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Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát

HelloVidék
2026. november 11. 10:45 2 perc

Meghalt Csepregi Istvánné, akit a környéken sokan csak Marika néniként ismertek. A csornai pereckészítő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a rábaközi perec hagyománya ne merüljön feledésbe. A mesterséget édesanyjától tanulta, az utóbbi években pedig már lánya is bekapcsolódott a családi örökség továbbvitelébe.

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Szomorú hírt közölt a Hagyományos Rábaközi Perec közösségi oldala: elhunyt Csepregi Istvánné Marika néni, a rábaközi perec egyik ismert készítője. A csornai asszony hosszú évtizedeken át készítette a térség jellegzetes süteményét, és nemcsak a receptet, hanem a hozzá kapcsolódó történeteket is igyekezett továbbadni az érdeklődőknek - írta a Kisalföld.

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A pereckészítés Marika néni családjában több generáción át öröklődött. Édesanyja, az aranykoszorús pereckészítőként ismert Rédecsi Imréné Vilma néni tanította meg neki a mesterség fogásait. Vilma néni pedig Czinder Juli nénitől tanulta a perecsütést, aki a hagyomány szerint a premontrei szerzetesek szakácsnőjétől örökölte a receptet. A történet egészen az Esterházy hercegek konyhájáig vezet vissza.

Marika néni számára a perec nem egyszerűen eladásra szánt sütemény volt: fontosnak tartotta, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék ezt a különleges helyi értéket. Már a kétezres évek elején is aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a gyerekek egyre kevésbé találkoznak a hagyományos pereccel, a bolti édességek pedig könnyen kiszorítják a régi ízeket. Úgy vélte, a hagyomány fennmaradásához több bemutatkozási lehetőségre és reklámra lenne szükség. Éppen ezért szívesen vett részt különböző rendezvényeken, ahol nemcsak megkóstoltatni lehetett a rábaközi perecet, hanem a készítéséről és múltjáról is mesélhetett. A páli perecfesztiválnak például állandó vendége volt, és különösen örült, ha a legkisebbeknek is megmutathatta a süteményt.

Az utóbbi években egészségi állapota már egyre inkább megnehezítette a munkáját, de sokáig a csornai szerdai piacon és szombatonként a városközpontban is találkozhattak vele a vásárlók. A hagyomány továbbéléséről pedig a lánya, Eszter gondoskodhat: néhány éve úgy döntött, hogy átveszi a családi mesterséget, és maga is belevágott a pereckészítésbe. Marika néni munkája így nemcsak a sok évtizeden át készített süteményekben, hanem az átadott tudásban is tovább él. Amíg készül rábaközi perec, a nevét és a történetét is őrizni fogják.
Címlapkép: Getty Images
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