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300 ezer forintos bírság jár ezért a 2026/27-es fűtési szezonban: most közölte a minisztérium, ez tilos

Pénzcentrum
2026. november 8. 18:30 3 perc

Akár 300 ezer forintos bírság is járhat a hulladékégetésért. Erre figyelmeztet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Súlyosabb esetben bűncselekmény is lehet belőle.

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A fűtési szezon beköszöntével sok településen újra megjelenik a jól ismert, csípős füst. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium november 8-án, az Égetőellenes világnapon közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a hulladékégetés nemcsak az egészségre veszélyes, hanem komoly anyagi következményekkel is járhat.

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A tárca szerint a hulladékégetés jogsértő tevékenység, amely 300 000 forintig terjedő bírsággal sújtható. Adott esetben pedig akár bűncselekménynek is minősülhet.

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Mit szabad elégetni a kályhában?

A szabály egyszerű, mégis sokan nincsenek vele tisztában. Magyarországon nyílt téren semmilyen hulladék nem égethető el. Ez a kerti hulladékra és a műanyagokra is vonatkozik.

Háztartási berendezésben, vagyis kályhában, kandallóban vagy kazánban is csak kétféle hulladék kerülhet a tűzre:

  • a háztartásban keletkező papírhulladék,
  • a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék.

Minden más tilos. Vagyis a műanyag palack, a fólia, a csomagolóanyag, de a festett, lakkozott vagy más módon kezelt fa sem mehet a kályhába.

Kilométerekre elér egyetlen háztartás füstje

A minisztérium szerint a műanyagégetés egészségügyi kockázatai súlyosak. A tárca a rákot, a szívinfarktust, az agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását és az impotenciát is felsorolta a lehetséges következmények között.

A bejegyzés arra is rámutat, hogy egyetlen hulladékkal fűtő háztartás vagy kisüzem kilométeres körzetben képes beszennyezni a levegőt. Vagyis a szabályszegés nemcsak az égetőt, hanem az egész utcát, sőt a környező településrészt is érinti.

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A hulladékégetés bármely más fosszilis tüzelőanyag elégetésénél szennyezőbb az élő környezetre

– írta a tárca.

A minisztérium szerint a hulladékégetés az egyik leginkább karbonintenzív energiaforrás. Egységnyi áramra vetítve kétszer annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint a szén- és olajtüzelésű erőművek.

Mi a megoldás a minisztérium szerint?

A tárca a hulladékcsökkentést, az újrahasználatot, az újrahasznosítást és a komposztálást javasolja. A minisztérium hangsúlyozza: ha így tekintünk a hulladékra, az megtakarítást is hozhat a háztartásoknak, emellett védi a környezetet és a lakosság egészségét.

A kerti zöldhulladék tehát a komposztálóba, a műanyag és a papír a szelektív gyűjtőbe kerüljön, ne a kályhába. Aki pedig fűtésre készül, annak érdemes csak a megengedett tüzelőanyagot használnia, mert a szabályszegés akár 300 ezer forintos bírsággal is járhat.
Címlapkép: Getty Images
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