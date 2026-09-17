Szívhatja a fogát az a háztulaj, aki benézi: ha erre fény derül, egy fillért sem fizet a biztosító

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Átlagosan 32 százalékkal kerül többe négyzetméterenként egy nyaraló biztosítása, mint egy családi házé. Az állandó lakók hiánya ugyanis jelentősen megnövelheti mind a meghibásodásokból és elemi károkból fakadó káresemények mértékét, mind a betörések kockázatát. Emiatt több biztosító nem is vállalja ilyen épületek biztosítását, mások akár dupla akkora díj mellett kínálnak fedezetet, miközben számos speciális feltételt is támaszthatnak.
Az Insura.hu közleményében azt írja, hogy az őszi időszakban fokozatosan egyre néptelenebbé válnak a nyaralóövezetek. A megnövekedő kockázatok hatására ilyenkor megnő az érdeklődés a nyaralóbiztosítások iránt. Erre az időszakra készült el az Insura.hu aktuális piacelemzése, mely szerint a társaság közvetítésével idén megkötött nyaralóbiztosítások éves díja négyzetméterenként 564 forint volt, míg egy átlagos családi ház esetében ez az összeg 428 forintot tett ki.
Az egyes biztosítók a nyaralókra igen eltérő mértékű, 5-95 százalékkal magasabb díjakat kínálnak az állandóan lakott ingatlanokéhoz képest. Egy olyan szereplő van csupán, amely valamivel alacsonyabb díj mellett vállal fedezetet, ám ez a biztosító csupán a biztosítási összeg 50 százalékáig téríti a felmerülő kárt. Több piaci szereplőnél pedig az ingatlanbiztosítások egyáltalán nem alkalmazhatók a nyaralókra.
A díjkülönbség miatt rendszeresen előfordul, hogy spórolási célból a biztosításkötéskor lakottként tüntetik fel az ingatlant. Ez azonban a lehető legrosszabb megoldás, mivel ha a biztosító a kárfelmérés során egyszerűen, például a közműszámlák alapján bizonyítani tudja, hogy az épületet valójában nyaralóként használják, akár a teljes kárkifizetést megtagadhatja. Aki spórolni szeretne a díjon, sokkal jobban jár, ha egy összehasonlító oldalon választ az ajánlatok közül: a fedezeti körtől és a különféle limitektől függően akár három-négyszeres eltérés is lehet az egyes biztosítók díjai között
– figyelmeztet Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. Hozzátette: egy ingatlan főszabály szerint akkor tekinthető lakottnak, ha abban évente legalább 270 napot életvitelszerűen eltöltenek.
Minden kártípusnál magasabb a kockázat
Az elemi károk (például a tető sérülése), illetve a meghibásodások (például egy csőtörés) azért jelentenek nagyobb kockázatot, mert azokat sokszor csak jóval később észlelik, így a keletkező kár a sokszorosa is lehet annak, mint ami állandó jelenlét mellett felmerülne.
A nagyobb betörési kockázat miatt a nyaralók esetében a biztosítók általában magasabb szintű minimális védelmet írnak elő. Több társaság feltételei között szerepel például az, hogy csakis olyan elektronikai jelzőrendszert fogadnak el, amelyet 15 percen belüli kiszállást garantáló távfelügyeletbe is bekötöttek. A nyílászárók védelmére általában csak MABISZ által minősített biztonsági lakat alkalmazható. A megszabott minimális védelmi szintet el nem érő helyszíneken az ingóságokban keletkező betöréses károkat a biztosítók nem térítik.
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További speciális korlátozások
Az ingóságok esetében is számos korlátozással szembesülhet a tulajdonos. A kiemelt értékek (műtárgyak, ékszerek), valamint a készpénz nem biztosíthatók, de egyes biztosítók a napkollektor, napelem, vagy akár garázsban tartott jármű esetében sem kínálnak fedezetet. Külterületen fekvő ingatlan esetében pedig az általános ingóságok biztosítását is korlátozhatják.
A magasabb díjak és speciális korlátozások ellenére is mindenképpen megéri biztosítani a nyaralókat, hiszen egy átlagos, 66 négyzetméteres nyaraló biztosításának éves díja a statisztikáink szerint 37 600 forint, ami eltörpül a lehetséges kárösszegek mellett. A biztosításkötés folyamatát érdemes mielőbb elindítani, mivel a biztosítók bizonyos fedezetek esetén általában 15-30 napos várakozási időt kötnek ki, vagyis a biztosítási védelem nem azonnal válik teljessé
– hangsúlyozza az Insura.hu vezérigazgatója.
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