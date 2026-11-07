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Vízmérő a háztartási vízfogyasztás szabályozására. - Nem a tulajé a vízóra, mégis ő fizet, ha cserélni kell.
Otthon

Húzós árlistát tettek közzé a hazai vízművek: sok magyar háztulaj nem is sejti, mi vár rá a fagyok beköszöntével – ki kell fizetni

Nagy Bálint
2026. november 7. 06:58 6 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

A kertben lévő vízóra a vízmű tulajdona, de ha elfagy, a tulaj fizeti a cseréjét. Az átmeneti enyhülés után a fagyok így is, úgy is megérkeznek. A legnagyobb kockázat a nyaralókban és a hobbitelkeken van, ahol egy csőtörést hetekig senki sem vesz észre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az előrejelzések most átmeneti enyhülést mutatnak, de ez csak haladék. A fagyok így is, úgy is beköszöntenek, és aki addig nem készül fel, az egyetlen hideg éjszakán is ráfizethet. Az enyhébb napok ráadásul a legjobb alkalmat adják a téliesítésre: ilyenkor még nem fagyott be a kerti elzáró, és az aknában is kényelmesen lehet dolgozni. Sok tulajdonos ilyenkor abban a hitben van, hogy a vízóra a vízmű dolga, hiszen a mérő nem az övé. A szabály azonban egyértelmű: a fagy elleni védelemről a felhasználónak kell gondoskodnia, így a kárt is ő fizeti. Egy első, enyhébb fagy még ritkán szétrepeszti a vízórát, a tartós hideg viszont igen.

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A téliesítés nem nagy munka: egy lakott háznál negyedóra, egy nyaralónál legfeljebb egy délelőtt. Aki kihagyja, annak viszont a mérőcsere, az elfolyt víz díja és a vezetékjavítás is a saját zsebére megy. Másként kell felkészíteni azt a házat, ahol egész télen laknak, és azt, amelyet novembertől márciusig magára hagynak. De, mielőtt ezeket részletesen körbejárnánk, nézzük a legfontosabb tudnivalókat röviden:

  • A bekötési vízmérő a víziközmű-szolgáltató tulajdona, de a fagy elleni védelméről a felhasználónak kell gondoskodnia.
  • Egy elfagyott mérő pótlása 2026-ban szolgáltatótól függően nagyjából 40–62 ezer forint, az elfolyt víz díja nélkül.
  • A kerti csapot a téli elzáróval kell elzárni, és a vezetéket le kell üríteni.
  • A nem lakott ingatlanoknál az egész belső hálózatot víztelenítni kell.
  • Indulás előtt és visszaérkezéskor is érdemes felírni a mérőállást.

Nem a tulajé a vízóra, a kárt mégis ő fizeti

A telken lévő bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdona, a fagy elleni védelme mégis a felhasználó dolga. Ezt a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény végrehajtási rendelete (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet) írja elő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a mérő elfagy, a cseréjét a tulajdonos fizeti.

Ugyanez vonatkozik a mérő utáni vezetékekre is. A szolgáltatási pont után elfolyt víz árát minden esetben a felhasználónak kell kifizetnie. Ezt a Pénzcentrum tavaly decemberi cikkében is részletesen bemutattuk.

A kár ára szolgáltatónként eltér, de egyik helyen sem olcsó. A Fővárosi Vízművek 2026-os díjszabása szerint egy fagyott vagy rongált bekötési vízmérő pótlása a családi házaknál jellemző, 13 milliméteres méretben bruttó 39 600 forint. A 20 milliméteres mérőnél 40 000, a 25 milliméteresnél 47 700 forint. A Fejérvíz március 16. óta érvényes díjjegyzéke ennél is többet kér: egy elfagyott 13 milliméteres mérő cseréje bruttó 55 160 forint, a 20 milliméteresé 62 375 forint. Ha a mérőn kívül más szerelvény is tönkremegy, azt a szolgáltató tételesen, anyagköltséggel és munkadíjjal együtt számolja el.

A nagyobb tétel ráadásul gyakran nem is a mérő, hanem az elfolyt víz és a falban vagy földben megrepedt cső javítása.

Negyedóra munka a háznál, és megúszható a százezres kár

Kerti csap: Először zárják el a kerti csaphoz vezető ágon a téli elzárót, majd nyissák meg a kerti csapot. Így a vezetékben maradt víz kifolyik, és nincs, ami megfagyjon. A csapot érdemes nyitva hagyni egész télen. A rácsatlakoztatott locsolótömlőt le kell szerelni és fedett helyen tárolni. Aki nem akarja maga elvégezni, szakembert is hívhat: a Fejérvíz díjjegyzéke szerint például a kerti csap őszi leszerelése bruttó 23 830 forint. Ez nagyjából a fele annak, amibe egy elfagyott mérő cseréje kerülne ugyanott.

