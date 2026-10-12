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Otthon

Jön az igazi hidegzuhany a panellakások piacán: súlyos milliókat bukik, aki most akar eladni

Pénzcentrum
2026. október 12. 09:18

Véget ért az Otthon Start program okozta árrobbanás a panellakások piacán, az eladók a korábbi csúcsokhoz képest ma már 10-20 százalékos árengedményre kényszerülnek. A fizetőképes kereslet visszaesett, a vevők kerülik a felújítandó ingatlanokat, miközben az új építésű piacot a kormányváltás utáni bizonytalanságok is jelentősen lassítják - közölte a Népszabadság.

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Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlan alapítója szerint egy tipikus, 46 négyzetméteres budapesti panellakás a XIII. vagy XIV. kerületben tavaly ilyenkor – 2025 őszén – még 60-65 millió forintért cserélt gazdát, ma azonban reálisan már csak 50 millió forint körüli összegért értékesíthető. Az eladók nehezen fogadják el, hogy a túlfűtött időszak lezárult, és már nem érkeznek tömegesen az érdeklődők, így aki el akarja adni az ingatlanát, annak engednie kell az árból.

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Szembetűnő változás, hogy újra döntő szempont lett a lakások állapota. Míg korábban szinte azonos áron keltek el a felújított és a felújítandó ingatlanok, ma az egyre drágább és időigényesebb munkálatoktól tartva jelentősen kinyílt az árolló. A vevők egy jó állapotú, költözhető, másfél szobás panelért hajlandók akár 10 százalékkal, vagyis nagyjából 5 millió forinttal is többet fizetni.

A tömegkereslet jelenleg stabilan az 50 millió forint körüli kategóriára korlátozódik, a drágább lakások iránt alig van érdeklődés. A piacon leginkább azok aktívak, akik még ki tudják használni a fix 3 százalékos hitelt, és sietnek a szerződéskötéssel. Ők jellemzően attól tartanak, hogy a kormány hamarosan átalakítja a támogatási rendszert, és kiszorulnak a jogosultak köréből.

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Az ingatlanpiac egészét hűti a kormányváltás után kialakult bizonytalanság. Az új építésű szegmenst a korábbi fejlesztések felülvizsgálata és az engedélyek esetleges visszavonása veti vissza, de a vásárlási kedvet a munkaerőpiaci mozgások, konkrétan a munkahelyváltásokat kísérő próbaidő miatti átmeneti hitelképtelenség is csökkenti. Bár az új kormány jelentős bizalmat kapott, a piac most már az ágazatot fellendítő, új támogatási formákat és előremutató döntéseket vár.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kifejezetten kockázatossá váltak a vevők szemében azok a nagy lakóingatlan- és balatoni beruházások, amelyek fejlesztői egyértelműen a korábbi rendszer politikai vagy üzleti köreihez köthetők. A jelenlegi, túlkínálattal küzdő piac a támogatott hitelek kifutásának hatásait mutatja. A fővárosi és a nagy vidéki városok panelpiaca jelentős árcsökkenésen megy keresztül, így azok, akik csak most próbálják meg a korábbi csúcsárakon értékesíteni az ingatlanjukat, már elkéstek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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