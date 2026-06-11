Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon

Különleges ingatlan jelent meg a budapesti lakáspiacon: eladóvá vált a II. kerületi Napraforgó utcában található, egyedi műemléki védelem alatt álló Bauhaus villa, amelyet a magyar modern építészet egyik kiemelkedő alakja, Gerlóczy Gedeon tervezett. Az 1931-ben épült ház nemcsak prémium lokációja miatt számít ritkaságnak, hanem azért is, mert a világhírű Napraforgó utcai kísérleti lakótelep egyik ikonikus épülete.

A Napraforgó utca a magyar építészettörténet egyik legismertebb helyszíne. Az 1931-ben létrehozott mintalakótelepen a korszak legjelentősebb építészei kaptak lehetőséget arra, hogy bemutassák elképzeléseiket a modern lakhatásról. Az itt felépült villák ma már a két világháború közötti magyar modernizmus fontos emlékei.

Most a telep egyik legismertebb háza, a Napraforgó utca 19. szám alatt található villa került eladósorba. Az épületet Gerlóczy Gedeon tervezte, aki több jelentős budapesti épület megalkotásában is részt vett, és akinek neve szorosan összefonódott a hazai modern építészeti mozgalommal.

A leírás szerint a villa 2018-ban teljes körű felújításon esett át, így a történelmi értékek megőrzése mellett a mai kor műszaki elvárásainak is megfelel. A bruttó 200, nettó 160 négyzetméteres ingatlan egy 361 négyzetméteres telken helyezkedik el.

A földszinten nappali, konyha, étkező és egy vendégmosdó kapott helyet, valamint egy terasz is kapcsolódik a lakótérhez. Az emeleten két hálószoba, egy fürdőszoba, télikert és további terasz található. A pince szinten gépészeti helyiségek, mosókonyha és tároló áll rendelkezésre.

590 millió forintért eladó ez a luxusvilla: Fotó: Ingatlan.com

Az ingatlan energetikai szempontból is figyelemre méltó. A tetőre telepített napelemek jelenleg szaldóelszámolásban működnek, amely 2032-ig biztosított. Az emeleten minden helyiség hűtő-fűtő klímával felszerelt, a ház fűtéséről pedig gázfűtés és padlófűtés gondoskodik. A rendszer kialakítása lehetővé teszi a későbbi hőszivattyús korszerűsítést is.

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A komfortot tovább növelik a motoros redőnyök, a napvédő árnyékolók, valamint az a megoldás, hogy az elektromos és telekommunikációs vezetékek a föld alatt futnak. Az ingatlanban egy nagyméretű, beépített Rosengrens széf is helyet kapott.