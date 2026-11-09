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Otthon

Megijedtek a magyarok a rezsiáraktól: sokan inkább fagyoskodnak otthon, minthogy befűtsék a lakást

Pénzcentrum
2026. november 9. 16:45 2 perc

Látványosan megugrott a hazai gázfogyasztás november első hetében a hűvösebb időjárás miatt. Bár a 2022-es rezsiemelés óta az elmúlt hét adatai kiemelkedőnek számítanak, a hőmérséklethez viszonyítva a felhasználás továbbra is elmarad a korábbi évek átlagától - írja a G7.

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A rendszerüzemeltetői adatok alapján az elmúlt héten a lakossági és a kisebb vállalati fogyasztók összesen 185 millió köbméter földgázt használtak fel. Ez a mennyiség közel 30 százalékkal haladja meg az egy héttel korábbit, a tavaly november eleji adatokhoz képest pedig a negyedével több gáz fogyott. Az ipari nagyfogyasztóknál is jelentős volt a növekedés, esetükben két hét alatt több mint 40 százalékkal ugrott meg a felhasznált mennyiség.

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A megugró kereslet hátterében egyértelműen a hidegebb időjárás áll, hiszen egy évvel ezelőtt közel három fokkal magasabb volt a hazai heti átlaghőmérséklet. A hőmérsékleti hatással korrigálva a múlt heti lakossági gázfelhasználás valójában a várakozásoknak megfelelően alakult, sőt minimálisan még el is maradt attól a szinttől, amit a lehűlés indokolt volna.

A hazai gázfogyasztás a 2022-es rezsiemelést követően drasztikusan visszaesett, és azóta sem tért vissza a korábbi szintre. Bár a mostani érték az elmúlt négy év viszonylatában kifejezetten magas – november elején azóta csak a még hidegebb 2024-es évben használtunk fel ennél több gázt –, a 2022 előtti időszakhoz képest egyáltalán nem számít kiugrónak. Akkoriban ugyanis az enyhébb időjárás ellenére is átlagosan 10 százalékkal több gáz fogyott a mostaninál.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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