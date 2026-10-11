Mi az előleg és mi a foglaló jelentése? Az előleg vagy a foglaló jár vissza? Mekkora a foglaló mértéke? Itt a foglaló minta, átvételi elismervény

Nagyobb értékű vásárlásoknál gyakran előfordul, hogy a vevő már az adásvétel lezárása előtt pénzt ad át az eladónak. De nem mindegy, hogy ez az összeg előleg vagy foglaló, hiszen a két megoldásra eltérő szabályok vonatkoznak. Tisztázzuk, mi a foglaló jelentése, mekkora lehet a foglaló mértéke, és milyen esetekben jár vissza a kifizetett összeg. Emellett a cikkünkben található foglaló szerződés minta segítségével azt is bemutatjuk, milyen adatokat és feltételeket célszerű írásban rögzíteni a pénz átadásakor.

Nem ritka, hogy egy ingatlan adásvétele során hosszú idő telik el a megállapodás és a teljes vételár kifizetése között. Ez idő alatt azonban előfordulhat, hogy valamelyik fél meggondolja magát, vagy váratlan akadály merül fel, és az üzlet végül meghiúsul. Többek között az ilyen helyzetekre is megoldást jelenthet a foglaló, amely az előleggel ellentétben a szerződéses kötelezettségvállalás megerősítésére szolgál. Ám sokak számára nem egyértelmű, hogy előleg vagy foglaló jár vissza, ha az adásvétel mégsem valósul meg. Cikkünkben a foglaló Ptk. szerinti szabályaitól a fizetés gyakorlati tudnivalóiig vesszük sorra a legfontosabb kérdéseket, és azt is bemutatjuk, hogyan segíthet egy foglaló minta a megállapodás megfelelő dokumentálásában.

Foglaló vagy előleg: mi a különbség, mit jelentenek pontosan?

Az előleg lényegében a vételár egy előre kifizetett része, ami később teljes egészében beleszámít a vételárba. Az előleg azonban nem biztosíték, ezért ha az adásvétel meghiúsul, az összeg főszabály szerint visszajár a vevőnek. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szerződés meghiúsulása miatt egyik fél sem követelhet kártérítést vagy más pénzbeli megtérítést a másiktól.

Ezzel szemben a foglaló összegét azért fizeti a vevő, hogy megerősítse az adásvételre vonatkozó vállalását. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:185. §-a alapján egy átadott pénzösszeg akkor tekinthető foglalónak, ha ez a rendeltetése egyértelműen kiderül a szerződésből. Ha az adásvétel sikeresen teljesül, a foglalót az előleghez hasonlóan beszámítják a vételárba, ha azonban meghiúsul, a foglaló elvesztése vagy épp kétszeres visszafizetése is szóba kerülhet.

Az előleg foglaló helyett történő alkalmazása kisebb pénzügyi kockázatot jelenthet a vevő számára, hiszen az előleg főszabály szerint visszajár, ha az adásvétel meghiúsul. A foglaló előleg mellett is fizethető, ha a vevő és az eladó úgy állapodik meg, hogy a vételár egy részét foglalóként, egy másik részét pedig előlegként fizetik ki. Minden esetben fontos, hogy a szerződés egyértelműen rögzítse, milyen jogcímen és mekkora összeget fizet a vevő.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyon nem mindegy, hogy foglalót vagy előleget fizetsz: milliókat bukhatsz Sok a tévhit az ingatlanvásárlás kapcsán fizetendő előleg, illetve foglaló fogalmával és szabályaival kapcsolatban, pedig milliók is múlhatnak rajta. Az előleg mindig visszajár, ha meghiúsul az adásvétel.

Visszajár előleg vagy foglaló, ha meghiúsul az adásvétel?

Ha az adásvétel valamilyen okból meghiúsul, egyáltalán nem mindegy, hogy a vevő előleget vagy foglalót fizetett. Az előleg főszabály szerint visszajár a vevőnek, függetlenül attól, hogy ki miatt hiúsult meg az üzlet. A foglalónál viszont három lehetőség van: a vevő visszakapja a teljes összeget, elveszíti azt, vagy az eladó köteles a foglaló kétszeresét visszafizetni. Hogy melyik szabály érvényesül, az attól függ, ki felelős az adásvétel meghiúsulásáért.

Mikor jár vissza a foglaló a vevőnek?

A foglaló visszajár, ha az adásvétel olyan okból hiúsul meg, amelyért sem a vevő, sem az eladó nem felelős. Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha a szerződés meghiúsulásáért mindkét fél felelős. Ilyen esetekben az eladónak a kapott foglalót egyszeres összegben kell visszafizetnie.

