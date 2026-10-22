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Hagyományos toronyházak és lakások Budaörsön, Magyarországon. A lakások tisztának, gondozottnak tűnnek, és színesre vannak festve. Remek példa az egykori kommunista stílusú épületekre, amelyeket vonzóvá és lakhatóvá alakítottak át.
Otthon

Jöhet az újabb fordulat az ingatlanpiacon: az egyik lakástípus igazán nagyot drágulhat

Pénzcentrum
2026. október 22. 17:24 3 perc

A kormány által bejelentett Wekerle+ program az Otthon Startot válthatja fel, és a korábbinál célzottabban támogathatja a fiatalok első lakásvásárlását. A konstrukcióban az új lakásokhoz 3 százalékos, a használt ingatlanokhoz 5 százalékos kedvezményes hitelkamat kapcsolódhat, ami az új építésű lakások felé terelheti a keresletet. Mivel a kínálat rövid távon nehezen bővíthető, ebben a szegmensben további áremelkedés következhet. Eközben a szigorúbb jogosultsági feltételek miatt egyesek tovább maradhatnak albérletben, a program energetikai felújítási eleme pedig a korszerűsítendő lakások iránti érdeklődést is növelheti.

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Az MBH Bank elemzése szerint a Wekerle+ program három pillérre épülhet: kedvezményes lakásvásárlási hitelre, államilag támogatott lakástakarékpénztárra és energetikai felújítási programra. A konstrukció a fiatalok első lakáshoz jutását, az új lakások építését és a meglévő ingatlanállomány korszerűsítését helyezheti előtérbe. A szűkebb jogosultsági feltételek és a bentlakási kötelezettség miatt a támogatás elsősorban a saját célra vásárlókat segítheti, miközben a befektetési célú kereslet szerepe csökkenhet. Az elemzés szerint emiatt a használt lakások piacán nem feltétlenül erősödik jelentősen az áremelkedési nyomás.

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A kereslet átrendeződésének egyik fő oka az új és használt lakásokra vonatkozó eltérő kamatszint lehet. Az új építésű ingatlanokhoz kapcsolódó 3 százalékos hitel kedvezőbb feltételeket kínálna, mint a használt lakásokra vonatkozó 5 százalékos kamat. Ez az új lakások felé terelheti a vásárlókat, és javíthatja a fejlesztők beruházási hajlandóságát. A kínálat azonban rövid távon nehezen tud alkalmazkodni, hiszen az új projektek előkészítése és kivitelezése akár több évig is eltarthat. Emiatt az új lakások iránti kereslet gyorsabban nőhet, mint a kínálat, ami további áremelkedést okozhat. A négyzetméterár-korlát ezt mérsékelheti, a program részletszabályai azonban még nem ismertek.

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A használtlakás-piacon a kereslet bővülése visszafogottabb lehet, ugyanakkor az energetikai felújítási program új lendületet adhat a korszerűsítendő ingatlanoknak. A felújítások javíthatják a lakások minőségét és értékét, valamint vonzóbbá tehetik a jelenleg kevésbé keresett ingatlanokat. A bérleti piacon ezzel párhuzamosan növekedhet a kereslet: azok, akik az Otthon Start feltételeinek még megfeleltek volna, az új szabályok alapján viszont kiesnek a jogosultak köréből, hosszabb ideig maradhatnak albérlők. A befektetési célú lakásvásárlások visszaszorulása ráadásul lassíthatja a kiadó lakások kínálatának bővülését.

A vevők összetétele is változhat. A Duna House adatai szerint Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya a 2025 elején jellemző 20–26 százalékról az év őszére 40 százalék fölé emelkedett, miközben a befektetési célú vásárlások aránya 30 százalék körüli szintre csökkent. Vidéken az első lakást vásárlók aránya szintén növekedett, és tartósan 35–40 százalék fölé került.

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A Wekerle+ célzottabb korosztályi feltételeket is bevezethet: a konstrukció a 18–41 éveseket célozza, de a vevők számottevő fiatalodása nem feltétlenül várható, mivel az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora már eddig is 34–35 év körül alakult. Összességében a program a korábbinál mérsékeltebb keresletélénkítést hozhat, miközben a lakáspiaci kereslet szerkezetét, az új lakások építését és az energetikai korszerűsítéseket is befolyásolhatja. A tényleges hatás ugyanakkor a még nem ismert részletszabályoktól is függ.
Címlapkép: Getty Images
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