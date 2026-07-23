Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak

A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban. Az MBH Elemzési Centrum, az MBH Jelzálogbank, az Otthon Centrum és a Fundamenta szakértői szerint a nyári időszakban akár 1-5 százalékkal is emelkedhetnek a bérleti díjak, miközben a lakásvásárlás hosszú távon egyre több esetben jelenthet kedvezőbb megoldást - hangzott el egy szakértői sajtóeseményen.

A magyar lakáspiac az elmúlt évtized egyik legnagyobb áremelkedését produkálta. Az MBH Elemzési Centrum adatai szerint 2015 óta a hazai lakásárak közel négyszeresükre emelkedtek, miközben az Európai Unió átlaga 65 százalék volt.

Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum senior ágazati elemzője szerint ugyan a korábbi rendkívüli drágulás után mérsékeltebb időszak következhet, 2026-ban országosan még mindig 8-13 százalékos lakásár-emelkedés várható. Közben a lakásépítések is élénkülnek, az építési engedélyek száma egy év alatt 64 százalékkal nőtt, Budapesten pedig tízéves csúcsra emelkedett az új lakások kínálata.

A szakértők szerint az egyetemvárosok továbbra is a hazai ingatlanpiac legfontosabb központjai közé tartoznak. A budapesti Magdolnanegyedben 2015 és 2025 között több mint ötszörösére emelkedtek a lakásárak. Jelentős drágulást mutatott a Palotanegyed és Külső Erzsébetváros is. A vidéki egyetemi városok közül Debrecenben már 946 ezer forint az átlagos négyzetméterár, Győrben 850 ezer, Szegeden 824 ezer forint körül alakul.

A vásárlás megtérülése sok helyen hosszú időt vehet igénybe. Molnár Zsolt, az MBH Jelzálogbank területvezetője szerint piaci hitelből finanszírozott lakásvásárlás esetén a bérléssel szembeni megtérülés akár tíz évnél is hosszabb lehet. Kedvezményes finanszírozással és részleges kiadással ugyanakkor ez az időszak akár 3-5 évre is csökkenhet.

Újabb albérletdrágulás jöhet

A szakértők szerint a ponthatárok kihirdetése után ismét megélénkülhet az albérletpiac. Budapesten az egyetemi központok közelében jelenleg havi 205 és 304 ezer forint között alakulnak a bérleti díjak. A legolcsóbb a VIII. kerület, míg a legdrágább a XI. kerület.

A vidéki egyetemvárosokban Debrecenben átlagosan 200 ezer forint körüli havi bérleti díjjal lehet számolni, Szegeden és Pécsen pedig nagyjából 150 ezer forinttal.

Sóoki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint a nagy egyetemvárosok már nem csupán oktatási központok, hanem jelentős gazdasági és foglalkoztatási központok is, ezért a ponthatárhirdetést követően idén is élénkülő albérletpiacra számítanak. Úgy véli, a nyári hónapokban további 1-5 százalékos bérletidíj-emelkedés sem kizárt.

Sokan szeretnének saját lakást, de nem látják rá az esélyt

A Fundamenta negyedéves Impulzus felmérése szerint a kereslet csökkent, miközben több egyetemvárosban nőtt a kínálat. Debrecenben, Szegeden és Miskolcon is több lakás vált elérhetővé.

A fiatalok lakástulajdonosi tervei ugyanakkor továbbra is erősek. A Fundamenta Z generációs kutatása szerint a fiatalok 77 százaléka szeretne saját lakást, ugyanakkor 56 százalékuk úgy érzi, erre nincs reális lehetősége. A szakértők szerint ezért kiemelten fontos a tudatos megtakarítás és az önerő mielőbbi felépítése.

Várady Eszter, az MBH Bank Daily Banking és hitelkártya termék- és folyamatmenedzsment vezetője szerint a felvételi nemcsak tanulmányi, hanem pénzügyi mérföldkő is. Úgy látja, a bankszámla, a megtakarítások, a diákhitel és az első lakás megvásárlása egy összefüggő pénzügyi életút részei, ezért már fiatal korban érdemes tudatosan készülni a lakhatási döntésekre.