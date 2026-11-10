2026. november 10. kedd Réka
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberek csoportja, férfi és női barátok és lakótársak kipakolnak az új otthonukban.
Otthon

Félmillió forintot is bukhatnak a budapesti lakástulajdonosok, ha erre nem figyelnek

Pénzcentrum
2026. november 10. 18:16 5 perc

Viszonylag stabilan alakulnak a budapesti albérletárak, az egyes lakástípusok között azonban jelentős különbségek vannak. Szeptemberben a régebbi fővárosi lakások bérleti díjának mediánja 270 ezer forint, az új építésűeké már 320 ezer forint volt. Egy friss elemzés szerint nemcsak az ingatlan kora és állapota, hanem a mérete és a berendezése is komolyan befolyásolja, mennyiért lehet kiadni egy lakást. Egy átlagos, 50 négyzetméteres új építésű ingatlannál például a teljes bútorozottság évente több mint félmillió forinttal növelheti a bérleti bevételt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Miközben továbbra is viszonylag stabilak a fővárosi lakásbérleti díjak, az új építésűek és kisebb alapterületűek stabilan jóval magasabb fajlagos áron adhatóak ki. Mindemellett egy átlagos méretű, új építésű ingatlan esetében évi félmillió forint többletet jelent a bérleti díjban az is, ha teljesen be van bútorozva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A régebbi fővárosi lakások esetében a négy hónappal korábbihoz hasonlóan 270 ezer forinton állt szeptemberben a bérleti díjak mediánja, miközben az új építésű otthonok esetében ez az érték 320 ezer forintra emelkedett. Összességében a budapesti átlag így 280 ezer forintra jött ki – egyebek mellett ez is kiderül abból az elemzésből, amelyet Magyarország meghatározó lakásfejlesztője, a Cordia szakértői az ingatlan.com adatbázisában elérhető lakásbérleti díjak alapján készítettek el.

Kapcsolódó cikkeink:

A kínálat kismértékben tovább csökkent: az ősz első hónapjában Budapesten 8,6 ezer lakást hirdettek kiadásra, az első negyedévben mért közel 10 ezer után. A teljes bérlakáskínálat közel kétharmadát a kisméretű, vagyis a stúdió vagy egy hálószobás lakások adják, bő egynegyedét pedig a két hálószobás otthonok. Az ennél nagyobbak aránya mindössze 12 százalék.

„A lakástulajdonosok és a bérlők számára egyaránt fontos, hogy milyen tényezők magyarázzák a fővárosban mért lakbér-átlagértékek közötti különbségeket. Ezek függenek a lokációtól, a lakóház korától és a lakás alapterületétől és állapotától, de természetesen tényező még a környék infrastruktúrája és közösségi közlekedése, illetve az, hogy vannak-e a közelben jelentősebb felsőoktatási intézmények, irodaházak, hiszen ezek több potenciális bérlőt jelentenek” – hívta fel a figyelmet Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

Még egy újszerűnél is többet hoz az új építésű lakás

Nem meglepő, hogy az új építésű otthonok jóval drágábban adhatók ki, mint a kevésbé korszerűek. A szeptemberi adatok alapján az új budapesti ingatlanok tulajdonosai átlagosan mintegy 6800 Ft/m2 bevétellel számolhatnak havonta, míg a régebbieknél ez az érték az 5600 Ft/m2-t sem éri el, vagyis a különbség megközelíti a 20 százalékot.

