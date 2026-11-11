A legalsó jövedelmi ötödben 2025-ben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre, ami havi 103 ezer forintnak felel meg.
Látványos fordulat a magyar lakáspiacon: a Wekerle Plusz indíthatja be az építőipart?
Látványosan fékezett a magyar lakáspiac októberben. Országosan már csak 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy hónap alatt, Budapesten pedig gyakorlatilag teljesen megállt a drágulás. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint az éves áremelkedés üteme országosan 6,9 százalékra, a fővárosban mindössze 1,8 százalékra mérséklődött. A budapesti érték 2023 decembere óta nem volt ilyen alacsony.
Októberben országosan mindössze 0,2 százalékkal nőttek a lakásárak szeptemberhez képest, Budapesten pedig lényegében stagnáltak. Az éves drágulás tempója is tovább lassult. Országosan a szeptemberi 8,2 százalékról 6,9 százalékra csökkent, ami több mint kétéves mélypontot jelent.
A fővárosban még nagyobb a fordulat. Az éves áremelkedés mindössze 1,8 százalék volt, ilyen alacsony értékre 2023 decembere óta nem volt példa. A budapesti lakáspiacon ráadásul már három hónapja nem emelkednek érdemben az árak.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az elmúlt hónapokban kifulladt a korábbi drágulási hullám. A használt budapesti lakások és házak medián négyzetméterára november elején 1,4 millió forint volt, vagyis gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbi szinttel.
A szakértő szerint az Otthon Start program utolsó napjaiban tapasztalt keresleti élénkülés sem tudta újra felfelé hajtani az árakat. Ez arra utal, hogy a vásárlók pénztárcája már nem bírt el további drágulást. A fővárosi lakásárak emelkedése ráadásul már az inflációtól is elmarad, ami reálértéken csökkenést jelent.
Közel kétmillió forintba kerül egy négyzetméter az V. kerületben
Budapesten továbbra is jelentős különbségek vannak az egyes kerületek árai között. A használt lakások és házak medián négyzetméterára alapján az V. kerület a legdrágább, ahol közel 2 millió forintot kérnek egy négyzetméterért. Az I. kerületben majdnem 1,9 millió, a XII. kerületben pedig 1,74 millió forint a mediánár.
A főváros legolcsóbb kerülete a XXIII., ahol 940 ezer forint körül alakul a négyzetméterár. A XXI. és a XX. kerületben egyaránt nagyjából 1,03 millió forintos mediánnal találkozhatnak a vevők.
A kínálat szempontjából a XIII. kerület vezet, ahol közel 3700 használt lakás és ház hirdetése közül válogathatnak az érdeklődők. A medián négyzetméterár itt megközelíti az 1,6 millió forintot. A második helyen a II. kerület áll csaknem 2500 hirdetéssel és 1,71 millió forintos mediánárral.
Az új lakásoknál továbbra is másfél millió fölött járnak az árak
Az új építésű lakások piacán jóval magasabb árszinttel találkozhatnak a vásárlók. Budapesten a medián négyzetméterár 1,72 millió forint volt november elején, ami 4,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A legdrágább új lakások a II. kerületben találhatók, ahol 3,1 millió forint a medián négyzetméterár. A XII. kerületben 3,03 millió, a VI. kerületben pedig 2,54 millió forinttal kell számolni.
A legolcsóbb új lakások a XV. kerületben találhatók, 1,21 millió forintos mediánárral. A XVII. kerületben 1,23 millió, a XXIII. kerületben 1,31 millió forint az irányadó érték. Az új építésű lakások kínálata is jelentősen bővült. A XIII. kerületben közel 1800 hirdetésből lehet választani, 1,74 millió forintos medián négyzetméteráron. A XI. kerületben csaknem 800 új lakás szerepel a kínálatban, 1,82 millió forintos mediánárral. Budapesten egy év alatt 52 százalékkal nőtt az eladó új lakások kínálata.
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Debrecenben már egymillió forint fölött jár a használt lakások ára
A megyeszékhelyek közül a legnagyobb kínálattal rendelkező öt városban Debrecen a legdrágább. A használt lakások és házak medián négyzetméterára itt 1,02 millió forint. Szegeden 960 ezer, Győrben 950 ezer, Pécsen 800 ezer, Nyíregyházán pedig 790 ezer forinttal lehet számolni.
A többi megyeszékhelyen 310 ezer és 950 ezer forint között alakulnak a medián négyzetméterárak. A legalacsonyabb érték Salgótarjánhoz, a legmagasabb Székesfehérvárhoz kötődik.
Az új építésű lakásoknál szintén Debrecen, Győr, Szeged, Pécs és Székesfehérvár kínálata a legjelentősebb. A medián négyzetméterár Debrecenben 1,38 millió, Győrben 1,28 millió, Szegeden 1,39 millió, Pécsen 1,14 millió, Székesfehérváron pedig 1,17 millió forint.
A Wekerle Plusz újra felpörgetheti az új lakások piacát?
A lakáspiac októberi adatai már egy új támogatási időszak kezdetét is jelzik. Az Otthon Start után a Wekerle Plusz program kínálhat újabb ösztönzést a vásárlóknak. A konstrukció az új építésű lakások esetében 3 százalékos, a használt ingatlanoknál pedig 5 százalékos fix kamatozású, államilag támogatott hitellel segítheti a keresletet.
Balogh László szerint a kamatkülönbség az új építésű lakások felé terelheti a vásárlókat, a program azonban önmagában nem oldja meg a kínálati problémákat. A budapesti eladó új lakások mindössze 16 százaléka felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek, a fővároson kívül viszont a kínálat több mint 70 százaléka alkalmas lehet a program igénybevételére.
Az ingatlan.com szakértője szerint ezért a megfizethető új lakások építését ösztönző intézkedésekre is szükség lesz. A kínálat bővítése nemcsak az új lakások vásárlóinak jelenthet segítséget, hanem a használt ingatlanok piacán is erősebb versenyt teremthet. Ez pedig hosszabb távon a használt lakások drágulását is fékezheti.
A lépés egyértelműen jelzi, hogy a rövid távú lakáskiadás egységes fővárosi szabályozása továbbra sem született meg.
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