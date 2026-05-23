Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája

2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból - derült ki egy közérdekű adatigénylésbő, tudta meg a Pénzcentrum. A NAV által kiadott adatok alapján most interaktív térképen is követhetővé vált, hova és mikor kerültek a szállítmányok.

Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy megkapta a választ a NAV-tól a közérdekű adatigénylésre, melyben arra volt kíváncsi, hogy hová érkeztek szállítmányok a négy azbesztszennyezésben érintett osztrák bányából.

A képviselő honlapján tette közzé a több mint 250 települést tartalmazó listát, valamint két interaktív térképet, amelyek azt mutatják meg, hogy 2015 és 2026 között mely hónapokban, mely településekre (havi szállítás adatok) és mekkora mennyiségű szállítmány érkezett (kumulált tonna adatok).

Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

Németh Martin hangsúlyozta, hogy a listában szereplő EKÁER-adatok önmagukban még nem bizonyítják, hogy az adott településre ténylegesen azbesztszennyezett anyag került. Az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják, illetve az első célállomásokat tartalmazzák.

EZ IS ÉRDEKELHET Több száz magyarországi helyszín lehet érintett: kemény lépést tett a kormány az azbesztügyben Azonnali hatállyal leáll az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalék Magyarországra szállítása – jelentette be Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszter.

Ez azt is jelenti, hogy ha egy kereskedő telephelyére érkezett a szállítmány, onnan további településekre is tovább szállíthatták az anyagot.

A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal.

Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– mondta a képviselő. Hozzátette, hogy levélben kérte az érintett szerveket, hogy kérjék ki, és tegyék közzé a pontos lerakási helyeket, elősegítve a lakosság tájékozódását.

Németh Martin azt is közölte, hogy újabb adatigénylést nyújtott be, ezúttal a rohonci bányából érkező szállítmányokkal kapcsolatban.

Az érintett települések listája tételesen felsorolva:

Acsád

Ágfalva

Alsószenterzsébet

Alsószölnök

Alsóújlak

Apátistvánfalva

Babót

Bagod

Bajánsenye

Bak

Balogunyom

Bánokszentgyörgy

Bárdudvarnok

Bejcgyertyános

Beled

Bezi

Biatorbágy

Boba

Bozsok

Bozzai

Bödeháza

Bősárkány

Bucsu

Bucsuszentlászló

Budapest

Bük

Bükfürdő

Cák

Celldömölk

Csepreg

Csempeszkopács

Csesztreg

Csánig

Csápod

Csipkerek

Csörnyeföld

Csörötnek

Csákánydoroszló

Chernelházadamonya

Daraboshegy

Dobri

Dozmat

Döröske

Egervár

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Écs

Felsőcsatár

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Fertőrákos

Fertőszéplak

Fertőszentmiklós

Fertőd

Fonyód

Gasztony

Gellénháza

Gencsapáti

Gersekarát

Gérce

Gősfa

Gyalóka

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Győr

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Harka

Harasztifalu

Hegyeshalom

Hegyfalu

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Hegyhátszentpéter

Horvátlövő

Horvátzsidány

Hosszúpereszteg

Ikervár

Ispánk

Iván

Ivánc

Ják

Jánosháza

Kalocsa

Káld

Kám

Kapuvár

Katafa

Kemestaródfa

Kenéz

Kenyeri

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkáskápolna

Kerkaszentkirály

Keszthely

Kétvölgy

Kisbucsa

Kisfalud

Kispáli

Kisrákos

Kisunyom

Kondorfa

Kóny

Kópháza

Körmend

Horvátnádalja

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lakhegy

Lendvajakabfa

Lenti

Letenye

Levél

Lovászi

Lócs

Lövő

Lukácsháza

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Meggyeskovácsi

Megyehíd

Mersevát

Meszlen

Mesterháza

Mihályháza

Misefa

Mosonmagyaróvár

Muraszemenye

Nagycenk

Nagykanizsa

Nagykapornak

Nagykölked

Nagykutas

Nagylengyel

Nagylengyel

Nagyrákos

Nádasd

Nárai

Narda

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeshetés

Nemeskolta

Nemesmedves

Nick

Nyőgér

Olaszfa

Olmód

Orfalu

Ostffyasszonyfa

Oszkó

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Páka

Padár

Pankasz

Pecöl

Perenye

Peresznye

Peresznye

Petőháza

Petőmihályfa

Pókaszepetk

Pórszombat

Pornóapáti

Pusztacsó

Pusztaszentlászló

Püspökmolnári

Rábagyarmat

Rábahidvég

Rábahídvég

Rábapaty

Rábatótfalu

Rábatöttös

Rátót

Rédics

Répcevis

Répcelak

Répceszentgyörgy

Resznek

Rönök

Rum

Sajtoskál

Salköveskút

Ságod

Sárfimizdó

Sarród

Sárvár

Simaság

Sitke

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Sótony

Szakonyfalu

Szalafő

Szatta

Szemenye

Szentgotthárd

Szentgotthárd-Zsida

Szentgyörgyvölgy

Szentkozmadombja

Szentpéterfa

Erdőháza

Szilvágy

Szombathely

Szombathely-Újperint

Szőce

Söpte

Táplánszentkereszt

Tanakajd

Tát

Teskánd

Tormaföld

Tormafölde

Torony

Tornyiszentmiklós

Tömörd

Újkér

Újlengyel

Vasalja

Vasasszonyfa

Vasboldogasszony

Vaskeresztes

Vaspör

Vasszentmihály

Vasszécseny

Vasvár

Vát

Velem

Velemér

Vép

Veszprém

Viszák

Völcsej

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgrót

Zalaszentiván

Zalaszentmihályfa

Zsira

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.