Veszélyes tömegszállások terjednek Budapesten: a lakók tehetetlenek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia

Üzlethelyiségekben, szellőzetlen pincékben alakítanak ki tömegszállásokat Budapest VII. kerületében, az önkormányzati beszámolók szerint volt, ahol csecsemők is ilyen körülmények között élnek. A veszélyes közműmegoldások és a lakóközösségi konfliktusok miatt egyre több panasz érkezik, a fellépést azonban nehezíti, hogy a magántulajdonú ingatlanoknál szűkebb az önkormányzat mozgástere. A háttérben azonban nagyon sok probléma fonódik össze, a Cashtag eheti adása pedig éppen e kusza problémahálózat feltérképezésére tett kísérletet.

Korábban üzletként működő helyiségekbe és pincékbe költöznek emberek Erzsébetvárosban, miközben az ingatlanok egy része alapvetően alkalmatlan a lakhatásra. A társasházakból érkező panaszok nyomán az önkormányzat a lakosság segítségével próbálja feltérképezni, hol működnek ilyen szállások, és milyen lehetőségei vannak a beavatkozásra.

A CashTag, a Pénzcentrum vlogja ezen a héten ennek járt utána Szücs Balázs alpolgármesterrel és Nagy Andrea független önkormányzati képviselővel.

A helyzetet közelről ismerőkkel beszélgetettünk arról, miért szaporodnak ezek a szálláshelyek, milyen kockázatokat jelentenek, és hogyan lehetne úgy fellépni a visszaélések ellen, hogy közben a bent élők helyzete se maradjon megoldatlan.

Akár 15-20 ember is beköltözhet egy helyiségbe

Az adásban elhangzottak szerint az egyik jellemző helyzet, hogy egy tulajdonos nem tudja üzletként hasznosítani, eladni vagy megfelelő áron kiadni az ingatlanát, ezért szállást alakít ki benne. A bevétel érdekében akár 15–20 embert is bezsúfolhatnak egyetlen helyiségbe.

Az üres üzletek és pincék rendbetétele ugyanakkor jelentős kiadással járna. A megfelelő légcsere kialakítása és a felújítás olyan költséget jelenthet, amelyet sok vállalkozás vagy civil szervezet nem tud vállalni. A helyiségek így kihasználatlanul maradnak, majd megjelennek a szabályokat megkerülő megoldások.

A riportban ismertetett, 2026. szeptemberi hirdetési adatok alapján a VII. kerületben egy albérlet átlagosan 250 ezer forintba került. Akinek erre nincs pénze, könnyen egy jóval rosszabb körülményeket kínáló szálláson találhatja magát. A pincékben, üzlethelyiségekben kialakított férőhelyek pontos díjáról ugyanakkor a megszólalóknak nem volt információjuk, de internetes hirdetések szerint ezek jóval olcsóbbak.

Az adásban azt is hangsúlyozták, hogy nem lehet minden helyszínt egyformán kezelni. Más helyzetet jelent egy munkásszállásként használt ingatlan, és mást az, ahol súlyos együttélési konfliktusok vagy szerhasználati problémák is megjelennek.

Csecsemőket is vittek haza a szenes pincébe

A legsúlyosabb beszámolók nem pusztán zsúfoltságról szóltak. Az adásban olyan téli esetet is felidéztek, amikor néhány hónapos gyerekeket vittek haza egy döngölt földű szenes pincébe. A szellőzetlen, természetes fényt nem kapó helyiségekben gázpalackot és rezsót használtak.

Én azt csodálom, hogy még itt nem volt katasztrófa

– mondta el egy ponton Szücs Balázs, alpolgármester. Egy másik társasháznál a katasztrófavédelmet is ki kellett hívni. A beszámoló szerint szabálytalan közműbekötéseket találtak, a gázt és az áramot is lekapcsolták, és végül így sikerült elérni, hogy megszűnjön az ottani veszélyes helyzet.

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A lakóktól érkező panaszok között hangoskodás, alkoholfogyasztás, szerhasználat és a társasházban élők zaklatása is szerepelt. A videóban olyan helyszínről is beszéltek, ahol nem volt megfelelő illemhely. Ezek az esetek egyszerre érintik a szállásokon élők alapvető életkörülményeit és a teljes lakóközösség biztonságát.

Van, ahol másfél éve húzódik az ügy

A fellépés lehetőségeit alapvetően meghatározza, kié az ingatlan. Az önkormányzati tulajdonú helyiségeknél a megszólalók szerint könnyebb eljárni, magántulajdon esetén azonban jóval korlátozottabbak az eszközeik.

A beszélgetésben arról is szó volt, hogy egy üzlethelyiség lakássá alakításának szigorú feltételei vannak. A kifogásolt esetekben viszont úgy költöztetnek be embereket, hogy ez az átalakítás nem történik meg. A megszólalók szerződés nélküli kiadásról és az ellenőrzés hiányáról is beszámoltak.

Az önkormányzati kampány célja ezért elsőként az, hogy kiderüljön, pontosan hol működnek ilyen szállások. A bejelentések alapján azt is tisztázni tudják, mely ingatlanoknál milyen beavatkozás jöhet szóba. Ez azonban nem feltétlenül vezet gyors eredményre. Az adásban említettek egy másfél éve húzódó ügyet, amelyben az önkormányzat többször is járt a helyszínen, a konfliktus mégsem rendeződött. A beszámoló szerint időközben már a társasházi tulajdonosokat is zaklatták.

A megszólalók ezért olyan szabályozást sürgettek, amely hatékonyabb védelmet ad a lakóközösségeknek, és tényleges következményt kapcsol ahhoz, ha valaki lakhatásra alkalmatlan helyiséget használ szállásként.

A bezárás önmagában nem oldja meg a lakhatási gondokat

A beszélgetés egyik fontos megállapítása volt, hogy a probléma nem áll meg Erzsébetváros határán. A megszólalók szerint más belső kerületekben is megjelentek hasonló szállások, a külső városrészekben pedig családi házak mögötti melléképületekben is kialakulhatnak kiszolgáltatott lakhatási helyzetek.

A veszélyes szállások felszámolása mellett arra is választ kell találni, hová kerülnek az ott élő emberek. A riportban is elhangzott, hogy az érintettek nem jókedvükből választanak nedves, nehezen fűthető vagy fűthetetlen helyiségeket, hanem azért, mert más megoldást nem tudnak megfizetni.

A megszólalók a szociális ellátórendszer megerősítését, a civil szervezetek bevonását és az önkormányzati feladatokhoz szükséges források biztosítását is fontosnak tartották. Szerintük a kerületenkénti intézkedések mellett közös budapesti lakhatási és szociális megoldásokra lenne szükség, a lakók és a szakemberek bevonásával.