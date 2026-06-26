Ezekkel a filléres trükkökkel hűtheted le a lakást a kánikulában: így lesz klíma nélkül is elviselhető a hőség

A hőség fokozódik a hétvégén, a Magyarországot is beborító hőkupola miatt hazánk jelentős részén extrém hőmérsékletekre és perzselő napsütésre kell készülni. Idén is sokan küzdenek azzal, hogy a légkondi nélküli lakásokban ilyenkor elviselhetetlenné válik a levegő, a falak átmelegszenek, és még az éjszakák sem hoznak igazi enyhülést. Mivel nem mindenki engedheti meg magának a klímaberendezést, vagy egészségügyi okokból kerüli azt, a Pénzcentrum most összegyűjtötte a leghatékonyabb házi praktikákat, amikkel szinte fillérekből is hűvösebbé tehető az otthonunk.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a Katasztrófavédelem közös közleménye szerint a hőség fokozódása miatt szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén. A tartósan extrém meleg fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet, különösen a kisgyermekeket, időseket és a szívbetegeket.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén a csúcshőmérséklet sok helyen a 35 fokot is meghaladhatja, miközben az UV-sugárzás szintje extrém magas lesz. Ebben a helyzetben létfontosságú, hogy tudatosan készüljünk a lakás hűtésére és a szervezetünk védelmére, hogy elkerüljük a hőkimerülést vagy a komolyabb egészségügyi problémákat.

EZ IS ÉRDEKELHET Hőguta vagy hőkimerülés? Életveszélyes összekeverni a kánikulában: ezekre a tünetekre kell figyelni A tartós hőség nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet az egészségre, különösen akkor, ha nem ismerjük fel időben a figyelmeztető jeleket.

Zárd ki a hőséget, amíg lehet!

A legfontosabb szabály, hogy ne engedjük be a forróságot a lakásba. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy napközben nyitnak ablakot, de ilyenkor csak a 35 fokos levegő áramlik be, tovább fűtve a szobát.

Ablakok és redőnyök: Napközben tartsunk zárva minden ablakot, amint felkel a nap. Engedjük le teljesen a redőnyöket, húzzuk be a sötétítő függönyöket és a reluxákat.

Külső árnyékolók: A leghatékonyabb, ha a napsugarak már az üveg előtt megállnak – ebben a napellenzők, napvitorlák és napernyők segítenek.



Hővédő fólia: Az ablaküvegre ragasztható öntapadós hővédő fóliák a hő akár 50%-át is képesek visszaverni.

Szigetelés nyáron is: Aki télen ablakpárnát használ a huzat ellen, az nyáron is vesse be ezeket a rossz nyílászáróknál, hogy a meleg kint maradjon.

árnyékolás : Napközben tartsunk zárva minden ablakot, engedjük le a redőnyöket és húzzuk be a sötétítő függönyöket. A leghatékonyabb, ha a napsugarak már az üveg előtt megállnak – ebben a redőnyök, spaletták vagy külső napvitorlák segítenek a legtöbbet.

: Napközben tartsunk zárva minden ablakot, engedjük le a redőnyöket és húzzuk be a sötétítő függönyöket. A leghatékonyabb, ha a napsugarak már az üveg előtt megállnak – ebben a redőnyök, spaletták vagy külső napvitorlák segítenek a legtöbbet. speciális függönyök: Használjunk háromrétegű black out függönyöket, amelyek fekete belső rétegükkel nyelik el a hőt. A hővisszaverő függönyök szintén jó szolgálatot tesznek.

Használjunk háromrétegű black out függönyöket, amelyek fekete belső rétegükkel nyelik el a hőt. A hővisszaverő függönyök szintén jó szolgálatot tesznek. hővédő fólia : Az ablaküvegre ragasztható hővédő fóliák is sokat segíthetnek, mivel képesek a hő akár 50%-át visszaverni - egyes fajták 90%-os hővisszaverést ígérnek, ami már jelentősen akadályozhatja a lakás túlmelegedését

: Az ablaküvegre ragasztható hővédő fóliák is sokat segíthetnek, mivel képesek a hő akár 50%-át visszaverni - egyes fajták 90%-os hővisszaverést ígérnek, ami már jelentősen akadályozhatja a lakás túlmelegedését ablakpárna, szigetelés : Aki télen ablakpárnát használ a huzat ellen, az biztos lehet abban, hogy nyáron is szükség van a rossz nyílászárók miatt valamilyen szigetelésre. Ez nyáron is a legolcsóbb (nedves) törölközőkkel, ablakpárnákkal, esetleg maszkolószalaggal.

