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Otthon

Eladó a Rothschildok titokzatos kastélya: évente százmilliókba kerül fenntartani az elképesztő palotát

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 20:30

180 millió euróért, azaz több mint 70 milliárd forintért kerülhet új tulajdonoshoz Franciaország egyik legkülönlegesebb kastélybirtoka. A Château d’Armainvilliers egykor a Rothschild-családé volt, később pedig II. Hasszán marokkói király alakíttatta át fényűző palotává. A több mint 1100 hektáros birtokon maga a kastély közel 9000 négyzetméteres, a hatalmas területhez pedig erdők, tavak, vadászterület, biogazdaság, ménes és több tucat további épület is tartozik.

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180 millió euróért, vagyis több mint 70 milliárd forintért keres új tulajdonost a Párizstól keletre fekvő Château d’Armainvilliers. A hatalmas birtok nemcsak mérete és ára miatt különleges: egykor a Rothschild család tulajdonában állt, később pedig II. Hasszán marokkói király alakíttatta át fényűző palotává.

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A Seine-et-Marne megyében, Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers és Favières települések között fekvő birtok mintegy 1100 hektáron, azaz nagyjából 11 négyzetkilométeren terül el. Maga a kastély körülbelül 9000 négyzetméteres, és a hozzá tartozó hatalmas területen két tó, erdő, vadászterület, biogazdaság, ménes, valamint 36 további épület is található.

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Az Architectural Digest szerint a birtok története egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az eredeti erődítmény azonban nem azonos a ma látható kastéllyal. Edmond de Rothschild 1877-ben vásárolta meg a birtokot, majd a régi épületet lebontatta, és egy új, anglo-normann stílusú kastélyt építtetett a helyére. A Rothschild-korszak alatt a birtok folyamatosan bővült: az 1880-as évek elején még mintegy 250 hektár volt, a század végére azonban csaknem 4000 hektárra nőtt.

A kastélyt a Rothschild család több generáción keresztül birtokolta, majd az 1980-as években II. Hasszán marokkói király vásárolta meg. A király nagyszabású átalakításba kezdett, amelynek során a korábbi anglo-normann rezidenciából egy különleges, marokkói és európai stílusjegyeket ötvöző palota lett. A munkálatok során az épület belső tereit többek között mozaikokkal, faragott faburkolatokkal, márvánnyal és marokkói díszítőelemekkel alakították át.

A kastély mérete önmagában is elképesztő: az ingatlanról szóló beszámolók szerint 100 helyiség és mintegy 40 hálószoba található benne, a birtokon pedig összesen mintegy 40 ezer négyzetméternyi beépített terület van, ha a melléképületeket is figyelembe vesszük. A komplexumhoz több tucat, egyenként nagy méretű szolgálati és gazdasági épület tartozik.

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A kastélyt néhány éve még 400 millió eurót meghaladó áron kínálták, azóta azonban 180 millió euróra csökkentették az árat. Ezzel még mindig Franciaország egyik, a sajtó szerint pedig jelenleg a legdrágábban kínált ingatlana. Az eladásért a Kretz Family Real Estate nevű cég felel a Le Parisien szerint.

A hatalmas birtok fenntartása természetesen legalább akkora kihívás lehet, mint a megvásárlása: a beszámolók szerint évente több millió euróba kerülhet az ingatlan és a hozzá tartozó területek működtetése. Éppen ezért a lehetséges vevők között nemcsak magánszemélyek, hanem luxusszállodában, exkluzív turisztikai komplexumban vagy más, nagyszabású fejlesztésben gondolkodó befektetők is felmerültek.

A Château d’Armainvilliers így ma egyszerre számít történelmi francia kastélynak, egykori Rothschild-rezidenciának és volt marokkói királyi palotának – egy olyan, Párizs közelében fekvő magánbirtoknak, amelynek mérete és ára is messze túlmutat egy átlagos luxusingatlan fogalmán.
Címlapkép: Getty Images
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