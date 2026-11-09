A keresleti hajrával párhuzamosan a kínálat is csúcsot döntött, így október végére az eladó ingatlanok hirdetéseinek száma átlépte a 150 ezret, amire 2023 ősze óta...
Milliókkal akarták átverni Erdélyi Mónikát: te is járhatsz így, ha nem figyelsz
Nem mindennapi árajánlatot kapott Erdélyi Mónika, aki segítséget kért egy szakemberektől, mert laikusként is úgy érezte, valami nincs rendben az árakkal. Egy ingatlanfejlesztő és építészirodát is működtető szakember videóban elemezte a kivitelező ajánlatát, és arra jutott, hogy több tételnél is a reális piaci ár többszörösét számolhatták fel.
Erdélyi Mónika egykori műsorvezető egy fürdőszoba-felújításhoz olyan árajánlatot kapott a kivitelezőtől, amelynek egyes tételei számára is gyanúsan magasnak tűntek. Az ügyben egy ingatlanfejlesztő szólalt meg a TikTokon, aki saját tapasztalatai és az általa működtetett építésziroda munkája alapján vizsgálta meg a költségeket. Szerinte a kapott ajánlat a reális piaci ár két és félszeresét, akár háromszorosát is elérheti.
A szakember elsőként a bontási és sittszállítási munkákat vette górcső alá. Elmondása szerint a több mint 40 négyzetméteres területre számított, négyzetméterenként 10 ezer forint feletti összeg indokolatlanul magas, hiszen egy ekkora fürdőszobát két ember akár egy-két nap alatt is teljesen visszabonthat.
A burkolás és szilikonozás munkadíjára az ajánlat 800 ezer forintot tartalmazott, miközben az ingatlanfejlesztő becslése szerint ez a munka 400–560 ezer forintból is kijöhetne. A burkolási munkadíjként feltüntetett négyzetméterenkénti 20 ezer forinttal szemben szerinte a szokásos piaci ár inkább 10–14 ezer forint körül mozog.
A fal- és aljzatkiegyenlítésért 280 ezer forintot számoltak fel az ajánlatban, amit a szakember 120–160 ezer forint közötti összegre becsült. A gérvágás és kitöltés munkadíja szintén magasnak tűnt neki: erre 100 ezer forintot kértek, holott szerinte 15–25 ezer forint lenne az indokolt. Hozzátette, hogy a piacon a gérvágásért általában 3–5 ezer forintot kérnek folyóméterenként, így az ajánlatban szereplő összeg szerinte különösen nehezen indokolható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az ingatlanfejlesztő egy másik részletre is felhívta a figyelmet: az árajánlatban a kivitelező alanyi adómentesként szerepel. Megjegyezte, hogy ha egy burkoló egyetlen fürdőszoba-felújításért 2,6 millió forintot kér, akkor már néhány hasonló munkával is megközelítheti, illetve átlépheti az éves alanyi adómentességi értékhatárt.
A szakember hangsúlyozta, hogy a tapasztalatai alapján rengeteg visszaélés fordul elő a szakmában, Erdélyi Mónikának pedig azt tanácsolta, hogy ne fogadja el az ajánlatot, hanem keressen másik kivitelezőt.
Bár a 2022-es rezsiemelés óta az elmúlt hét adatai kiemelkedőnek számítanak, a hőmérséklethez viszonyítva a felhasználás továbbra is elmarad a korábbi évek átlagától.
Ritka együttállás jön pénteken, sok magyarnak lehet ez a szerencsenapja: a következő ilyenre 273 napot kell várni
Sokan úgy érezhetik, hogy a péntek 13. ritka esemény, ám a naptári statisztikák éppen az ellenkezőjét bizonyítják: a 13-a leggyakrabban péntekre esik a naptárban.
Új részleteket árult el a Wekerle Plusz Programról Kapitány István: rég vártak erre a társasházban élők
Társasházi lakásonként akár ötmillió forintos támogatást és kamatmentes hitelt vehetnek igénybe a társasházak átfogó energetikai korszerűsítésre a Wekerle Plusz Program keretében.
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
Egyes önkormányzatok visszatérítendő, kamatmentes kölcsönökkel segítik a helyben letelepedőket, de ez a gyakorlat távolról sem nevezhető általánosnak.
Most jött! Felborulhat a légkör az Északi-sarkon: sarkvidéki hideg áraszthatja el Magyarországot – nem lesz mivel kifűteni a lakást?
Rekordkorán gyengül az Északi-sark feletti légköri örvény. A meteorológusok szerint heteken belül sarkvidéki hideg érheti el Európát.
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2026-ban? A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok - Mit ünneplünk Márton napján?
Az ünnephez számos népszokás és hagyomány kötődik, és országszerte minden évben különféle programokkal várják az érdeklődőket.
Húzós árlistát tettek közzé a hazai vízművek: sok magyar háztulaj nem is sejti, mi vár rá a fagyok beköszöntével – ki kell fizetni
Hamarosan itt a fagy, rengeteg magyar háztulaj zsebére megy: a vízóra nem az övé, a kárt mégis ő fizeti ki.
A háztartásokba kiosztott szelektív gyűjtőedények évente lakónként csaknem 12 kilogrammal növelték a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét.
Októberben tovább élénkült a hazai lakáspiac: az ingatlanérdeklődések száma országosan és Budapesten is már csak 6 százalékkal maradt el a tavaly októberi szinttől.
Megvan, kik lehetnek a Wekerle Plusz első igazi nagy nyertesei: akinek itt van háza, dörzsölheti a markát
A Wekerle Plusz nem teszi egyformán vonzóbbá az agglomerációt. A használt házaknál és lakásoknál a főváros környékén is ötödével kisebb hitelt kapnak a vevők.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
Újabb jelentős energetikai felújítási program készül Magyarországon, amely több tízezer társasházi lakás korszerűsítését segítheti a következő években.
Elértük a lélektani határt, falnak ment Budapest: nagyon komoly fordulat előtt a magyar ingatlanárak
A családi házak dominálják a vidéki ingatlanpiacot, a prémium kategóriában pedig a Balaton környéke és a nagyvárosi lokációk is kiemelt szerepet kapnak.
Lakásonként akár 4-5 millió forintos támogatást is biztosíthat a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program.
280 millióért eladó Szabó Gyula egykori luxusvillája: saját medence, szauna is jár hozzá, itt nőtt fel Szabó Zsófi is
Új tulajdonost keres Szabó Gyula egykori otthona: a Nemzet Színésze élete utolsó évtizedeit a budatétényi villában töltötte feleségével és gyermekeivel.
Ezekben a budapesti kerületekben épül a legtöbb új lakás: máshol szinte teljesen leálltak az átadások
Jelentősen nőtt a lakásépítések száma Magyarországon: 2026 első három negyedévében 9803 új lakást adtak át, 31 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
A klímás fűtés és az új, dinamikus áramtarifa is kiváló lehetőségeket kínálhat a rezsiköltségek csökkentésére - de nem mindenkinek érdemes belevágni.
A villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa több évtizedes múltra tekint vissza.
A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.