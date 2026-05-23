Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból - derült ki egy közérdekű adatigénylésbő, tudta meg a Pénzcentrum. A NAV által kiadott adatok alapján most interaktív térképen is követhetővé vált, hova és mikor kerültek a szállítmányok.
Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy megkapta a választ a NAV-tól a közérdekű adatigénylésre, melyben arra volt kíváncsi, hogy hová érkeztek szállítmányok a négy azbesztszennyezésben érintett osztrák bányából.
A képviselő honlapján tette közzé a több mint 250 települést tartalmazó listát, valamint két interaktív térképet, amelyek azt mutatják meg, hogy 2015 és 2026 között mely hónapokban, mely településekre (havi szállítás adatok) és mekkora mennyiségű szállítmány érkezett (kumulált tonna adatok).
Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.
Németh Martin hangsúlyozta, hogy a listában szereplő EKÁER-adatok önmagukban még nem bizonyítják, hogy az adott településre ténylegesen azbesztszennyezett anyag került. Az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják, illetve az első célállomásokat tartalmazzák.
Ez azt is jelenti, hogy ha egy kereskedő telephelyére érkezett a szállítmány, onnan további településekre is tovább szállíthatták az anyagot.
A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal.
Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét
– mondta a képviselő. Hozzátette, hogy levélben kérte az érintett szerveket, hogy kérjék ki, és tegyék közzé a pontos lerakási helyeket, elősegítve a lakosság tájékozódását.
Németh Martin azt is közölte, hogy újabb adatigénylést nyújtott be, ezúttal a rohonci bányából érkező szállítmányokkal kapcsolatban.
Az érintett települések listája tételesen felsorolva:
Acsád
Ágfalva
Alsószenterzsébet
Alsószölnök
Alsóújlak
Apátistvánfalva
Babót
Bagod
Bajánsenye
Bak
Balogunyom
Bánokszentgyörgy
Bárdudvarnok
Bejcgyertyános
Beled
Bezi
Biatorbágy
Boba
Bozsok
Bozzai
Bödeháza
Bősárkány
Bucsu
Bucsuszentlászló
Budapest
Bük
Bükfürdő
Cák
Celldömölk
Csepreg
Csempeszkopács
Csesztreg
Csánig
Csápod
Csipkerek
Csörnyeföld
Csörötnek
Csákánydoroszló
Chernelházadamonya
Daraboshegy
Dobri
Dozmat
Döröske
Egervár
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Écs
Felsőcsatár
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fertőszentmiklós
Fertőd
Fonyód
Gasztony
Gellénháza
Gencsapáti
Gersekarát
Gérce
Gősfa
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Győr
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Harka
Harasztifalu
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúpereszteg
Ikervár
Ispánk
Iván
Ivánc
Ják
Jánosháza
Kalocsa
Káld
Kám
Kapuvár
Katafa
Kemestaródfa
Kenéz
Kenyeri
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Keszthely
Kétvölgy
Kisbucsa
Kisfalud
Kispáli
Kisrákos
Kisunyom
Kondorfa
Kóny
Kópháza
Körmend
Horvátnádalja
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lakhegy
Lendvajakabfa
Lenti
Letenye
Levél
Lovászi
Lócs
Lövő
Lukácsháza
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Mersevát
Meszlen
Mesterháza
Mihályháza
Misefa
Mosonmagyaróvár
Muraszemenye
Nagycenk
Nagykanizsa
Nagykapornak
Nagykölked
Nagykutas
Nagylengyel
Nagyrákos
Nádasd
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeshetés
Nemeskolta
Nemesmedves
Nick
Nyőgér
Olaszfa
Olmód
Orfalu
Ostffyasszonyfa
Oszkó
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Páka
Padár
Pankasz
Pecöl
Perenye
Peresznye
Petőháza
Petőmihályfa
Pókaszepetk
Pórszombat
Pornóapáti
Pusztacsó
Pusztaszentlászló
Püspökmolnári
Rábagyarmat
Rábahidvég
Rábapaty
Rábatótfalu
Rábatöttös
Rátót
Rédics
Répcevis
Répcelak
Répceszentgyörgy
Resznek
Rönök
Rum
Sajtoskál
Salköveskút
Ságod
Sárfimizdó
Sarród
Sárvár
Simaság
Sitke
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Sótony
Szakonyfalu
Szalafő
Szatta
Szemenye
Szentgotthárd
Szentgotthárd-Zsida
Szentgyörgyvölgy
Szentkozmadombja
Szentpéterfa
Erdőháza
Szilvágy
Szombathely
Szombathely-Újperint
Szőce
Söpte
Táplánszentkereszt
Tanakajd
Tát
Teskánd
Tormaföld
Tormafölde
Torony
Tornyiszentmiklós
Tömörd
Újkér
Újlengyel
Vasalja
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vaskeresztes
Vaspör
Vasszentmihály
Vasszécseny
Vasvár
Vát
Velem
Velemér
Vép
Veszprém
Viszák
Völcsej
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgrót
Zalaszentiván
Zalaszentmihályfa
Zsira
