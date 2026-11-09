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Ritka együttállás jön pénteken, sok magyarnak lehet ez a szerencsenapja: a következő ilyenre 273 napot kell várni
November 13-án, pénteken érkezik a 2026-os év harmadik péntek 13-ája a február 13-i és a március 13-ipénteki nap után. Háromnál több egyetlen évben sem lehet: ilyen „hármas” év legutóbb 2015-ben volt, a következő pedig 2037-ben lesz. Friss számítások szerint 2027-ben mindössze egy péntek 13 jut ránk augusztusban, utána pedig a naptár által megengedett leghosszabb szünet következik: 427 nap,egészen 2028. október 13-ig.
Bár sokan különleges eseményként tekintenek a péntek 13-ára, a naptári adatok szerint ez a leggyakoribb napkombináció a Gergely-naptárban, vagyis a hónapok 13. napja gyakrabban esik péntekre, mint más napokra. A mostani sűrű esztendő után azonban szokatlanul hosszú pihenő vár ránk.
Harmadszor is péntek 13.: ritka sorozat ér a végéhez novemberben
November 13-án az év harmadik péntek 13-ájához érkezünk, hiszen az idén februárban és márciusban is pontosan erre a napra esett a hónap tizenharmadik napja. Egyetlen kalendáriumi évben legfeljebb három ilyen nap fordulhat elő. Hasonló „hármas” évre legutóbb 2015-ben volt példa, a következőre pedig egészen 2037-ig kell várnunk.
A naptári szabályok szerint hármas év kétféleképpen jöhet létre: az egyik lehetőség, hogy egy közönséges év (vagyis nem szökőév) kezdődik csütörtöki nappal, ekkor a február, a március és a november 13-a esik péntekre. A másik lehetőség, hogy egy szökőév indul vasárnappal. Ez utóbbi esetben a január, az április és a július 13-a válik péntekké, ahogyan az 2012-ben történt, és legközelebb 2040-ben fog megtörténni.
Rekordhosszú, 14 hónapos szünet a naptárban
A novemberi péntek 13. után meglepően hosszú szünet köszönt be, mire újra péntekre esik a hónap 13. napja. A naptári elemzések szerint 2027-ben mindössze egyetlen péntek 13. jut ránk – augusztus 13-án –, ami 273 nappal követi a 2026. novemberi napot.
Azt követően azonban a Gergely-naptár által megengedett leghosszabb szünet következik: 2027. augusztus 13. és 2028. október 13. között pontosan 427 nap, vagyis 14 hónap telik el péntek 13. nélkül. Ennél hosszabb szünet két ilyen nap között elvileg sem fordulhat elő a naptárban. Összehasonlításképpen: a legrövidebb lehetséges szünet mindössze 28 nap, ami egy közönséges év februárja és márciusa között alakul ki, mint ahogy azt idén is megtapasztalhattuk.
Nem ritkaság, hanem a leggyakoribb napkombináció
Sokan úgy vélik, hogy a péntek 13. ritka esemény, ám a naptári statisztikák éppen az ellenkezőjét bizonyítják: a 13-a „kedvenc napja” a naptárban pontosan a péntek. A Gergely-naptár teljes, 400 éves ciklusában összesen 4800 darab tizenharmadika található. Ebből pontosan 688 esik péntekre, ami magasabb szám, mint a hét bármely más napján:
- Péntek: 688 alkalom
- Szerda és vasárnap: 687–687 alkalom
- Hétfő és kedd: 685–685 alkalom
- Csütörtök és szombat: 684–684 alkalom
A péntek 13. tehát nem naptári véletlen, hanem a matematikai struktúra alapján a leggyakoribb tizenharmadika. A 2000 és 2040 közötti 41 év alatt összesen 70 péntek 13. fordul elő (6 hármas, 17 kettes és 18 egyes évben). A teljes 21. századot (2001–2100) tekintve pedig 172 alkalommal találkozhatunk vele, ami évi átlagban 1,72 napot jelent.
A péntek 13 azért tűnik gyakorinak, mert tényleg az: a naptár 400 éves ciklusában a tizenharmadika gyakrabban esik péntekre, mint bármely más napra. Aki november 13-án óvatosabban lép ki az ajtón, annak jó hír, hogy ezután 273 napig nem kell ettől tartania — a 2027-es augusztus 13. után pedig egy teljes 14 hónapos szünet jön, a leghosszabb, amit a naptár egyáltalán megenged
– mutatott rá Dr. Pál Szilárd, a Naptárak.com alapítója, naptárszakértő.
