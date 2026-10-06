Súlyos milliókat buknak a magyar háztulajok: szívhatja a fogát, aki most akar túladni az ingatlanán

Élesen szétvált a lakások és a családi házak piaca Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon. Egy lakást másfél-két hónap alatt is el lehet adni, egy házra viszont jellemzően több mint négy hónapot kell várni, miközben a házaknál jóval nagyobb alkuval is számolhatnak az eladók. A Duna House adatai szerint ráadásul a lakások ára sokkal gyorsabban emelkedik, mint a családi házaké.

Nem ugyanazt a tempót diktálja a lakás- és a családiház-piac a déli országrészekben. A Duna House 2026-os adásvételei alapján Dél-Alföldön egy lakás átlagosan 49 nap alatt talált vevőre a hirdetés megjelenésétől számítva, míg egy családi ház eladása 127 napig tartott.

Dél-Dunántúlon is hasonló a helyzet. Ott egy lakás értékesítése átlagosan 63 napot, egy házé pedig 132 napot vett igénybe. Vagyis a családi házak eladásához több mint kétszer annyi idő kellett, mint a lakásokéhoz. A régiók közül Dél-Alföldön kelnek el a leggyorsabban a lakások. Egy évvel korábban még 66 nap volt az átlagos értékesítési idő, mostanra ez 49 napra csökkent.

A házaknál ezzel szemben lényegesen lassabb a piac. Ez nem kizárólag a kisebb települések miatt alakult így, hiszen a megyeszékhelyeken is hatalmas a különbség. Dél-Alföld megyeszékhelyein egy lakás átlagosan 45 nap alatt kelt el, egy családi ház értékesítéséhez viszont 117 nap kellett.

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A házakból többet is engednek az eladók

Az értékesítési idő mellett az alku is egyértelműen jelzi, hogy a vevők sokkal erősebb pozícióban vannak a házpiacon. Dél-Alföldön a lakások eladói átlagosan 1,8 százalékot engedtek az eredeti hirdetési árból, a családi házaknál viszont már 4,6 százalékos volt az átlagos árengedmény. Dél-Dunántúlon 2,2, illetve 4,9 százalék alakult ugyanez a mutató.

Ráadásul a házaknál az alku mértéke egy év alatt látványosan nőtt. Dél-Alföldön 3,5 százalékról 4,6 százalékra emelkedett az átlagos engedmény, miközben vidéken összességében 4,7 százalékról 4 százalékra csökkent.

A lakásokra jóval több a vevő, sokan közülük az első otthonukat keresik, és egy lakás ára könnyebben kijön hitelből és önerőből

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A szakember szerint a házaknál sokkal szűkebb a potenciális vevők köre, miközben az ingatlanok állapota, mérete és ára között is nagyobb lehet a különbség. Emiatt az eladás hosszabb alkudozással járhat, és az eladóknak is többet kell engedniük.

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Nemcsak az értékesítési időben és az alkuban, hanem az árak alakulásában is egyre nagyobb különbség mutatkozik. Dél-Alföldön a lakások átlagos négyzetméterára egy év alatt 12 százalékkal, 744 ezer forintra emelkedett. A családi házaknál viszont mindössze 4,4 százalékos drágulást mértek, így az átlagos négyzetméterár 334 ezer forintra nőtt.

Dél-Dunántúlon még látványosabb a különbség. A lakások átlagos négyzetméterára 18 százalékkal, 809 ezer forintra emelkedett, a házaké pedig 10 százalékkal, 360 ezer forintra. Vidéken összességében is a lakások teljesítettek jobban, de ott valamivel kisebb a különbség. A lakások ára 16 százalékkal, a házaké 13,6 százalékkal nőtt.

A házeladóknak egyre fontosabb a jó árazás

A mostani piaci helyzetben egy családi ház tulajdonosa könnyen abba a hibába eshet, hogy a környéken látott lakásárakból próbál kiindulni az eladási ár meghatározásakor. A Duna House adatai szerint azonban a két szegmens dinamikája egyre jobban eltér egymástól.

„Aki most házat ad el a déli régiókban, annak érdemes reális induló árral piacra lépnie, és négy-öt hónappal számolnia” – tette hozzá Szegő Péter.

A számok alapján tehát a déli régiók ingatlanpiacán egyre kevésbé lehet egy kalap alá venni a lakásokat és a családi házakat. A lakásokra szélesebb a kereslet, gyorsabban találnak vevőt és jóval dinamikusabban drágulnak, miközben a házaknál hosszabb értékesítési idővel és nagyobb alkuval kell kalkulálniuk az eladóknak.