Előfordulhat például, hogy az adásvételt olyan váratlan körülmény akadályozza meg, amelyről egyik félnek sem tehet – például egy villámcsapás okozta tűz teljesen elpusztítja az ingatlant. Fontos azonban, hogy a foglaló visszafizetése nem automatikusan jár minden váratlan eseménynél: mindig meg kell vizsgálni, hogy a szerződés miért hiúsult meg, és ezért ki tartozik felelősséggel.

Mikor veszíti el a vevő a foglalót?

Amennyiben az adásvétel a vevő felelősségéből hiúsul meg, az eladó megtarthatja a foglalót. Ez történhet például akkor, ha a vevő meggondolja magát, és megfelelő szerződéses vagy jogszabályi indok nélkül visszalép a vásárlástól.

Amikor egy vevő lakáshitelt vesz fel a vásárláshoz, számolnia kell azzal is, hogy a bank elutasíthatja a hitelkérelmét. Ha emiatt nem tudja kifizetni az ingatlant, elveszítheti a korábban átadott foglalót. Ez azonban elkerülhető, ha a felek előre belefoglalják a szerződésbe, hogy a banki hitel elutasítása esetén a foglaló visszajár a vevőnek.

Mikor kell az eladónak kétszeresen visszafizetnie a foglalót?

Előfordulhat, hogy az adásvétel egyértelműen az eladó miatt hiúsul meg, ekkor viszont a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni a vevőnek. Ilyen helyzet lehet például, ha az eladó meggondolja magát, mert időközben egy másik vevő magasabb vételárat ajánlott az ingatlanért.

Ha például a vevő 3 millió forint foglalót fizetett, az eladó pedig a saját felelősségéből nem teljesíti a szerződést, összesen 6 millió forintot kell visszafizetnie. Ebből 3 millió forint az eredetileg kapott összeg visszatérítése, további 3 millió forint pedig a foglalóhoz kapcsolódó jogkövetkezmény.

Fontos, hogy a foglaló elvesztése vagy kétszeres visszafizetése nem feltétlenül zárja le a felek közötti pénzügyi elszámolást. A Ptk. 6:185. §-a alapján ugyanis a szerződésszegés miatt további követelések is felmerülhetnek, például kártérítés, amelynek összegébe a foglalót a törvény szabályai szerint be kell számítani.

Mekkora a foglaló mértéke, mennyi pénzt szokás fizetni?

A foglaló mértékét nem határozza meg jogszabály, így annak összegéről a vevő és az eladó szabadon megállapodhat. Ingatlanvásárlásnál ugyanakkor bevett gyakorlat, hogy a foglaló a vételár 10%-a, ami például egy 60 millió forintos ingatlannál 6 millió forintot jelent. Ha az adásvétel rendben lezajlik, ezt az összeget beszámítják a vételárba, vagyis a vevőnek már csak a fennmaradó részt – 54 millió forintot – kell kifizetnie.

Bár a foglaló összegét a felek határozzák meg, ez nem jelenti azt, hogy bármilyen magas összeget következmények nélkül kiköthetnek. A Ptk. lehetőséget ad rá, hogy a bíróság mérsékelje a túlzott mértékű foglalót – igaz, arról nem rendelkezik, mi számít túlzónak.

A foglaló összegéről való megállapodás előtt a vevőnek célszerű átgondolnia, mennyire biztos a vásárlás finanszírozása, különösen akkor, ha bankhitelre is szüksége van. Minél magasabb ugyanis a foglaló, annál nagyobb összeget veszíthet el, ha végül az ő felelősségéből hiúsul meg az adásvétel.

Mikor és hogyan történjen a foglaló vagy előleg kifizetése?

Az előleg, foglaló kifizetésének időpontjáról a vevő és az eladó állapodik meg. Ingatlanvásárlás esetén a legbiztonságosabb megoldás, ha a pénz átadására az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés aláírásakor vagy azt követően kerül sor. Ilyenkor a felek már írásban rögzítették a vételárat, a fizetési feltételeket és a foglaló vagy előleg pontos összegét.

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Előfordulhat azonban, hogy a vevő már a végleges adásvételi szerződés megkötése előtt átad bizonyos összeget az eladónak, például azért, hogy biztosítsa a kiválasztott ingatlan megvásárlását. Ilyenkor különösen fontos, hogy a pénz átadásának feltételeit írásban is rögzítsék, például egy megfelelően elkészített vételi ajánlatban vagy előszerződésben. Ingatlanvásárlás esetén már ezeknek a dokumentumoknak az aláírása előtt célszerű ügyvédhez fordulni, hogy a vevő pontosan tisztában legyen azzal, milyen kötelezettségeket vállal, és milyen feltételekkel kaphatja vissza a pénzét.

