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Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani

Pénzcentrum
2026. június 14. 13:02

Csilla éveken át spórolt, hogy saját otthona lehessen, ám a XIII. kerületi lakás megvásárlása után kiderült: hiába fizetett ki 33 millió forintot, sem a lakást nem kapja meg, sem a pénzét nem látja viszont. A földhivatal ugyanis visszamenőleg törölte az előző tulajdonosok bejegyzését, miután kiderült, hogy az ingatlan korábban bűncselekmény révén cserélt gazdát.

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Csilla évekig gyűjtött arra, hogy egyszer saját lakást vehessen Budapesten. A vajdasági származású nő 2024-ben talált rá arra a XIII. kerületi ingatlanra, amely minden szempontból megfelelt a lehetőségeinek: felújítandó volt, jó helyen állt, és a 33 millió forintos ár sem tűnt gyanúsan alacsonynak. „Erre gyűjtöttem igazából, mióta az eszemet tudtam” – mondta el a Pénzcentrum CashTag című vlogjában.

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A vételár nagy része saját megtakarítás, kisebb része örökség volt. Az ingatlanos, az ügyvéd és a tulajdoni lap alapján minden rendben lévőnek tűnt.

A lakás eredeti tulajdonosa, László neve 2024 tavaszán került le a tulajdoni lapról, feltehetően hamis vagy jogsértő adásvétel miatt. A lakás előbb Bélához, majd júliusban Andráshoz került, akitől Csilla megvásárolta.

Papíron minden stimmelt: a földhivatali nyilvántartásban András szerepelt tulajdonosként, a személyazonosságát igazolta, a szerződéskötés jogilag hibátlannak tűnt. A gyors tulajdonosváltások feltűntek ugyan az ügyvédnek, de akkor még nem látszott olyan peres eljárás, amely megakadályozhatta volna az adásvételt.

A fordulat a nyár végén következett be: a tulajdoni lapon megjelent egy büntetőeljárásra utaló feljegyzés, majd egy perfeljegyzés is. A földhivatal végül visszanyúlt a korábbi bejegyzésekhez, törölte Béla és András tulajdonjogát, így Csilláét sem jegyezhette be. A lakás visszakerült az eredeti tulajdonoshoz.

A lánc végén álltam. Én fizettem ki a 33 milliót, de sem a lakást nem kaptam meg, sem a pénzemet

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– fogalmazott. A hivatal álláspontja szerint András nem adhatott volna el olyan ingatlant, amely felett valójában nem rendelkezett érvényes tulajdonjoggal.

A jogi eljárások azóta is zajlanak, de a helyzet egyre kilátástalanabb. A vevő felszólította Andrást a kár megtérítésére, ám ő időközben a saját ingatlanát a fiára íratta. A fizetési meghagyásból polgári per lett, de a bíróság végül kimondta: a szerződés érvényes, így ezen a jogcímen nem követelhető vissza a vételár. Újabb per indítható lenne, de mivel az eladó minden vagyonát elajándékozta, gyakorlatilag nincs miből behajtani. 

A médiafigyelem egyszerre teher és segítség: nyilvánosság nélkül nem lenne esélyük arra, hogy az ügy rendszerszintű problémáira rávilágítsanak. Csilla ma már nyíltan beszél a történetéről, mert azt reméli, hogy mások nem kerülnek hasonló helyzetbe.
Címlapkép: Getty Images
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TolllerBela
30 perce
Ezeket a neveket..... Szóval, két-három erős ember, egy határozott fellépés, és a bűnös fia is , a családja is, ezsement sebességgel kerítenének elő 33 millió forintot a károsult javára, Így megyen ez a XXI. századi Magyarhonban ! Hja, és a Földhivatal heéyt be kellene szántani, hogy egy újat, egy igazit lehessen arra a grundra felhúzni ! Sorra jegyzi be a felelőtlen tulajdonlásokat, aztán mossa kezecskéit (bár gyanús volt a sok tulajdonos, de hát Istenkém, van ilyen) ! És még pénzt is kér érte !
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