Nem mindegy az sem, hogy ezen belül milyen állapotú lakással hasonlítjuk össze az új építésűeket. A bérletidíj-előny mértéke az újszerű, illetve felújított otthonokhoz képest 14 százalék, miközben a jó állapotúakhoz mérve meghaladja a 30, a közepes vagy felújítandó állapotúakhoz viszonyítva pedig az 50 százalékot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kisméretű otthonok teljesítettek a legjobban

Természetesen egy nagyobb lakásért is magasabb bérleti díj kérhető el, mint egy kisebbért, az egy négyzetméterre jutó lakbért tekintve viszont vegyes a kép. Az új építésű stúdiólakások esetében például a havi 230 ezer forintos medián bérleti díjhoz közel 7200 Ft/m2-es fajlagos érték tartozik. Ez utóbbi mintegy 10 százalékkal magasabb, mint a két, illetve három hálószobás, szintén új építésű otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos bérleti díja. A kisméretű lakások ráadásul a bérleti díj hosszú távú változása terén is jobban teljesítenek, az elmúlt 8 év során több mint 60 százalékos növekedést felmutatva.

Az egy négyzetméterre jutó bérleti díj tekintetében az I. és a II. kerület viszi a pálmát, ahol a kiadó, bútorozott új építésű lakások rendkívül szűk kínálata 8000 forint feletti átlagértékkel találkozik. A rövid távú kiadást nem engedélyező VI. kerületben, illetve a XII. kerületben 7600 forint/m2-es átlagos bérleti díjat mutat a statisztika, aminél 300-400 forinttal olcsóbb az V. és a XI. kerületi kínálat. A legnagyobb választék a XIII. kerületben áll rendelkezésre: a több mint 400 kiadó lakás átlagos négyzetméterenkénti bérleti díja meghaladja a 6800 forintot. Ennél alig számít drágábbnak a IX. kerület új építésű piaca, míg a VIII. kerületi otthonokat valamivel alacsonyabb fajlagos bérleti díjak jellemzik.

Sokat számít a berendezés

A Cordia friss felméréséből az is kiderül, hogy az új építésű lakások esetében mekkora többletet jelent a bérleti díjban, ha az ingatlant részben vagy egészben bútorozva adja ki a tulajdonos. Az üresen bérbe adott lakásokhoz képest négyzetméterenként több mint 800 forint kérhető el, a részlegesen bútorozotthoz viszonyítva pedig feleekkora a differencia. Ez azt jelenti, hogy például egy 50 négyzetméteres otthon esetében a teljes berendezés megléte havi közel 42 ezer forinttal magasabb bérleti díjat eredményez, ami éves szinten több mint félmillió forintot jelent.

„Az új építésű lakások bérlői jellemzően igényes, azonnal beköltözhető otthont keresnek és ezért hajlandóak is többet fizetni. Nem véletlen, hogy tízből kilenc új lakás legalább részben vagy megegyezés szerint bútorozott, ezen belül pedig a túlnyomó többség teljesen berendezve várja a bérlőjét” – mondta Görög Áron. „Érdemes a lakás berendezését is befektetői szemlélettel kezelni. A legfontosabb, hogy a bútorok kiválasztásakor tartózkodjunk a végletektől: a feltűnően olcsó berendezés hamar tönkremegy, a túlzottan drágák magas költsége pedig egyáltalán nem érvényesíthető a bérleti díjban, így nem térülnek meg. A legjobb tehát, ha laikusként az ismert bútoráruház-láncok közepes árfekvésű kínálatából válogatunk, ezen felül pedig érdemes lakberendező vagy belsőépítész segítségét igénybe venni az enteriőr kialakításánál.”
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #lakáskiadás #albérlet #ingatlanpiac #bérleti díj #ingatlan.com #újépítésű #albérletpiac #albérlet árak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:33
20:17
20:05
19:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megvan, kik lehetnek a Wekerle Plusz első igazi nagy nyertesei: akinek itt van háza, dörzsölheti a markát
2
1 hete
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
3
1 hete
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
4
3 hete
Családi pótlék-emelés 2027: itt vannak az összegek, ennyi plusz pénzt kapnak a magyar családok gyerekszámtól függően
5
1 hete
Megvan a vevő Magyar Péter és Varga Judit balatonhenyei villájára: 299 millió volt a kínálati ár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 19:06
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:59
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
Agrárszektor  |  2026. november 10. 20:31
Döbbenetes, ami itt a gabonával történt: erre nem sokan számítottak