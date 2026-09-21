Súlyos veszély leselkedhet rengeteg magyar otthonban: életveszélyes csapdába eshet, aki nem lép időben

A hétvégén még nyárias volt az időjárás, azonban a közelgő őszi, téli időszak feladatokat és veszélyeket egyaránt rejt magában a fűtés okán. Érdemes a komolyabb hidegek előtt otthonunkban próbafűtést végezni, ennek során kiderülnek az esetleges hibák, és azokat még a fűtés megkezdése előtt van idő orvosolni.

A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni - írja közleményében az Országos Ktasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet.

A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni. Aki társasházban él, annak nincs külön feladata, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők. Annak azonban, aki családi házban él, időpontot kell foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre. Mivel ilyenkor ősszel rengetegen hívnak kéményseprőt, nagyobb a leterheltség, így azoknak, akik most foglalnak időpontot, elképzelhető, hogy kicsit várniuk kell. Ha egyébként rendszeresen ellenőriztetjük a kéményt, nem jelent problémát, ha az első őszi befűtés előtt azt nem látta még kéményseprő. A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Nemcsak ősszel, bármikor hívhatunk kéményseprőt. Aki gázzal fűt, annak kétévente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalnia az ingyenes kéményellenőrzésre.

Ahol viszont évek óta nem járt kéményseprő, vagy régóta nem használt kéményt szeretnének újra beüzemelni, ott az első használat előtt mindenképpen javasolt kéményseprőt hívni. Ha valahol új fűtőeszközt kötöttek a kéményre, vagy átalakították azt, akkor kötelező kéményseprőt hívni, aki megfelelőségi nyilatkozatot állít ki a kéményről.

Ennek hiányában a kéményt nemcsak tilos, hanem életveszélyes is használni.

A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt. Szén-monoxid ott keletkezik, ahol zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a szellőzés. Tévhit, hogy csak régi gázkazánoknál keletkezhet szén-monoxid. Nem megfelelő szellőzés esetén a fával vagy szénnel fűtők éppúgy veszélyben vannak. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, akkor gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről. Nem elég néha kinyitni az ablakot, a nyílászárókba légbevezetőt kell szerelni.

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Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő, vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől egy-másfél méterre, fejmagasságba szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A szén-monoxid-érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell.

Fával fűtés esetén a legoptimálisabb két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fát használni. A jó tűzifának húsz százalék alatti a nedvességtartalma. A frissen kivágott fa nedvességtartalma negyven-ötven százalék. A nedves fa alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben. Több szempontból sem érdemes tehát nedves, vagy kezelt (festett, lakkozott, rétegelt) fával fűteni.

A legrosszabb megoldás szeméttel, olajos rongyokkal, műanyaggal, gumiabroncsokkal fűteni. A tüzelőt a fűtőeszköztől távolabb érdemes tárolni, nehogy a kipattanó szikra meggyújtsa a környezetében lévő éghető anyagokat.