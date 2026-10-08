Itt vesznek most fillérekért otthont az élelmes magyarok: kényszerből született az új lakástrend

Az egekbe szökő belterületi ingatlanárak és a megélhetési költségek növekedése miatt országszerte egyre többen választják a zártkertekbe, szőlőhegyekre, valamint korábbi gazdasági épületekbe és présházakba való kiköltözést. A Budapest környéki agglomerációban, a Dél-Alföldön és Északkelet-Magyarországon a külterületi lakhatás ma már nem csupán alternatíva, hanem sokak számára az egyetlen elérhető opció a saját otthon megteremtésére.

Az emelkedő ingatlanárak miatt egyre többen keresnek otthont zártkertekben, szőlőhegyeken vagy korábbi gazdasági épületekben. Az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzése a megfizethető lakhatást keresők lehetőségeit, a belépési küszöböket és a kiköltözéssel járó kompromisszumokat vizsgálja.

A főváros vonzáskörzetében – különösen a Zsámbéki-medencében, Biatorbágyon, Zsámbékon és Tök környékén – kifejezetten erőteljes a zártkertekbe és korábbi gazdasági épületekbe való állandó kiköltözés. A korábbi szőlőterületek egy részén a gazdálkodás már megszűnt, míg a még termő területeket a nagyobb borászatok vásárolták fel. A vásárlói réteget elsősorban a kényszer- és alternatív lakáskeresők alkotják: magánéleti válságból kikerülők, elváltak, egyedülállók és a vidékről felköltöző munkavállalók, akik számára a belterületi ingatlanpiac elérhetetlenné vált. A hiányzó infrastruktúra és a szociális intézmények távolsága miatt a kisgyermekes családok számára ez a környezet ritkábban jelent opciót.

„A zártkerti és belterületi ingatlanok között nominálisan mintegy 50 százalékos árelőny mutatható ki a zártkertek javára, ám az árak közvetlen összehasonlítása szerkezetileg torzít” – mutatott rá Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont budapesti régiójának vezetője.

„A belterületi piacon nincsenek jelen azok a 35–50 négyzetméteres mikroházak, amelyek a zártkertekben funkcionálnak. A zártkert tulajdonképpen a magyar vidék 'Tiny House' mozgalmává vált, amely nem divatból vagy dizájnból, hanem kemény gazdasági kényszerből született. A felkapottabb részeken, mint Zsámbék, a lakhatóvá tett házak négyzetméterára eléri a 800 ezer – 1 millió forintot. A belépési küszöb egy lakható zártkerti ingatlannál 40 millió forint körül indul, míg egy nem lakható hobbipince 15 millió forintért is elérhető. Ugyanakkor egy romos épület komfortos otthonná alakítása a közműpótlások és a szigetelés miatt további milliós vagy tízmilliós beruházást igényel” – fejtette ki a Varga Dezső.

Dél-Alföld: Összetartó zártkerti közösségek és a sváb gyökerek vonzereje

Dél-Alföldön a zártkerti és szőlőhegyi ingatlanok iránti érdeklődés megnövekedett, a lakhatásra alkalmas házak jellemzően 150–350 ezer Ft/m² közötti ársávban érhetők el, bár az ingatlan állapota és a közművesítettség miatt nagy a szórás.

„Dél-Alföldön a településekhez közeli, jól megközelíthető zártkerti övezetekben a kiköltözési hullám már közösségépítő tényezővé vált, ahol a szomszédok hasonló életstílust követnek” – emelte ki Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője. „A Csongrádi borvidéken Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék és Csongrád környékén, míg a Hajós-Bajai borvidéken a Hajósi Pincefalu térségében figyelhető meg élénkebb mozgás. A vevők döntő többsége az alacsonyabb árak miatt választja ezt a megoldást, vállalva a fúrt kutak, szennyvíztisztítók használatát és a szilárd burkolat hiányát. Ugyanakkor jelen van egy szűkebb, biztos anyagi háttérrel rendelkező réteg is, akik kifejezetten a borkultúra és a vidéki életforma miatt vásárolnak. Hajós emellett különleges kivétel: a település erős sváb gyökerei miatt időről időre olyan külföldről érkező érdeklődők is megjelennek, akiknek személyes vagy családi kötődésük van a térséghez” – részletezte Piros Szilvia.

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A régióban a lakhatóvá tehető ingatlanok belépő ára 10–15 millió forintnál kezdődik, míg az azonnal költözhető, komfortos házakért 20–30 millió forintot vagy annál többet kérnek. A funkciójukban megmaradt, nem lakható hobbipincék 8–15 millió forint között kelnek el.

Északkelet-Magyarország: A megfontolt és árérzékeny vásárlók piaca

Északkelet-Magyarországon a zártkerti ingatlanok 30–50 százalékkal alacsonyabb áron érhetők el a belterületi lakóházakhoz képest, a lakható épületek ára 150 ezer Ft/m²-től indul, míg a belépési küszöb 10–15 millió forint.

„A régióban valós kereslet mutatkozik a zártkertek iránt, de a piacot nem pusztán a legalacsonyabb ár mozgatja” – hívta fel a figyelmet Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője. „A vevők kizárólag a jól megközelíthető, legalább villannyal és vízzel rendelkező, rendezett jogi háttérrel bíró és ésszerű ráfordítással komfortossá tehető ingatlanokat keresik. A teljesen közműhiányos, infrastrukturálisan elszigetelt vagy jogilag tisztázatlan ingatlanok még jelentős árengedmény mellett is nehezen értékesíthetők. Tapasztalataink szerint míg a kisméretű hobbipincék 2–10 millió forint között gazdát cserélnek, a nagy, működő pincészetek piaca rendkívül szűk, az ágazat kihívásai miatt kevesen fektetnek be ezen a területen” – osztotta meg tapasztalatait a régióvezető.

Mire figyeljünk a zártkerti ingatlan vásárlása előtt?

Az OTP Ingatlanpont tanácsadói hangsúlyozzák, hogy a külterületi és zártkerti ingatlanok megvásárlása komoly jogi és pénzügyi kompromisszumokkal jár. A leggyakoribb kihívások közé tartozik a teljes közműhiány (amelyet fúrt kúttal, emésztővel vagy egyedi szennyvíztisztítóval kell kiváltani), a burkolatlan utak miatti nehézkes megközelíthetőség, valamint a hitelfelvételi akadályok, mivel a gazdasági épületek többsége nem finanszírozható klasszikus lakáshitellel. Ezen felül a művelési ág alóli kivonás folyamata és a lakcímbejelentési korlátok is adminisztratív terhet jelenthetnek, így a döntés előtt minden esetben elengedhetetlen az ingatlan jogi státuszának és helyi övezeti besorolásának pontos ellenőrzése.