: Aki télen ablakpárnát használ a huzat ellen, az biztos lehet abban, hogy nyáron is szükség van a rossz nyílászárók miatt valamilyen szigetelésre. Ez nyáron is a legolcsóbb (nedves) törölközőkkel, ablakpárnákkal, esetleg maszkolószalaggal. a legmelegebb szoba lezárása: Minden lakásnak van egy legmelegebb pontja a fekvése miatt; ezt a szobát érdemes napközben lezárni, és az ajtaját becsukva tartani, hogy ne fűtse át a többi helyiséget. Ha megtehetjük, hogy a naposabb, felmelegedésre hajlamos szobákat elzárjuk, nem használjuk, a lakás hűvösebb részén még tűrhetőbbé válik a klíma.

Szellőztess gátlástalanul – de csak okosan!

Alapszabály, hogy a szellőztetésnek csak akkor jön el az ideje, amikor a kinti hőmérséklet a benti alá süllyed! A szellőztetést pedig érdemes még az előtt befejezni, hogy a kinti hőmérséklet emelkedni kezdene.

éjszaka és hajnalban nyiss ki mindent: A legideálisabb időpont a szellőztetésre az éjszaka vagy a kora hajnal, reggel 5 és 6 óra között. Ilyenkor nyissunk ki minden ablakot és a bejárati ajtót is, hogy alaposan átjárja a friss levegő a lakást. Sokan idegenkedhetnek attól, hogy kitárják a lakásajtót, de rengeteg helyen máshogy nem lesz huzat... nyilván nem kell tárva-nyitva hagyott ajtónál aludni, de vagy feküdjünk le később, vagy keljünk fel korábban, hogy legalább egy órára hűvös huzatot tudjunk csinálni az ajtóval! A hőség nem játék, nem éri meg szemérmeskedni.

ventilátoros rásegítés: Szellőztetéskor állítsuk a ventilátort a nyitott ablakba befelé fordítva, hogy "hátszelet" adjon a kinti hűvös levegőnek. A szellőztetés kezdetén kifelé is fordíthatjuk, hogy kiszívja a beszorult meleget, viszont amint úgy érezzük, kintről lényegeseb hűvösebb levegő jöhet be, fordítsuk befelé.

Ne fűtsd tovább a lakást belülről!

Gyakran észre sem vesszük, de mi magunk is emeljük a belső hőmérsékletet felesleges tevékenységekkel.

felejtsd el a sütőt és a főzőlapot : Egy félórás tésztafőzés vagy sütés is szaunává változtathatja a konyhát. Kánikula idején keressük a főzés nélküli recepteket, vagy ha muszáj, főzzünk éjszaka vagy hajnalban. Érdemes előre feltankolni a nyárra előre lefőzött, csak melegítést igénylő ételekből - ezeket készítsük el, amikor épp nincs kánikula -, illetve hidegen fogyasztható ételötleteket is gyűjthetünk előre (gazpacho, saláták, szendvicsek, hideg gyümölcsleves).

: Egy félórás tésztafőzés vagy sütés is szaunává változtathatja a konyhát. Kánikula idején keressük a főzés nélküli recepteket, vagy ha muszáj, főzzünk éjszaka vagy hajnalban. Érdemes előre feltankolni a nyárra előre lefőzött, csak melegítést igénylő ételekből - ezeket készítsük el, amikor épp nincs kánikula -, illetve hidegen fogyasztható ételötleteket is gyűjthetünk előre (gazpacho, saláták, szendvicsek, hideg gyümölcsleves). áramtalaníts mindent: Kapcsoljunk ki és húzzunk ki a konnektorból minden felesleges eszközt (tévé, számítógép, laptop, töltők, kenyérpirító, mikró, vízforraló), mert ezek stand-by módban is hőt termelnek. Ne égessük feleslegesen a villanyt sem.

