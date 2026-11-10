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Otthon

Megtorpant a lakáspiac az Otthon Start után: drasztikusan visszaesett a vevők aktivitása

Pénzcentrum
2026. november 10. 18:44 3 perc

Látványosan visszaesett a lakáspiaci érdeklődés az Otthon Start program október végi határideje után. November első napjaiban munkanaponként 40 százalékkal kevesebb ingatlanmegtekintés történt, mint október elején, miközben a vevők vételi ajánlatból is harmadával kevesebbet tettek. A vásárlók egy része ugyanis még a határidő előtt előrehozta a döntését. A piac következő lendületét a Wekerle Plusz jelentheti, de az új hitelprogram feltételei miatt nem biztos, hogy minden korábbi érdeklődő visszatér.

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Az Otthon Start megszűnése után csökkent a kereslet a lakáspiacon. A Duna House hálózatában november első napjaiban munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb mutatás volt, mint október elején, és a Duna House keresletindexe is 20–25 százalékkal alacsonyabb volt. Az adásvételek száma nagyjából az október eleji szinten van, de ezek jórészt még a korábban elkezdett keresésekből jönnek.

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A vevők az ajánlattétellel is óvatosabbak lettek. Munkanaponként harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek, mint október elején. Az október 31-i határidő előtt még más volt a helyzet. Október utolsó tíz napjában munkanaponként több mint kétszer annyi adásvétel jött létre, mint a hónap elején, és másfélszer annyi vételi ajánlatot tettek a vevők. A mutatások száma viszont csak 12, a keresletindex 13 százalékkal nőtt. A határidő előtt tehát főleg azok vásároltak, akik már korábban kiválasztották a lakásukat. Így a következő hetek vevőinek egy része is előre hozta a döntését.

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Már négy hazai nagybanknál – a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a mai naptól a CIB-nél is – igényelhető az október végén elindult Wekerle Plusz lakáshitel.

November első napjaiban az adásvételek száma nagyjából visszaesett az október eleji szintre. A lakásoké kicsit magasabb, a házaké alacsonyabb annál. Az eladók többet engednek az irányárból, a medián alku 4,8 százalék, október elején 4,3 százalék volt.

„A határidő előtt sokan előre hozták a vásárlást, ezek a vevők most hiányoznak. A mutatások száma és a keresletindex azt jelzi, hogy a következő hetekben kevesebb adásvétel lesz, mint októberben. A Wekerle Plusz csak a 45 év alattiaknak szól, és használt lakásra drágább hitelt ad, mint az Otthon Start, ezért a kereslet egy része tartósan kieshet. A fiatal első lakásvásárlók viszont a bankok átállása után visszatérhetnek, ez decembertől hozhat némi élénkülést” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Október 28-án indult az Otthon Start helyére lépő Wekerle Plusz. Csak 45 év alattiak vehetik igénybe, és használt lakásra 5 százalék a kamata a korábbi 3 százalék helyett. A bankok most állnak át az új programra.
Címlapkép: Getty Images
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