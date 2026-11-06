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Újabb fordulatot hoz a Wekerle Plusz: ezekért a lakásokért indulhat meg a harc
Októberben tovább élénkült a hazai lakáspiac: az ingatlanérdeklődések száma országosan és Budapesten is már csak 6 százalékkal maradt el a tavaly októberi szinttől. A fővárosban különösen látványos fordulat következett be, egyetlen hónap alatt 26 százalékkal nőtt az érdeklődések száma. A kereslet annak ellenére is erősödött, hogy október végén az Otthon Startot a szigorúbb feltételekkel elérhető Wekerle Plusz váltotta fel.
Az őszi lakáspiaci élénkülés októberben is folytatódott. A zenga.hu adatai szerint az ingatlanérdeklődések száma országosan már csak 5, Budapesten pedig 9 százalékkal maradt el a 2025-ös év átlagától. A szeptemberi szinthez képest hat megye kivételével mindenhol növekedés volt mérhető.
A legnagyobb változás a korábban gyengén teljesítő Budapesten történt, ahol elsősorban a tégla- és panellakások iránti érdeklődés élénkült. A fővárosban így szeptemberhez képest 26 százalékkal nőtt az érdeklődések száma.
„A növekedést az Otthon Start megszűnésével is összefüggésbe lehetne hozni, az érdeklődések száma azonban már a program kivezetésének bejelentése előtt is meghaladta a szeptemberi szintet. Ráadásul a rövid átmeneti időszak miatt kevéssé valószínű, hogy az utolsó pillanatban hitelt igénylők csak októberben kezdtek volna lakást keresni” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Több érdeklődésből több adásvétel lehet?
„Az érdeklődések számának növekedésében az is szerepet játszhat, hogy a vásárlóknak most több idejük van mérlegelni, ezért több ingatlant néznek meg, mielőtt döntenek. A több érdeklődés így nem feltétlenül eredményez ugyanekkora növekedést az adásvételek számában. Az viszont biztató, hogy a kereslet az Otthon Start kivezetésétől függetlenül élénkülni kezdett, ami arra utalhat, hogy a program megszűnése nem okoz akkora visszaesést, mint amekkorára sokan számítanak” – tette hozzá Futó Péter.
A piac stabilizálódása szintén támogathatja a keresletet. A lakásárak emelkedése az elmúlt közel egy évben jelentősen lelassult, ami a jövedelmek további növekedése mellett fokozatosan javíthatja a lakások megfizethetőségét. Egy kiszámíthatóbb piacon pedig azok is visszatérhetnek a vásárlók közé, akik korábban elhalasztották a döntést.
Új vagy használt lakást keresnek a magyarok?
A Wekerle Plusz Programban már csak az új lakásokra érvényes a 3 százalékos kedvezményes hitel, míg a használt lakásokra 5 százalékos kedvezményes hitel vehető igénybe. Emiatt a következő hónapokban emelkedhet az új lakások részesedése az ingatlanérdeklődések számán belül.
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Az elmúlt közel két évben elsősorban azokban a megyékben volt magasabb az új lakások iránti érdeklődések aránya, ahol szélesebb újlakáskínálat és erősebb vásárlóerő jellemző. Ilyen például Győr-Moson-Sopron, Pest, Bács-Kiskun és Somogy megye. Nógrádban, Békésben és Borsod-Abaúj-Zemplénben viszont az alacsonyabb fizetőképesség és a szűk újlakáskínálat miatt továbbra is a használt ingatlanok dominálnak.
Budapesten különösen a nyári hónapokban nőtt az új lakások részesedése az érdeklődésekből. Ebben a bővülő újlakáskínálat mellett az is szerepet játszott, hogy a használt lakások iránti kereslet nagyobb mértékben esett vissza. Ősszel azonban már az általános keresletélénkülés mellett is megmaradt az új lakások magasabb részesedése: októberben a fővárosi érdeklődések 12 százaléka irányult új építésű lakásra, szemben az országos 8 százalékkal.
A Wekerle Plusz tovább növelheti az új lakások előnyét
Az új és a használt lakások közti kamatkülönbség miatt különösen azokban a vidéki nagyvárosokban élénkítheti a Wekerle Plusz a keresletet, ahol megfelelő az újlakáskínálat, és az ingatlanok nagy része belefér az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátba, például Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán.
Budapesten ugyanakkor a magas árak jelentik a legnagyobb akadályt. A fővárosi újlakáskínálatnak kevesebb mint 15 százaléka felel meg a program feltételeinek, így nem véletlen, hogy több lakásfejlesztő is a négyzetméterár-plafon felülvizsgálatát szorgalmazza.
Lakásonként akár 4-5 millió forintos támogatást is biztosíthat a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program.
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