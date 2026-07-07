Legélhetőbb városok 2026: itt a friss, top 10-es lista a világ legélhetőbb országairól, városairól

Az Economist Intelligence Unit friss, 2026-os globális élhetőségi rangsora ismét Koppenhágát választotta a világ legélhetőbb városának, immár a második egymást követő évben. A dán főváros mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich alkotja az élmezőnyt, ami jól mutatja Európa tartós erejét és Ausztrália stabil jelenlétét. A rangsor 173 várost mér fel öt fő szempont, azaz a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra alapján - írja a BBC.

Az Economist Intelligence Unit legfrissebb felmérése idén is áttekintette a világ metropoliszait, hogy rangsorolja őket az egészségügy, az oktatás, a stabilitás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szempontjából. A nemzetközi elemzések és a helyszíni beszámolók alapján összeállított mutatók hűen tükrözik, hogy a globális kihívások közepette mely városok képesek a legmagasabb életminőséget biztosítani a lakóik számára.

Az idei rangsor élmezőnye ismét rávilágít arra, hogy a fenntartható városfejlesztés, a zöldfelületek aránya és a kiszámítható mindennapok jelentik a valódi luxust a 21. században. A részletes pontszámok alapján kialakult élbolyban európai, ázsiai és ausztráliai gazdasági központok dominálnak, amelyek mindegyike sajátos karakterrel és egyedi vonzerővel érdemelte ki a helyét a világ legjobbjai között.

Ezek a világ legélhetőbb városai 2026-ban

A világ legélhetőbb városainak aktuális, teljes top 10-es rangsora az alábbiak szerint alakult:

Koppenhága (Dánia)

Bécs (Ausztria)

Melbourne (Ausztrália)

Sydney (Ausztrália)

Zürich (Svájc)

Genf (Svájc)

Oszaka (Japán)

Adelaide (Ausztrália)

Vancouver (Kanada)

Tokió (Japán)

Mitől élhető egy város?

Koppenhága a stabilitás, az oktatás és az infrastruktúra terén is maximális pontszámot kapott, és a kultúra-környezet kategóriában is a legjobbak közé került. A helyiek szerint a dán főváros varázsa a mindennapokba beépülő egyszerű örömökben rejlik, mint például abban, hogy biciklivel lehet munkába járni, munka után meg lehet mártózni a kikötő vizében, majd kényelmesen haza lehet érni a vacsorára.

A kiváló kerékpáros infrastruktúra, a fürdésre is alkalmas belvárosi vízpart és az emberléptékű, gyalogosan vagy kerékpárral is könnyen bejárható városszövet együttese máshol igazi ritkaságnak számít.

Bécs, amely tavaly engedte át az első helyet Koppenhágának, ezúttal is a második helyen végzett az egészségügy és az oktatás terén elért hibátlan pontszámaival. A helyiek szerint az osztrák főváros élhetősége a gördülékeny közlekedésben és a részletek szépségében rejlik, legyen szó a Ringstraßén zötyögő ikonikus villamosról vagy a 18. kerületi Kutschkermarkt szombati piacáról. Bár Bécs nyüzsgő nagyváros, a lakóknak mindig adódik lehetőségük a lelassulásra, akár egy kávéházban, egy parkban vagy éppen a Duna partján.

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A harmadik helyezett Melbourne a kultúra és környezet kategóriában elért kiemelkedő, 96 pontos eredményével előzte meg tengerparti riválisát, Sydney-t. A város igazi ereje a negyedeiben rejlik, hiszen minden előváros sajátos hangulattal és identitással büszkélkedhet a multikulturális Footscray sokszínű gasztronómiájától kezdve a Fitzroy vintage boltjain át egészen a St Kilda tengerparti sétányáig. A helyiek szerint Melbourne olyan világváros, amely a mindennapokban mégis képes megőrizni barátságos, kisvárosias jellegét.

Sydney a negyedik helyen végzett , az egészségügy és az oktatás terén szintén maximális pontszámmal. A helyiek szerint a város kivételes élhetőségét a természet közelsége, a multikulturális városrészek és a szabadtéri életmód adják, hiszen bárhol is járjon az ember, soha sincs messze a kikötőtől, a Blue Mountains hegyvonulataitól vagy a homokos strandoktól. A hétköznapi Sydney megismeréséhez érdemes a klasszikus turistalátványosságokon túlmutatóan a sokszínű Burwood negyedbe is ellátogatni.

Zürich az idén az ötödik helyre csúszott vissza a tavalyi megosztott második helyről, de a svájci hatékonyság és a természet közelsége továbbra is kiemelkedő életminőséget garantál. A várost a Zürichi-tó, a Limmat és a Sihl folyó, valamint az ivóvizet biztosító több mint 1200 közkút határozza meg. A helyieket a mai napig lenyűgözi, milyen makulátlan tisztaságban tartják a várost, hiszen bármilyen nagyszabású rendezvényt is tartsanak, másnap reggelre annak már nyoma sem marad.

Összességében elmondható, hogy az élvonalbeli városok sikere nem a véletlen műve, hanem a tudatos és hosszú távú várostervezési stratégiák eredménye. Az, hogy ezek a helyszínek képesek egyensúlyt teremteni a gazdasági pezsgés és a lakosok jóléte között, követendő példaként szolgálhat a világ többi fejlődő régiója számára is. A jövő legélhetőbb települései minden bizonnyal azok lesznek, amelyek a technológiai fejlődést az emberi lépték megtartásával és a környezet megóvásával tudják ötvözni.