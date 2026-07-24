Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében – több mint három év után először – minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képest. A korábbi piaci túlfűtöttség enyhülésével visszaesett a kereslet, így az éves áremelkedés üteme is jelentősen lassult az ország egészében - számolt be a Portfolio.

Kifulladt az Otthon Start program hatása a hazai lakáspiacon. A túlfűtöttség enyhülni kezdett, miután a megfizethetetlenné vált árak miatt visszaesett a kereslet. Ezt támasztják alá az ingatlanközvetítői tapasztalatok is, amelyek szerint a piacot csökkenő érdeklődés és országosan meghosszabbodott értékesítési idők jellemzik. Az aggregált MNB-lakásárindex alapján a 2026-os év első negyedévében mért 3 százalékos növekedés után a második negyedévben 1,1 százalékos árcsökkenés következett be negyedéves összevetésben. Ezzel párhuzamosan az éves áremelkedés mértéke az első negyedéves 17,8 százalékról 12,3 százalékra mérséklődött - számolt be a Portfolio.

A negyedéves bázisú árcsökkenés minden településtípust érintett. Budapesten a nominális lakásárak 0,6 százalékkal mérséklődtek az év második negyedévében, így a fővárosi éves növekedési ütem a korábbi 15,9 százalékról 8,3 százalékra esett vissza; ilyen alacsony értéket utoljára 2024 elején regisztráltak.

A vidéki városokban szintén 0,6 százalékos negyedéves csökkenést regisztráltak az első negyedéves emelkedést követően, amivel az éves drágulás dinamikája az addig országosan legmagasabbnak számító 20,3 százalékról 15,6 százalékra lassult. Ezeken a településeken legutóbb 2025 első negyedévében tapasztaltak ilyen mérsékelt növekedést. A legjelentősebb, 2,8 százalékos árcsökkenés a községekben következett be, ahol az éves árnövekedés üteme 14,4 százalékról 9,3 százalékra mérséklődött, visszatérve ezzel a 2023 harmadik negyedéves szintre.

Bár a nominális növekedés lassult, reálértelemben a vásárlók még mindig jelentős drágulást érzékelhetnek, hiszen egy év alatt országos átlagban 10,3 százalékkal emelkedtek a reál lakásárak. Jó hír viszont a vevőknek, hogy ezen a téren is egyértelmű a mérséklődés, utoljára 2024 harmadik negyedévében állt ilyen alacsony szinten ez a mutató.

Az éves szintű drágulásban komoly regionális eltérések is megfigyelhetők. Míg Észak-Magyarország városaiban 10,2 százalékos, addig a Dél-Dunántúlon 22,8 százalékos volt az áremelkedés. Az országos trenddel egyedül Pest vármegye városaiban mentek szembe a folyamatok, ahol az első negyedéves 16,3 százalékos éves drágulás a második negyedévre 20,5 százalékra gyorsult.