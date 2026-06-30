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Gazdaság

Reggeli meglepetés a devizapiacon: így áll most a forint

Pénzcentrum/MTI
2026. június 30. 08:15

Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.

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A dollár jegyzése 310,32 forintról 311,20 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 384 forintról 384,34 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1425 dollárról 1,1383 dollárra csökkent kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
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