Kapcsoljunk ki és húzzunk ki a konnektorból minden felesleges eszközt (tévé, számítógép, laptop, töltők, kenyérpirító, mikró, vízforraló), mert ezek stand-by módban is hőt termelnek. Ne égessük feleslegesen a villanyt sem. vegyél vissza a teljesítményből : Ha valaki otthon van home officeban, nyilván nem kapcsolhatja le a laptopot teljesen. Sokan viszont nem tudják, hogy a laptop, PC is akkor melegszik túl, ha túlterheljük a sok nyitva hagyott böngészőablakkal, feladattal, elmentetlenül órákig szerkesztett fájlokkal. Vigyeljünk oda, ne pörgessük a processzort feleslegesen, mert fűtünk vele. Vegyük vissza a hűtőn is a fokozatot, illetve a bojleren, mindent, ami szabályozahtó, tartsunk kis teljesítményen.

: Ha valaki otthon van home officeban, nyilván nem kapcsolhatja le a laptopot teljesen. Sokan viszont nem tudják, hogy a laptop, PC is akkor melegszik túl, ha túlterheljük a sok nyitva hagyott böngészőablakkal, feladattal, elmentetlenül órákig szerkesztett fájlokkal. Vigyeljünk oda, ne pörgessük a processzort feleslegesen, mert fűtünk vele. Vegyük vissza a hűtőn is a fokozatot, illetve a bojleren, mindent, ami szabályozahtó, tartsunk kis teljesítményen. házimunka : A vasalást halasszuk el hűvösebb napokra, viszont érdemes mosni és bent teregetni. A párolgó, száradó ruhák hűtik a lakást. Ugyanígy hagyjuk a porszívózást, ami hőt termel, inkább mossunk fel, ami hűt.

: A vasalást halasszuk el hűvösebb napokra, viszont érdemes mosni és bent teregetni. A párolgó, száradó ruhák hűtik a lakást. Ugyanígy hagyjuk a porszívózást, ami hőt termel, inkább mossunk fel, ami hűt. vidd ki a szemetet : És ne rohassz mást se a lakásban. A hűvösebb hónapokban nem is tánik annyira fel, mennyi hőt tud fejleszteni a kukában aszalódó, rothadó zöldségek, gyümölcsök héja. Aki megteheti, ügyeljen a komposztálásra, aki nem, az vigye le sűrűbben a szemetet.

: És ne rohassz mást se a lakásban. A hűvösebb hónapokban nem is tánik annyira fel, mennyi hőt tud fejleszteni a kukában aszalódó, rothadó zöldségek, gyümölcsök héja. Aki megteheti, ügyeljen a komposztálásra, aki nem, az vigye le sűrűbben a szemetet. kerüljük a nyílt lángot: Talán felesleges is mondani, de hőségben semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, füstölőt, vagy égessünk más dolgokat. A szabadban szintén kerüljük most a nyílt lángot - legyen az gázrózsa, vagy tűzrakás fával. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. Ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. A katasztrófavédelem weboldalán térképen lehet látni, hogy hol van érvényben tilalom. A saját kertben nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Vizes és textiles praktikák

A párolgás hőt von el a környezetéből, amit érdemes kihasználni a belső terek hűtésére. Tehát a párolgó víz nemcsak a száraz levegőre jelent megoldást, hanem hűt is.

vizes lepedő és teregetés : Terítsünk vizes lepedőt a nyitott ablak elé (de nyilván nem a nappali, legmelegebb órákban!) vagy a ventilátorra, így a beáramló levegő érezhetően hűvösebb lesz. A benti teregetés is hasonló elven hűti a szobát.

: Terítsünk vizes lepedőt a nyitott ablak elé (de nyilván nem a nappali, legmelegebb órákban!) vagy a ventilátorra, így a beáramló levegő érezhetően hűvösebb lesz. A benti teregetés is hasonló elven hűti a szobát. szobanövények : Permetezzük a szobanövényeink levelét vízzel, ahelyett, hogy a gyökeret locsolnánk.

: Permetezzük a szobanövényeink levelét vízzel, ahelyett, hogy a gyökeret locsolnánk. párologtatás : Nagy tálakba tehetünk vizet a lakásban, esetleg jeges vizet is, ami magától párolog. Ha szeretnénk tehetünk illóolajat is bele: nyáron a hűs mentol, eukaliptusz, teafaolaj ajánlott.