A foglaló vagy előleg készpénzben és banki átutalással is kifizethető, de mindkét esetben fontos, hogy a fizetés később igazolható legyen. Átutalásnál célszerű a közleményben feltüntetni az összeget azonosító ügyletet és annak jogcímét, készpénzes fizetésnél pedig írásos átvételi elismervényt kell kérni. Ugyanakkor fontos tisztában lenni vele, hogy a pénz átadásának igazolása önmagában nem helyettesíti a megfelelő szerződéses megállapodást.

Foglaló, előleg fizetése ingatlanközvetítőn keresztül

Különösen fontos az óvatosság akkor, ha a pénzt nem közvetlenül az eladó, hanem az ingatlanközvetítő kéri, például egy vételi szándéknyilatkozat aláírásakor. Ilyenkor még a fizetés előtt tisztázni kell, hogy a közvetítő milyen jogcímen és kinek a nevében veszi át az összeget, valamint milyen feltételekkel jár vissza a pénz, ha az adásvétel meghiúsul. A közvetítőnek átadott összeg ugyanis nem válik automatikusan foglalóvá attól, hogy a vevő a vásárlási szándékának megerősítéseként fizeti ki.

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Foglaló szerződés minta: mit tartalmazzon a dokumentum?

A foglaló átadásakor fontos, hogy a vevő és az eladó írásban is rögzítse a megállapodás feltételeit. Egy megfelelően elkészített foglaló szerződés egyértelművé teszi, milyen összegben és milyen feltételekkel állapodtak meg a felek, valamint milyen kötelezettségeket vállalnak az adásvétellel kapcsolatban.

A foglalóról szóló írásbeli megállapodásban – mely nem feltétlenül különálló dokumentum, hanem akár az adásvételi szerződés része is lehet – az adásvétel tárgyától függetlenül célszerű rögzíteni:

a szerződő felek adatait: a vevő és az eladó azonosításához szükséges adatokat;

a vevő és az eladó azonosításához szükséges adatokat; az adásvétel tárgyát: a megvásárolni kívánt ingatlan, gépjármű vagy más vagyontárgy pontos megnevezését.

a megvásárolni kívánt ingatlan, gépjármű vagy más vagyontárgy pontos megnevezését. a vételárat és a foglaló összegét: a teljes vételárat, valamint az abból foglalóként fizetendő összeget;

a teljes vételárat, valamint az abból foglalóként fizetendő összeget; a foglaló jogcímét: egyértelműen szerepeljen, hogy a pénz a szerződéses kötelezettségvállalás megerősítésére szolgál;

egyértelműen szerepeljen, hogy a pénz a szerződéses kötelezettségvállalás megerősítésére szolgál; a fizetési feltételeket: mikor és hogyan történik a foglaló, illetve a fennmaradó vételár kifizetése;

mikor és hogyan történik a foglaló, illetve a fennmaradó vételár kifizetése; az adásvétel teljesítésének határidejét: mikorra kell a feleknek teljesíteniük a szerződésben vállalt kötelezettségeiket;

mikorra kell a feleknek teljesíteniük a szerződésben vállalt kötelezettségeiket; az esetleges külön megállapodásokat: például hogy milyen feltételekkel jár vissza a foglaló, ha a bank elutasítja a vevő hitelkérelmét;

például hogy milyen feltételekkel jár vissza a foglaló, ha a bank elutasítja a vevő hitelkérelmét; a megállapodás dátumát és a felek aláírását.

Ingatlan foglaló minta: mit tartalmazzon a foglaló szerződés?

Ingatlanvásárlás esetén a megállapodásban az általános adatokon túl az ingatlanra és az adásvétel körülményeire vonatkozó információkat is rögzíteni kell. Az alábbi felsorolás ingatlan foglaló minta gyanánt is használható, és összefoglalja, milyen adatokat és feltételeket célszerű rögzíteni a megállapodásban:

Az ingatlan azonosító adatai: a lakás, ház vagy telek pontos címe és helyrajzi száma.

a lakás, ház vagy telek pontos címe és helyrajzi száma. Az ingatlan tulajdoni viszonyai és terhei: az ingatlan-nyilvántartás alapján ki az ingatlan tulajdonosa, milyen terhek vannak rajta, és hogyan történik ezek rendezése az adásvétel során.

az ingatlan-nyilvántartás alapján ki az ingatlan tulajdonosa, milyen terhek vannak rajta, és hogyan történik ezek rendezése az adásvétel során. A birtokbaadás időpontja: mikor és milyen feltételekkel veheti át a vevő az ingatlant.

mikor és milyen feltételekkel veheti át a vevő az ingatlant. A bankhitellel kapcsolatos feltételek: ha a vevő hitelből finanszírozza a vásárlást, fontos rögzíteni, mi történik a foglalóval, ha a bank elutasítja a hitelkérelmet.

