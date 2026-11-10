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Megtorpant a lakáspiac az Otthon Start után: drasztikusan visszaesett a vevők aktivitása
Látványosan visszaesett a lakáspiaci érdeklődés az Otthon Start program október végi határideje után. November első napjaiban munkanaponként 40 százalékkal kevesebb ingatlanmegtekintés történt, mint október elején, miközben a vevők vételi ajánlatból is harmadával kevesebbet tettek. A vásárlók egy része ugyanis még a határidő előtt előrehozta a döntését. A piac következő lendületét a Wekerle Plusz jelentheti, de az új hitelprogram feltételei miatt nem biztos, hogy minden korábbi érdeklődő visszatér.
Az Otthon Start megszűnése után csökkent a kereslet a lakáspiacon. A Duna House hálózatában november első napjaiban munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb mutatás volt, mint október elején, és a Duna House keresletindexe is 20–25 százalékkal alacsonyabb volt. Az adásvételek száma nagyjából az október eleji szinten van, de ezek jórészt még a korábban elkezdett keresésekből jönnek.
A vevők az ajánlattétellel is óvatosabbak lettek. Munkanaponként harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek, mint október elején. Az október 31-i határidő előtt még más volt a helyzet. Október utolsó tíz napjában munkanaponként több mint kétszer annyi adásvétel jött létre, mint a hónap elején, és másfélszer annyi vételi ajánlatot tettek a vevők. A mutatások száma viszont csak 12, a keresletindex 13 százalékkal nőtt. A határidő előtt tehát főleg azok vásároltak, akik már korábban kiválasztották a lakásukat. Így a következő hetek vevőinek egy része is előre hozta a döntését.
November első napjaiban az adásvételek száma nagyjából visszaesett az október eleji szintre. A lakásoké kicsit magasabb, a házaké alacsonyabb annál. Az eladók többet engednek az irányárból, a medián alku 4,8 százalék, október elején 4,3 százalék volt.
„A határidő előtt sokan előre hozták a vásárlást, ezek a vevők most hiányoznak. A mutatások száma és a keresletindex azt jelzi, hogy a következő hetekben kevesebb adásvétel lesz, mint októberben. A Wekerle Plusz csak a 45 év alattiaknak szól, és használt lakásra drágább hitelt ad, mint az Otthon Start, ezért a kereslet egy része tartósan kieshet. A fiatal első lakásvásárlók viszont a bankok átállása után visszatérhetnek, ez decembertől hozhat némi élénkülést” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
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