: Nagy tálakba tehetünk vizet a lakásban, esetleg jeges vizet is, ami magától párolog. Ha szeretnénk tehetünk illóolajat is bele: nyáron a hűs mentol, eukaliptusz, teafaolaj ajánlott. szőnyegek száműzetése : A vastag szőnyegek gyűjtik és sugározzák a hőt, ráadásul szigetelik a padlót. Nyárra érdemes ezeket felcsavarni és eltenni. Ez igaz lehet nehéz, por és forróságvonzó függönyökre, ágytakarókra és más lakástextilekre is.

: A vastag szőnyegek gyűjtik és sugározzák a hőt, ráadásul szigetelik a padlót. Nyárra érdemes ezeket felcsavarni és eltenni. Ez igaz lehet nehéz, por és forróságvonzó függönyökre, ágytakarókra és más lakástextilekre is. hideg ágynemű : Estére tegyük a lepedőt vagy a párnahuzatot egy zacskóban a hűtőbe vagy a fagyasztóba, így sokkal könnyebb lesz az elalvás a forró szobában. Érdemes a padlóhoz közelebb aludni (akár matracon), mert ott mindig hűvösebb a levegő.

: Estére tegyük a lepedőt vagy a párnahuzatot egy zacskóban a hűtőbe vagy a fagyasztóba, így sokkal könnyebb lesz az elalvás a forró szobában. Érdemes a padlóhoz közelebb aludni (akár matracon), mert ott mindig hűvösebb a levegő. hideg fekhely: Sokan nem tudnak jól aludni a melegben, ezért ajánlott megkeresni a legmegfelelőbb klímájú pontot a lakásban az alváshoz. Költözzünk le a padlóra, mert lent mindig hűvösebb a levegő, mint a magas ágyakon, pláne a galériákon.

A testhőmérséklet hűtése kívülről-belülről

Ha a lakást nem is tudod tovább hűteni, a saját komfortérzeteden még javíthatsz. A saját testhőmérséklet hűtésére vannak külsőleges és belsőleges praktikák is.

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hidratálás : Igyunk nagyon sok vizet, mentás limonádét, és kerüljük az alkoholt, koffeint és a cukros italokat. Fogyasszunk hűsítő ételeket (dinnye, citrusfélék, uborka, cukkini) és fűszereket (menta, koriander, bazsalikom, ánizs), leveseket. Együnk jégkrémet, igyunk jeges italt.

: Igyunk nagyon sok vizet, mentás limonádét, és kerüljük az alkoholt, koffeint és a cukros italokat. Fogyasszunk hűsítő ételeket (dinnye, citrusfélék, uborka, cukkini) és fűszereket (menta, koriander, bazsalikom, ánizs), leveseket. Együnk jégkrémet, igyunk jeges italt. fürdés : Vegyünk gyakran hűvös zuhanyt vagy váltott hőfokú zuhanyt, esetleg hűvös kádfürdőt. Alkalmazzunk hideg vizes borogatást a nyakon, csuklón vagy a homlokon.

: Vegyünk gyakran hűvös zuhanyt vagy váltott hőfokú zuhanyt, esetleg hűvös kádfürdőt. Alkalmazzunk hideg vizes borogatást a nyakon, csuklón vagy a homlokon. lábfürdő : A meleg lakásban home officeból dolgozók egyik nagy segítsége lehet a jeges lábfürdő mentával vagy illóolajokkal. Miközben ázik a láb a jeges vízben, lehet ugyanúgy dolgozni, meeting közben sem látszik, mégis hosszan nyújt hűvösebb hőzérzetet mint pl. egy zuhanyzás. Sokminden nem kell hozzá, lábmérettől függően egy nagyobb tál, felmosóvödör vagy lábos is megteszi.

: A meleg lakásban home officeból dolgozók egyik nagy segítsége lehet a jeges lábfürdő mentával vagy illóolajokkal. Miközben ázik a láb a jeges vízben, lehet ugyanúgy dolgozni, meeting közben sem látszik, mégis hosszan nyújt hűvösebb hőzérzetet mint pl. egy zuhanyzás. Sokminden nem kell hozzá, lábmérettől függően egy nagyobb tál, felmosóvödör vagy lábos is megteszi. haj és szőrzet : A hosszú hajat szigorúan fogjuk fel és konttyal távolítsuk el a fejtől, hogy legkevésbé melegítsen. Érdemes a vágást is megfontolni, ami igaz a szakállra is: nyiratkozzunk meg a nyárra.