Ingatlanvásárlás esetén célszerű már a foglaló átadása előtt ügyvédhez fordulni, aki segíthet a megállapodás megfelelő elkészítésében és a lehetséges jogi kockázatok tisztázásában. Így a felek pontosan tudhatják, milyen kötelezettségeket vállalnak, és milyen feltételekkel kerülhet sor a foglaló visszafizetésére.

Gépjármű foglaló minta: mit írjunk bele a szerződésbe?

Autóvásárlás esetén a jármű pontos azonosítása mellett annak állapotára és átadására is célszerű kitérni a megállapodásban. Az alábbi szempontok alapján összeállítható egy gépjármű foglaló minta, amely az autóvásárlás sajátos körülményeit is figyelembe veszi:

A gépjármű azonosító adatai: a gyártmány, a típus, a rendszám és az alvázszám.

a gyártmány, a típus, a rendszám és az alvázszám. A kilométeróra állása: a foglaló átadásakor rögzített kilométeróra-állás.

a foglaló átadásakor rögzített kilométeróra-állás. A gépjármű ismert hibái: a vásárlás feltételeit befolyásoló műszaki problémák és az esetlegesen elvégzendő javítások.

a vásárlás feltételeit befolyásoló műszaki problémák és az esetlegesen elvégzendő javítások. A jármű állapotának megőrzése: milyen feltételekkel köteles az eladó megőrizni a gépjármű állapotát a foglaló kifizetése és a végleges adásvétel között.

A foglalóról szóló megállapodás mellett a gépjármű-adásvételi szerződést is el kell készíteni, amelynek külön jogszabályi követelményei vannak. Ez utóbbi dokumentum szükséges ahhoz is, hogy a vevő az autó adásvétele során a saját nevére írathassa, erre a foglaló átadását bizonyító papír nem elegendő.

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Foglaló átvételi elismervény és előleg átvételi elismervény

Ha a vevő készpénzben fizeti ki a foglalót vagy az előleget, fontos, hogy a pénz átadásáról írásos igazolás is készüljön. Erre szolgál az átvételi elismervény, amellyel az eladó igazolja, hogy a vevőtől meghatározott összeget átvett. A dokumentum később bizonyítékként szolgálhat, ha vita merül fel a fizetés megtörténtéről vagy az átadott összeg nagyságáról.

Akár foglaló átvételi elismervény, akár előleg átvételi elismervény készül, a következő adatokat célszerű feltüntetni benne:

Az átadó és az átvevő adatai: a pénzt átadó és átvevő személy neve, lakcíme és az azonosításukhoz szükséges további adatok.

a pénzt átadó és átvevő személy neve, lakcíme és az azonosításukhoz szükséges további adatok. Az átvett összeg: a ténylegesen átadott pénzösszeg számmal és betűvel.

a ténylegesen átadott pénzösszeg számmal és betűvel. A fizetés jogcíme: egyértelműen szerepeljen, hogy az átadott összeg foglaló vagy előleg.

egyértelműen szerepeljen, hogy az átadott összeg foglaló vagy előleg. Az adásvétel azonosítása: melyik ingatlan, gépjármű vagy más vagyontárgy megvásárlásához kapcsolódik a kifizetés. Ha már készült szerződés, annak adataira is célszerű hivatkozni.

melyik ingatlan, gépjármű vagy más vagyontárgy megvásárlásához kapcsolódik a kifizetés. Ha már készült szerződés, annak adataira is célszerű hivatkozni. Az átadás helye és időpontja: hol és mikor vette át az eladó a pénzt.

hol és mikor vette át az eladó a pénzt. Az átvétel igazolása: az átvevő kifejezett nyilatkozata arról, hogy a megjelölt összeget átvette, valamint az aláírása.

Az átvételi elismervény önálló dokumentumként is elkészíthető, de a pénz átvételét az adásvételi szerződésben is elismerheti az eladó. Ha külön foglaló nyomtatvány készül, célszerű abban a kapcsolódó szerződésre is hivatkozni, hogy egyértelmű legyen, melyik megállapodáshoz tartozik a kifizetés.

Fontos azonban, hogy az átvételi elismervény elsődlegesen a pénz átadását igazolja, nem helyettesíti a foglalóra vagy az előlegre vonatkozó megfelelő szerződéses rendelkezéseket. Különösen a foglaló esetében lényeges, hogy annak rendeltetése egyértelműen kiderüljön a szerződésből, hiszen ettől függhetnek a pénz visszafizetésének jogkövetkezményei.