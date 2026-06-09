Mindenki erre kíváncsi: most kiderült, hogyan finanszírozzák az azbesztes kártalanítás

Az állam az általános tartalékból finanszírozná az azbesztszennyezéssel érintett területek kártalanítását és felszámolását – hangzott el tegnap az Országgyűlésben. A kormányzati tájékoztatás szerint több százezer tonnányi potenciálisan szennyezett kőzet kerülhetett az ország különböző pontjaira, ami miatt azonnali beavatkozásra van szükség.

Az általános tartalékból fedezné a kormány az azbesztszennyezéssel érintett területek kármentesítését és az érintett lakosság kártalanítását – hangzott el az Országgyűlésben. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter szerint az asztbesztügy mögött egy több éve fennálló, súlyos környezeti probléma húzódik meg, amelynek feltárása jelenleg is zajlik - de erről korábban itt írt a HelloVidék. Mint fogalmazott, az elmúlt egy hónap vizsgálatai alapján „nagyon nagy disznóság történt”, és a felelősség tisztázása is folyamatban van.

A tárcavezető szerint az eddigi adatok alapján osztrák bányákból származó kőzúzalék kerülhetett Magyarországra, amelyről nem adtak megfelelő tájékoztatást a vevők felé.

A becslések szerint az elmúlt évtizedben mintegy 1,4 millió tonna ilyen anyag érkezhetett az országba.

A legnagyobb érintett terület Szombathely térsége, ahol több tízezer tonnányi anyagot tartanak nyilván, de Győr-Moson-Sopron vármegyében is jelentős mennyiségekről tudnak.

A miniszter hangsúlyozta: az Európai Unió szabályozása szerint az azbeszttartalmú anyagok nem építhetők be, így ezek eltávolítása és elszállítása elkerülhetetlen. Az intézkedések jogi és technikai előkészítése jelenleg is zajlik, a végleges döntések várhatóan határozati formában születnek meg.

A finanszírozás kérdésére kitérve Gajdos László közölte: a kármentesítési költségeket az állami általános tartalék terhére biztosítanák.

A pontos felelősségi viszonyok és a kártérítési mechanizmusok tisztázása még folyamatban van.

