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Megszólalt a miniszter a falubuszok ügyében: változhat az eljárásrend, megvizsgálják a korábbi pályázatokat
Magáncélra nem használható a falubusz, de az ötéves fenntartási időt követően a kedvezményezett szabadon rendelkezik a gépjármű felett, el is adhatja. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a jövőbeni támogatási programok megalkotása során megvizsgálja a korábbi pályázatok kritikus pontjait, és ezek tanulságait beépíti az új eljárásrendbe - közölte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szombat reggel.
Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a „falubuszokkal” kapcsolatban. A Magyar Falu Program keretén belül beszerzett buszok esetében a kedvezményezettek a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felé kizárólag a gépjármű beszerzését illetően tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Az előző kormányzati ciklusban alkotott támogatási konstrukció és jogszabályi környezet alapján a gépjármű önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó használatáról – ami lehet helyi közösségek, csoportok szállítása, testvértelepülési kapcsolatok ápolása stb. – nincs beszámolási kötelezettség a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felé - közölték.
A gépjármű szabályszerű használatát a fenntartó önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia, erre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény jogosítja fel őket. Az önkormányzati feladatok körébe nem tartozó, magáncélú használat azonban nem megengedett - közölték.
A Magyar Államkincstár a fenntartási idő alatt (5 év) ellenőrizheti a projektdokumentációt, a jegyzőkönyveket, számlákat, illetve azt, hogy a gépjármű működőképes állapotban rendelkezésre áll-e. A Magyar Falu Program keretében 2019-től kezdve a 2023-as esztendő kivételével minden évben pályázhattak települési önkormányzatok, illetve társulások kisbusz beszerzésére. A pályázat ötéves fenntartási időt rögzít, ezt követően a kedvezményezett szabadon rendelkezik a gépjármű felett, lehetősége nyílik annak eladására, bérbeadására is.
Felhívták továbbá a figyelmet, hogy a Falusi Civil Alap keretében meghirdetett korábbi pályázatokból is volt lehetőség nyílt gépjármű beszerzésre, amelyre szintén vonatkoznak a Magyar Falu Program arculati követelményei (pl. matricázás). Erre tekintettel nem felététlenül jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy egy-egy felvételen, fotón önkormányzati busz szerepel - közölték. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a jövőbeni támogatási programok megalkotása során megvizsgálja a korábbi pályázatok kritikus pontjait, és ezek tanulságait beépíti az új eljárásrendbe.
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