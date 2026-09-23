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Egy nő a megrongálódott falat nézi
Otthon

Súlyos milliókat bukhat rengeteg magyar háztulaj: hiába a biztosítás, egy fillért sem fizetnek erre a kárra

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 15:32

Az idei nyár számos szomorú rekordot hozott: minden idők legmelegebb augusztusa mellett Európa-szerte súlyos problémákat okozott a csapadékhiány. A rendkívüli aszály következtében több európai országban megjelent a talajsüllyedés, amely az érintett területeken akár komoly épületkárokat is okozhat. A jelenség nemcsak a lakosság, de a biztosítók számára is új kihívásokat jelent.

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Az elmúlt hetekben több nemzetközi hírforrás beszámolt arról, hogy Anglia és Hollandia bizonyos részein az aszály következtében megsüllyedtek az épületek, amely akár komoly szerkezeti károkat is okozhat. Az Insura szakértője szerint ez elsősorban az agyagos talajok velejárója: tartós szárazság esetén a talaj elkezd zsugorodni, stabilitása csökken, amely az épületek fokozatos süllyedését okozhatja.

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Mivel az agyagos talaj hazánkban is igen gyakori, az idei rekordaszály hatásai itt is megmutatkoznak: „Bár pontos káradatok még nincsenek, a lakosság észrevételei alapján egyértelműen arra következtetünk, hogy bizonyos területeken már megkezdődött az aszály okozta épületsüllyedés” - hívja fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, a cég vezérigazgatója. 

Egy épület süllyedésének az aszályon kívül is számos oka lehet: a nem megfelelő alapozás, a helytelen vízelvezetés, egy csőtörés okozta vízszivárgás, de akár egy nagyobb fa gyökere is okozhat ilyen problémát. Emiatt fontos, hogy már az első jeleket felismerjék az ingatlantulajdonosok: „A talajsüllyedés gyakori jelei a ferde, átlós falrepedések, amelyek egyre több helyiségben megjelennek, méretük pedig lassan, de folyamatosan nő. Szintén árulkodó lehet, ha a fal és a mennyezet vagy padló között hézagok keletkeznek, illetve, ha az ajtók vagy az ablakok hirtelen szorulni kezdenek” - összegzi a szakértő.

Fontos kihangsúlyozni, hogy egy-egy hajszálrepedés még nem jelenti az épület süllyedését, azonban a gyanús repedéseket érdemes figyelemmel kísérni, amelyben a jól ismert gipszpogácsás módszer segíthet. Nagyobb, főfalakat érintő, vagy szabad szemmel is látványosan növekvő repedések esetén azonban azonnal kell cselekednünk: érdemes statikus szakembert hívni, aki felméri az épület és az alapozás állapotát, és dönt a további lépésekről. 

Drága a helyreállítás, de a biztosításra nem számíthatunk

A talajsüllyedés helyreállítása jelentős kiadás: ha a cél a bontás elkerülése, általában a talajinjektálás az egyetlen járható út, amelynek költsége az állapottól függően akár a több millió forintot is elérheti. Ennek rendezésekor ráadásul a lakásbiztosításunkra sem számíthatunk: „Sokszor csalódottak az ügyfelek, amikor megtudják, hogy az aszály okozta épületkárokat nem téríti a lakásbiztosításuk. A lakásbiztosítási termékek vonatkozásában azok a károk számítanak biztosítási eseménynek, amelyek hirtelen, váratlanul és balesetszerűen következnek be - egy épület fokozatos, talajzsugorodás okozta süllyedése nem tartozik ide. Más a helyzet, ha egy rejtett csőtörés miatt a víz rövid idő alatt kimossa a talajt és elmozdul a fal, így fontos, hogy időben tájékozódjunk, ismerjük a lakásbiztosításunk feltételeit, és ne féljünk szakembertől kérdezni, ha nem vagyunk biztosak a pontos fedezetben” - javasolja Kozma Gábor. 

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Címlapkép: Getty Images
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