Hány péntek 13. vár ránk a következő években?
Az előttünk álló időszakban a péntek 13-ák eloszlása az alábbiak szerint alakul:
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|Év
|Péntek 13-ák dátuma
|Éves darabszám
|2026
|február 13., március 13., november 13.
|3
|2027
|augusztus 13.
|1
|2028
|október 13.
|1
|2029
|április 13., július 13.
|2
|2030
|szeptember 13., december 13.
|2
|2031
|június 13.
|1
|2032
|február 13., augusztus 13.
|2
|2033
|május 13.
|1
Kell-e félni a péntek 13-tól?
Az ünnepekhez, jeles napokhoz általában kötődnek babonák, illetve nem kevés ember a saját szülinapjához, vagy más családi dátumokhoz is kapcsol hiedelmeket. A péntek 13-i babonák különlegessége, hogy látszólag véletlenszerűen következnek a naptárban - legalábbis a jeles napokhoz képest, amiknek viszonylag fix helyük van. Pedig a fenti számításból kiderül, hogy korántsem véletlenek ezek a napok.
Míg sokan úgy hiszik, szerencsétlenebb nap ez a többinél, mások épp hogy szerencsenapnak tartják. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Allianz tízéves (2015–2024) lakossági gépjármű- és lakásbiztosítási kárstatisztikái alapján a péntekek önmagukban is kárintenzív napnak számítanak: péntekenként 12 százalékkal több kárról érkezik bejelentés, mint egy átlagos napon, a gépjárműkároknál pedig a hétvégi forgalom miatt ez az arány eléri a 22 százalékot.
Amikor a péntek a hónap 13. napjára esik, a bejelentett káresemények száma 5 százalékkal haladja meg a sima péntekekét, a többi munkanap átlagával összevetve pedig 17 százalékkal magasabb. Az elmúlt évtized legsúlyosabb péntek 13-ája 2017 januárjában volt, amikor kétszer annyi káresetet rögzítettek, mint egy átlagos napon, az ingatlanokat ért károk száma pedig a háromszorosára ugrott.
A péntek 13-hoz fűződő babonák a nemzetközi gazdaságra és a lakossági szokásokra is rányomják a bélyegüket. Az Egyesült Államokban a babonásabb befektetők miatt a tőzsdei kereskedésre is kihat ez a nap; a hiedelmeket erősíti 1989. október 13. emléke, amikor a Dow Jones index 7 százalékos eséssel zárt. Írországban péntek 13-án drasztikusan megcsappan az esküvők száma, míg a szigetország repülőterein 4-5 százalékpontos forgalomcsökkenés tapasztalható a normál péntekekhez képest.
Bár sokan rettegnek ettől a dátumtól, a szerencsejátékosok körében kimondottan népszerű a péntek 13., ezt a Szerencsejáték Zrt. adatai is megerősítik. Ilyenkor jelentősen megnő a játékkedv: a 2025-ös péntek 13-i adatok alapján a Skandináv lottó forgalma 101 százalékkal, az Ötöslottóé 60 százalékkal emelkedett, míg az e-sorsjegyeknél kiugró, 282 százalékos növekedést mértek.
A játékosok körében a 13-as a legkedveltebb lottószám, amelyet a mesebeli 7-es és 3-as szám követ a népszerűségi rangsorban.
Az Ötöslottó közel 70 éves történetében a 13-as számot 221 alkalommal húzták ki, amivel a 90 számból a 9. leggyakoribb nyerőszámnak számít (a listát a 3-as és a 15-ös vezeti). A lottótársaság kutatása rávilágított arra is, hogy a megkérdezettek több mint 60 százaléka hisz a sorsban és a szerencsében. Bár a többség nem tartja magát babonásnak, rákérdezésre kiderül, hogy a négylevelű lóherében, a hullócsillagban és a fekete macskában sokan bíznak, ráadásul minden tizedik játékos rendelkezik valamilyen szerencsehozó kabalával.
A cikkhez a Naptárak.com számításait használtuk fel.
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