260 millióért eladó a Szent György-hegy ismert borászata: 1700-as évekbeli pince, balatoni panoráma és a teljes üzlet is járhat vele.
Eladó a Rothschildok titokzatos kastélya: évente százmilliókba kerül fenntartani az elképesztő palotát
180 millió euróért, azaz több mint 70 milliárd forintért kerülhet új tulajdonoshoz Franciaország egyik legkülönlegesebb kastélybirtoka. A Château d’Armainvilliers egykor a Rothschild-családé volt, később pedig II. Hasszán marokkói király alakíttatta át fényűző palotává. A több mint 1100 hektáros birtokon maga a kastély közel 9000 négyzetméteres, a hatalmas területhez pedig erdők, tavak, vadászterület, biogazdaság, ménes és több tucat további épület is tartozik.
180 millió euróért, vagyis több mint 70 milliárd forintért keres új tulajdonost a Párizstól keletre fekvő Château d’Armainvilliers. A hatalmas birtok nemcsak mérete és ára miatt különleges: egykor a Rothschild család tulajdonában állt, később pedig II. Hasszán marokkói király alakíttatta át fényűző palotává.
A Seine-et-Marne megyében, Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers és Favières települések között fekvő birtok mintegy 1100 hektáron, azaz nagyjából 11 négyzetkilométeren terül el. Maga a kastély körülbelül 9000 négyzetméteres, és a hozzá tartozó hatalmas területen két tó, erdő, vadászterület, biogazdaság, ménes, valamint 36 további épület is található.
Az Architectural Digest szerint a birtok története egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az eredeti erődítmény azonban nem azonos a ma látható kastéllyal. Edmond de Rothschild 1877-ben vásárolta meg a birtokot, majd a régi épületet lebontatta, és egy új, anglo-normann stílusú kastélyt építtetett a helyére. A Rothschild-korszak alatt a birtok folyamatosan bővült: az 1880-as évek elején még mintegy 250 hektár volt, a század végére azonban csaknem 4000 hektárra nőtt.
A kastélyt a Rothschild család több generáción keresztül birtokolta, majd az 1980-as években II. Hasszán marokkói király vásárolta meg. A király nagyszabású átalakításba kezdett, amelynek során a korábbi anglo-normann rezidenciából egy különleges, marokkói és európai stílusjegyeket ötvöző palota lett. A munkálatok során az épület belső tereit többek között mozaikokkal, faragott faburkolatokkal, márvánnyal és marokkói díszítőelemekkel alakították át.
A kastély mérete önmagában is elképesztő: az ingatlanról szóló beszámolók szerint 100 helyiség és mintegy 40 hálószoba található benne, a birtokon pedig összesen mintegy 40 ezer négyzetméternyi beépített terület van, ha a melléképületeket is figyelembe vesszük. A komplexumhoz több tucat, egyenként nagy méretű szolgálati és gazdasági épület tartozik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kastélyt néhány éve még 400 millió eurót meghaladó áron kínálták, azóta azonban 180 millió euróra csökkentették az árat. Ezzel még mindig Franciaország egyik, a sajtó szerint pedig jelenleg a legdrágábban kínált ingatlana. Az eladásért a Kretz Family Real Estate nevű cég felel a Le Parisien szerint.
A hatalmas birtok fenntartása természetesen legalább akkora kihívás lehet, mint a megvásárlása: a beszámolók szerint évente több millió euróba kerülhet az ingatlan és a hozzá tartozó területek működtetése. Éppen ezért a lehetséges vevők között nemcsak magánszemélyek, hanem luxusszállodában, exkluzív turisztikai komplexumban vagy más, nagyszabású fejlesztésben gondolkodó befektetők is felmerültek.
A Château d’Armainvilliers így ma egyszerre számít történelmi francia kastélynak, egykori Rothschild-rezidenciának és volt marokkói királyi palotának – egy olyan, Párizs közelében fekvő magánbirtoknak, amelynek mérete és ára is messze túlmutat egy átlagos luxusingatlan fogalmán.
Egy helyen a 2026-os őszi zsidó ünnepek dátumai, a legfontosabb tudnivalókkal és hagyományokkal.
Elindult a Lakossági Portál, ahol a hulladékszállítási díjak már online is rendezhetők, az új regisztrálók pedig 1000 forint kedvezményt kapnak a befizetésükből.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
A Balaton déli partján egyre látványosabban találkozik két, külön-külön is zavaró jelenség: a szúnyoginvázió és a víz időszakos visszahúzódása.
Szennyezés került a talajba az iváncsai akkugyárból: most elmondta a község vezetése, mi van az ivóvízzel
Oldószeres szennyezés került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén, a község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását.
A hétvégén egy szombaton érkező hidegfront hoz átmeneti változást erős széllel és elszórt záporokkal.
A szakértő szerint a nyaralók már sokkal inkább második otthonnak számítanak, mint olyan ingatlannak, amiben évente legfeljebb 2-3 hetet töltünk.
Ezt biztosan nem gondoltad volna: ennyivel olcsóbb a lakhátás itthon, mint külföldön - durva számok jöttek
Az Európai Unióban 2025-ben a háztartások 7,7%-a fordította elkölthető jövedelmének több mint 40 százalékát lakhatásra.
Szinte minden hazai település fejlődött 2014 óta, ám a növekedés ütemében jelentős eltérések mutatkoznak.
3 ezer milliárd forint fölé ugorhat az idei lakáshitelpiac, egy Otthon Start-szigorítás pedig tovább fűtheti a rohamot.
2026. szeptember 1-jétől önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifaként ismert D árszabást.
Érezhetően átírhatja Észak-Pest ingatlanpiacát az M3-as metró meghosszabbítása.
Magyarországon több mint kétmillió lakóingatlan – zömében vidéki családi ház – tartozik a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába.
Kitört a háború a Budapest melletti slágertelepülésen: rengeteg lakó félti a házát és a telkét az új tervtől
Több ezer embert érintő, éles konfliktus alakult ki Biatorbágyon a külterületi zártkertek és szőlőhegyek rohamos beépülése miatt.
Súlyos milliókat spórolnak az élelmes magyar lakásvásárlók: ezeknél az ingatlanoknál most hatalmasat lehet alkudni
Az idei év első hét hónapjában mindhárom használt ingatlanszegmensben nőtt a teljes árengedmény mértéke 2025 azonos időszakához képest.
Csodálatos jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz szeptemberben: jönnek az őszi hullócsillagos éjszakák
Mindenkit biztatnak arra, hogy ebben a még talán időjárását tekintve kedvező hónapban is minél több időt töltsön a szabad ég alatt.
Kegyetlenül rosszul jár, aki így akar most családi házat eladni: hónapokig a kutyának sem fog kelleni
A vevők inkább a költözhető házakat keresik, a felújítandó ingatlanoknál viszont komoly alkura számíthatnak.
Budapesten egy év alatt 14-ről 24 százalékra nőtt a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti érdeklődés.
Legalább 15 métert zuhanhatott egy ipari alpinista a szegedi kormányhivatal tetejéről, a férfi a helyszínen meghalt.