Vízmérőakna: Az akna fedlapja legyen ép és jól záródó. A vékony vaslemez fedlap különösen fagyveszélyes, mert gyorsan átadja a hideget. A mérőt hungarocell-lappal, polisztirolgyöngyös zsákkal vagy régi pokróccal érdemes betakarni. Fontos: a szigetelőanyag ne ázzon át, mert a nedves anyag nem szigetel, sőt ráfagyhat a mérőre. Üvegtáblát és üveggyapotot ne tegyenek közvetlenül a mérőre.

Pince, garázs, kazánház: A fűtetlen helyiségeken átmenő csöveket csőhéjjal kell szigetelni. A pinceablakokat be kell csukni, a törött ablakot pedig pótolni. A huzat a legnagyobb ellenség: egy résnyire nyitva felejtett szellőző is elég egy fagyos éjszakán.

A nyaralóban nem elég elzárni a csapot: itt az egész házat le kell üríteni

Ezeknél az ingatlanoknál a legnagyobb a kockázat, mert egy csőtörést hetekig senki sem vesz észre. Ilyenkor a víz folyamatosan folyik, a mérő pedig pörög. Itt ezért nem elég a kerti csapot elzárni, az egész rendszert le kell üríteni.

  1. Zárják el a vízmérő utáni főelzárót. Ha van, a mérő utáni ürítőszelepet is nyissák ki.
  2. Nyissák meg az összes csapot a házban és a kertben, a meleg és a hideg oldalt is.
  3. Engedjék le a vizet a WC-tartályból, és öntsenek a szifonokba fagyálló folyadékot vagy sós vizet.
  4. Ürítsék le a villanybojlert (előtte áramtalanítsák!), valamint a hidrofort és a szivattyút, ha van.
  5. Szigeteljék a vízmérőt az aknában ugyanúgy, mint a lakott háznál.
  6. Írják fel vagy fotózzák le a mérőállást távozás előtt.

Az utolsó lépés a legolcsóbb biztosíték. Ha tavasszal vagy egy téli látogatáskor más szám áll a mérőn, azonnal kiderül, hogy valahol szivárgás van. Aki nem jár ki rendszeresen, megkérheti a szomszédot vagy a telekszomszédot, hogy egy-egy hidegebb hét után nézzen rá az aknára.

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A vízművek már kongatják a vészharangot

A szolgáltatók szövetsége már az őszi szünet előtt figyelmeztetett. A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) október 20-i közleménye kifejezetten a nyaralók tulajdonosainak szólt:

A nyaralók, hétvégi házak és időszakosan lakott épületek esetében a vízhálózatban maradó víz megfagyhat

– írta a MaVíz.

A szövetség azt is egyértelművé tette, ki fizet, ha baj van. A felhasználói hálózaton elfolyt víz költsége főszabály szerint „az ingatlantulajdonost, illetve a felhasználót terheli”, és a fagykárosodott vízmérő cseréje is rá eshet. A felhívást több regionális szolgáltató is átvette, köztük a Fejérvíz és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató. A téliesítés lépéseiről a MaVíz a DMRV szakembereivel kisfilmet is készített.

Hogy mekkora a tét, azt a DMRV idén januári figyelmeztetése mutatja. „Egy elpattant cső miatt akár több száz köbméter víz is elfolyhat észrevétlenül” – közölte a szolgáltató még januárban. A rejtett fagyrepedések ráadásul gyakran csak az olvadáskor derülnek ki, amikor a jég már nem tömíti el a csövet.

Ezekből a jelekből derül ki, ha már szétfagyott a mérő

Fagykárra utal, ha a mérő üvege megrepedt, a számlálószerkezet deformálódott vagy az aknában víz áll. Gyanús az is, ha a mérő csillagkereke akkor is forog, amikor minden csap el van zárva. „Ha a kerék így is forog, valahol szökik a víz!” – figyelmeztetett a DMRV. Ilyenkor azonnal el kell zárni a mérő előtti elzárót, és fel kell hívni a szolgáltató hibabejelentő számát. Ezt a vízszámlán és a szolgáltató honlapján lehet megtalálni.

A befagyott elzárót vagy csövet soha ne melegítsék nyílt lánggal. Meleg vizes ruhával vagy hajszárítóval, lassan kell kiolvasztani. A javítás előtt érdemes fotót készíteni a kárról, mert a szolgáltatóval és a biztosítóval való egyeztetésnél is hasznos lehet. Hogy a lakásbiztosítás fizet-e a fagykárért, azt a szerződés feltételei döntik el. Különösen a nem lakott ingatlanokra vonatkozó kizárásokat érdemes átnézni.

Az enyhe napok most még haladékot adnak

A legjobb időpont a téliesítésre az, amikor még nincs fagy: az első tartós mínuszok előtti hétvége. A lakott háznál a kerti csap és az akna rendbetétele elég. A nyaralónál viszont csak a teljes víztelenítés véd. Aki ezt most megcsinálja, annak tavasszal csak annyi dolga lesz, hogy visszanyitja az elzárót.
Címlapkép: Getty Images
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