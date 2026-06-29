2026. június 29. hétfő Péter, Pál
38 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lomtalanítás Budapest, forrás: Pénzcentrum
Otthon

Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 12 körzetben

Pénzcentrum
2026. június 29. 11:44

A III. kerületben, Óbuda–Békásmegyer területén idén is a tavalyi hasonló időszakban, szeptember második felében kezdik elszállítani a lomokat. Viszont a körzetek elosztása változott, 2026-ban 11 helyett 12 körzet lesz a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül! A 3. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette. Az I., a II., az V., a VI., a VIII., a X., a XI., a XII., a XIII., XIV., a XV., a XIX., a XX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU most a III. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Tehát már csak az a kérdés, hogy a IV., VII., IX., XVI., XVII., és XVIII. kerületben mikor kell kikészíteni a lomokat. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 3. kerületiek biztos emlékeznek, hogy tavaly is szeptember második felében kezdték elszállítani a lomokat, amivel szeptember végéig végeztek volna. Viszont a kukások sztrájkja miatt négy körzetben is pótdátumot kellett hirdetni október elejére. Ebben az évben eleve a szeptember 20-tól október 5-ig tartó időszakra hirdették meg a lomtalanítást Óbuda-Békásmegyer területére, remélhetőleg pótdátumra ezúttal nem lesz szükség.

III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2026

  • szeptember 20. - október 5.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 3. kerületben szeptember 20. és október 5. között lesz lomtalanítás. A III. kerületi lakosoknak érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert csak 11 körzet volt, idén viszont 12 körzetre osztják a Óbuda-Békásmegyert. A körzetek az alábbi térképen láthatók, az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: szeptember 20., vasárnap
  • 2. körzet: szeptember 21., hétfő
  • 3. körzet: szeptember 22., kedd
  • 4. körzet: szeptember 23., szerda
  • 5. körzet: szeptember 24., csütörtök
  • 6. körzet: szeptember 27., vasárnap
  • 7. körzet: szeptember 28., hétfő
  • 8. körzet: szeptember 29., kedd
  • 9. körzet: szeptember 30., szerda
  • 10. körzet: október 1., csütörtök
  • 11. körzet: október 4., vasárnap
  • 12. körzet: október 5., hétfő 

Fontos változás a 2026 lomtalanítás kapcsán, hogy idén már dobnak be szórólapot az időpontokról! A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton). Ezért nem árt feljegyezni a naptárba a dátumot, ha már az nyilvános.

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.

Címlapkép: Pénzcentrum
#otthon #Budapest #lomtalanítás #hulladék #bútor #szemét #óbuda #főváros #békásmegyer #újrahasznosítás #kerület #lomizás #lomisok #kerületek #mohu #hulladékgazdálkodás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:16
12:03
11:44
11:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
2026. június 29.
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
2026. június 29.
Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
4 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
3 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
5
4 hete
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 11:35
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 11:02
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Agrárszektor  |  2026. június 29. 11:32
Hihetetlen fordulat: ez a növény lehet az új sztár a magyar kertekben?