Ha valaki inkább kihagyná a tömeget, és a lángosozás helyett egy türkizkék vizű tó partján sétálna, van néhány kevésbé kézenfekvő ötletünk.
Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében – több mint három év után először – minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képest. A korábbi piaci túlfűtöttség enyhülésével visszaesett a kereslet, így az éves áremelkedés üteme is jelentősen lassult az ország egészében - számolt be a Portfolio.
Kifulladt az Otthon Start program hatása a hazai lakáspiacon. A túlfűtöttség enyhülni kezdett, miután a megfizethetetlenné vált árak miatt visszaesett a kereslet. Ezt támasztják alá az ingatlanközvetítői tapasztalatok is, amelyek szerint a piacot csökkenő érdeklődés és országosan meghosszabbodott értékesítési idők jellemzik. Az aggregált MNB-lakásárindex alapján a 2026-os év első negyedévében mért 3 százalékos növekedés után a második negyedévben 1,1 százalékos árcsökkenés következett be negyedéves összevetésben. Ezzel párhuzamosan az éves áremelkedés mértéke az első negyedéves 17,8 százalékról 12,3 százalékra mérséklődött - számolt be a Portfolio.
A negyedéves bázisú árcsökkenés minden településtípust érintett. Budapesten a nominális lakásárak 0,6 százalékkal mérséklődtek az év második negyedévében, így a fővárosi éves növekedési ütem a korábbi 15,9 százalékról 8,3 százalékra esett vissza; ilyen alacsony értéket utoljára 2024 elején regisztráltak.
A vidéki városokban szintén 0,6 százalékos negyedéves csökkenést regisztráltak az első negyedéves emelkedést követően, amivel az éves drágulás dinamikája az addig országosan legmagasabbnak számító 20,3 százalékról 15,6 százalékra lassult. Ezeken a településeken legutóbb 2025 első negyedévében tapasztaltak ilyen mérsékelt növekedést. A legjelentősebb, 2,8 százalékos árcsökkenés a községekben következett be, ahol az éves árnövekedés üteme 14,4 százalékról 9,3 százalékra mérséklődött, visszatérve ezzel a 2023 harmadik negyedéves szintre.
Bár a nominális növekedés lassult, reálértelemben a vásárlók még mindig jelentős drágulást érzékelhetnek, hiszen egy év alatt országos átlagban 10,3 százalékkal emelkedtek a reál lakásárak. Jó hír viszont a vevőknek, hogy ezen a téren is egyértelmű a mérséklődés, utoljára 2024 harmadik negyedévében állt ilyen alacsony szinten ez a mutató.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az éves szintű drágulásban komoly regionális eltérések is megfigyelhetők. Míg Észak-Magyarország városaiban 10,2 százalékos, addig a Dél-Dunántúlon 22,8 százalékos volt az áremelkedés. Az országos trenddel egyedül Pest vármegye városaiban mentek szembe a folyamatok, ahol az első negyedéves 16,3 százalékos éves drágulás a második negyedévre 20,5 százalékra gyorsult.
A budapesti közbiztonság javítása és a közterületi problémák kezelése érdekében hamarosan megalakul a Közterületi Koordinációs Munkacsoport,
Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor - közölte a HUN-REN Föld?zikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni
A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.
Kiszivárogtak a titkos jelentések: életveszélyes anyag került a magyar utakra, áll a bál azbesztügyben
Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel.
A fiatalember két társával indult útnak, ám miután a navigációjuk felmondta a szolgálatot, eltévedtek, és a visszaút során bekövetkezett a végzetes baleset.
Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben
A Fővárosi Vízművek szerint a szolgáltatás jövőbeni biztonságához olyan kiszámítható finanszírozási környezetre van szükség, amelynek része a lakossági vízdíjak fokozatos és tervezhető emelése is.
Gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de pánikba esett: vízirendőrök mentették meg a férfit az iszaptól
A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.
Kiadták a harmadfokú riasztást erre a magyar folyóra: bűzös, ismeretlen anyag miatt leállították a vízkivételt
A szennyezés terjedését már megállították, de az érintett szakaszon elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették a vízkivételt.
Bérelni vagy venni? Eljöhetett a fordulópont a pesti albérletpiacon: rengeteget spórolhat egy okos döntés
A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől.
Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant
Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát.
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!
Az albérletszezon a felvételi ponthatárok holnapi kihirdetésével indul, de a legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd a piacra.
Itt a fordulat a magyar lakáspiacon: csúnyán megütheti a bokáját, aki most akarná eladni az ingatlanát
Lassuló forgalom, bővülő kínálat és egyre megfontoltabb vevők jellemezték az idei első fél év budapesti ingatlanpiacát.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
Modern épületgépészettel újrahasznosíthatóvá válhatna sok magyar alagsor a lakhatási válság közepette, de a Minisztérium nem akar lazítsni a jelenlegi szabályozáson.
Rendkívüli változás jön a magyar lakásokban: aranyat érhet az ingatlan, ha van benne ez a berendezés
Az egyre pusztítóbb nyári hőhullámok miatt történelmi robbanás előtt áll az európai klímapiac.
Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal.