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Megdöbbentő fordulat a magyar lakáspiacon: olyat léptek a beruházók, amire évek óta nem volt példa

Pénzcentrum
2026. június 25. 19:45

A hazai lakásépítési piac többéves visszaesést követően ismét élénkülést mutat az MBH Index legfrissebb elemzése szerint. Bár a használatbavett új ingatlanok száma egyelőre alacsony, a kiadott építési engedélyek ugrásszerű növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években Budapesten és a vidéki nagyvárosokban is jelentős kínálatbővülés várható.

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A 2020-as csúcspontot követő visszaesés után 2026 első negyedévében már megjelentek a fordulat jelei, miután országosan 4,3 százalékkal, a fővárosban pedig 13 százalékkal több lakást adtak át az előző év azonos időszakához képest. Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója rámutatott, hogy a lakóingatlan-fejlesztés többéves folyamat, így a növekvő keresletre reagáló beruházói aktivitás csak fokozatosan tükröződik a lakásátadási statisztikákban, a legfrissebb adatok mindenesetre már egyértelműen biztató irányt jeleznek.

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A fellendülés legbiztosabb mutatója a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések számának megugrása. Ez a mutató 2025-ben közel 37 százalékkal nőtt, így meghaladta a 28 ezret, a lendület pedig 2026 első negyedévében tovább fokozódott, amikor az engedélyek száma éves szinten 64 százalékkal emelkedett, megközelítve a 9300-at.

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A szakértő szerint ez azt bizonyítja, hogy a fejlesztők ismét hosszabb távon gondolkodnak. A most induló projektek a következő években kiegyensúlyozottabbá tehetik a piacot, egyúttal növelik a modern, energiahatékony lakásállományt, ami hamarosan a finanszírozási igények növekedésében is megmutatkozik.

A növekedés a területi különbségek fennmaradása mellett is látványos. A vidéki újlakás-piac motorjai továbbra is az olyan gazdaságilag erős központok, mint Debrecen, Szeged, Győr, Székesfehérvár és Nyíregyháza. Debrecenben és Szegeden egyaránt ezer feletti lakásszámmal zajlanak nagyobb társasházi fejlesztések, míg a Balaton térségében, különösen a déli parton, több mint 2500 új lakás építése van folyamatban.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan a fővárosban is rekordszintre emelkedett a kínálat, miután 2026 második negyedévére az értékesítés alatt álló szabad lakások száma átlépte a tízezret, ami másfélszerese az elmúlt évek átlagának. Bár az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő ingatlanok aránya egyelőre korlátozott, az elemzők szerint a jövőben több célzott, kifejezetten erre a keresletre reagáló projekt indulhat el.

Az MBH Bank szakértői arra számítanak, hogy a jelenlegi beruházási hullám eredményei 2026 második felétől, illetve 2027-ben mutatkoznak meg igazán az átadott lakások számában, elsősorban az ország dinamikusan fejlődő, gazdaságilag stabil térségeiben.
Címlapkép: Getty Images
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