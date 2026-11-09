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Nő eltávolítja a régi csempéket, felújítja a fürdőszobát.
Otthon

Milliókkal akarták átverni Erdélyi Mónikát: te is járhatsz így, ha nem figyelsz

Pénzcentrum
2026. november 9. 14:14 2 perc

Nem mindennapi árajánlatot kapott Erdélyi Mónika, aki segítséget kért egy szakemberektől, mert laikusként is úgy érezte, valami nincs rendben az árakkal. Egy ingatlanfejlesztő és építészirodát is működtető szakember videóban elemezte a kivitelező ajánlatát, és arra jutott, hogy több tételnél is a reális piaci ár többszörösét számolhatták fel.

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Erdélyi Mónika egykori műsorvezető egy fürdőszoba-felújításhoz olyan árajánlatot kapott a kivitelezőtől, amelynek egyes tételei számára is gyanúsan magasnak tűntek. Az ügyben egy ingatlanfejlesztő szólalt meg a TikTokon, aki saját tapasztalatai és az általa működtetett építésziroda munkája alapján vizsgálta meg a költségeket. Szerinte a kapott ajánlat a reális piaci ár két és félszeresét, akár háromszorosát is elérheti.

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A szakember elsőként a bontási és sittszállítási munkákat vette górcső alá. Elmondása szerint a több mint 40 négyzetméteres területre számított, négyzetméterenként 10 ezer forint feletti összeg indokolatlanul magas, hiszen egy ekkora fürdőszobát két ember akár egy-két nap alatt is teljesen visszabonthat.

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A burkolás és szilikonozás munkadíjára az ajánlat 800 ezer forintot tartalmazott, miközben az ingatlanfejlesztő becslése szerint ez a munka 400–560 ezer forintból is kijöhetne. A burkolási munkadíjként feltüntetett négyzetméterenkénti 20 ezer forinttal szemben szerinte a szokásos piaci ár inkább 10–14 ezer forint körül mozog.

A fal- és aljzatkiegyenlítésért 280 ezer forintot számoltak fel az ajánlatban, amit a szakember 120–160 ezer forint közötti összegre becsült. A gérvágás és kitöltés munkadíja szintén magasnak tűnt neki: erre 100 ezer forintot kértek, holott szerinte 15–25 ezer forint lenne az indokolt. Hozzátette, hogy a piacon a gérvágásért általában 3–5 ezer forintot kérnek folyóméterenként, így az ajánlatban szereplő összeg szerinte különösen nehezen indokolható.

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Az ingatlanfejlesztő egy másik részletre is felhívta a figyelmet: az árajánlatban a kivitelező alanyi adómentesként szerepel. Megjegyezte, hogy ha egy burkoló egyetlen fürdőszoba-felújításért 2,6 millió forintot kér, akkor már néhány hasonló munkával is megközelítheti, illetve átlépheti az éves alanyi adómentességi értékhatárt.

A szakember hangsúlyozta, hogy a tapasztalatai alapján rengeteg visszaélés fordul elő a szakmában, Erdélyi Mónikának pedig azt tanácsolta, hogy ne fogadja el az ajánlatot, hanem keressen másik kivitelezőt.
Címlapkép: Getty Images
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