: A hosszú hajat szigorúan fogjuk fel és konttyal távolítsuk el a fejtől, hogy legkevésbé melegítsen. Érdemes a vágást is megfontolni, ami igaz a szakállra is: nyiratkozzunk meg a nyárra. ruházat: Kerüljük a meleg textileket, mint a gyapjú (némely ruhába csak belecsempészik a 10% gyapjút, de rengeteget számít), könnyű ruházattal - pl. mint a len - készüljünk a forróságra. Ha pedig bent dekkolunk, nyugodtan vetkőzzünk neki, ha ez senkit sem zavar. Ha nagyon melegünk van, vizezzük be a ruhánkat és úgy vegyük fel.

+1 pszichológiai hadviselés a meleg ellen

Fontos, hogy megfelelő mértékben fogyasszuk a híreket arról, mennyire lesz meleg, és ez milyen veszélyekkel jár. Egy pontunk túl ugyanis nem jutunk újabb információhoz, csak stresszeljük magunkat a hírekkel a hőségről. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre, közben viszont nem áraszt el feleslegesen hőségről szóló hírekkel.

Ráadásul a cikkekben a tűző napot, izzadó embereket, sivatagot ábrázoló képek tudat alatt is a hőérzetünket növelik. Érdemes a kánikula alatt kerülni az olyan tartalmakat, filmeket, könyveket, amelyekben a főszereplők a hőséggel küzdenek, izzasztó helyzetekbe kerülnek. Ne most kezdjük Rejtő légiós regényeit olvasni, vagy a Mad Max-filmeket nézni.

Ehelyett érdemesebb inkább hűsítő gondolatokkal és tartalmakkal lekötni az agyunkat, olvassunk téli, havas történeteket, nézzünk télen játszódó filmeket, sorozatokat... állítsunk be havas hegycsúcsot háttérnek. Ha ennyire nem szeretnénk messzire menni, akkor egyszerűen csak tereljük el a figyelmünket a hőségről, és ne keressük direktben az izzasztó tartalmakat.

Ismerd fel, ha menni kell!

Vannak helyzetek – például egy rosszul szigetelt tetőtéri lakásban vagy egy átforrósodott panelben –, amikor már semmilyen házi praktika nem segít, és a benti lét az egészségünket veszélyezteti. Ne várjuk meg, amíg rosszul leszünk! Ha a lakás elviselhetetlen, keressünk egy közeli hűvös oázist.

A Katasztrófavédelem honlapján található egy lista a légkondicionált helyekről településenként, mely mindenki számára nyitva áll. Fontos azonban, hogy ez a lista nem teljes! Érdemes mindenkinek a lakóhelyének önkormányzati közleményeit olvasnia. Az önkormányzatok vízvételi lehetőséget és hűs helyiségeket is biztosítanak a lakosoknak!

A főváros forgalmas közterületein, illetve sűrűn lakott övezetében 3-500 méterenként elérhető ivókút, melyek térképen a Budapest GO alkalmazásban is megtekinthetők. A Fővárosi Vízművek a hőségre való tekintettel városszerte folyamatosan telepíti az ideiglenes vízosztó pontjait is, összesen 23 helyszínen. Városszerte találhatók párakapuk is, és sokan ilyenkor szökőkutak közelében, árnyas parkokban, vagy vízparton vernek tanyát, ahol tűrhetőbb a hőség.

A városokban kiváló menedéket nyújtanak a klimatizált plázák, könyvtárak, múzeumok, mozik vagy bevásárlóközpontok. Érdemes az ügyeket is a kánikulában intézni: betérni a hűvös postára, bankfiókba, kormányablakba. Nem is kell feltétlenül, hogy legyen ügyünk, elüldögélhetünk ott egy könyvvel, nem fognak ránk szólni. Amire sokan nem gondolnak: a kánikula idején érdemes lehet meglátogatni a rokonokat, akiknek hűvösebb a lakása, háza. Át lehet menni meccset nézni barátokhoz, akiknél van klíma. A lényeg: minden megoldás jobb, mint önkéntesen megfőni a négy fal között. Ha pedig valaki rosszul érzi magát, ne habozzon segítséget kérni vagy tárcsázni a 112-es segélyhívót!