezren költöztek ki az agglomerációba, és több mint 61 ezer ember költözött másik kerületbe a fővároson belül, de a kerületeken belül lakhelyet váltók száma is meghaladta a 46 ezret - derül ki az ingatlan.com legfrissebb - a KSH hivatalos fővároson belüli költözések adatait, és több mint 39 ezer eladó ingatlan kínálati árait feldolgozó - elemzéséből.

“A több éve tartó, a múlt év második felében nagyon lelassuló fővárosi lakásdrágulásra úgy reagált a piac, hogy a belső kerületekhez képest alacsonyabb négyzetméterárakat kínáló külső kerületek felé fordultak" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette:

Ezek az adatok még nem tartalmazzák a koronavírus-járvány hatásait, ami már tavasszal is jelentősen átalakította a kereslet összetételét. A következő hetekben kiderül, hogy a járványhelyzet őszi változása miként befolyásolja az emberek lakhatással kapcsolatos döntéseit.

A múlt év nyertese a budapesti szinten viszonylag olcsónak számító XVII. kerület volt, ha a költözések egyenlegét nézzük. Ugyanis a városrész 1045 fővel bővült, miután közel 2 ezer elköltözőre majdnem 3 ezer beköltöző jutott a múlt évben. A III. kerület 785 fős pluszban zárta 2019-et, a XIX., a XXII. és XVI. kerületet pedig 614-696 fővel többen választották, mint ahányan elhagyták.

A kerületi költözési mérlegek alapján a VIII. és a IX. kerület szerepelt a leggyengébben, mindkét városrészből több mint 1000 fő költözött máshova Budapesten belül. Balogh László megemlítette, hogy legdrágább lakásokat felvonultató V. kerületben lényegében stagnálás volt, 27 fős pluszt ért el ez a városrész.

A költözések számát tekintve a XI. kerület van az élen. Ebből a kerületből mentek a legtöbben, több mint 5 ezren távoztak a fővároson belül máshol lévő lakásba. Ugyanakkor legtöbben ezt a kerületet választották, majdnem 5400-an érkeztek ide. Újbuda után a XIII. és a XIV. kerület következik, mindkettőből több mint 4800-an mentek el, miközben 4500-4500 új lakos érkezett.

A leghűségesebb kerületeket bemutatva Balogh László elmondta: “A csepeliek, az óbudaiak és a rákosmentei lakosok tűnnek a legragaszkodóbbnak, ugyanis a XXI., III. és XVII. kerületekben 28-38 százalékkal többen váltottak lakhelyet kerületen belül, mint ahányan másik városrészbe költöztek." Hozzátette:

A XXI. kerület elsőségéhez az is hozzájárulhat, hogy ez az egyik legolcsóbb kerület, ezért onnan másikba költözni pénzügyileg is kihívást jelenthet.

Hol járnak az árak?

Mivel a magyarok rendkívül árérzékenyek, így nem meglepő, hogy a fővárosi "népvándorlásban" természetesen komoly szerepet játszanak az árak. Hogy a két végletet említsük: Budapesten a legolcsóbb kerület a XXIII., ahol 476 ezer forintot kérnek a tulajdonosok egy-egy négyzetméterért; míg az V. kerület a legdrágább, a maga közel 1,2 milliós átlagával.

A tavalyi költözések szempontjából kiemelkedően szereplő kerületek közül a XI.-ben 808 ezer forintért, a XIII.-ban 813 ezer forintért, Zuglóban - azaz a XIV. kerületben - pedig a kevesebb mint 700 ezer forintért kínálják a lakások négyzetméterét. A külső kerületek közül a XVII.-ben az átlagár jóval alacsonyabb, 532 ezer forintot tesz ki.

Címlapkép: Getty Images