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Erdőt, rétet, legelőt vennél? Ennyibe kerül Magyarországon, hogy földtulaj legyél
Otthon

Erdőt, rétet, legelőt vennél? Ennyibe kerül Magyarországon, hogy földtulaj legyél

Pénzcentrum
2026. június 25. 08:50

A Földmonitor adatai alapján jelentős árkülönbségek jellemzik a hazai termőföldpiacot a különböző művelési ágak és a területi elhelyezkedés szerint. Országos szinten a kertekért kérik a legmagasabb árat, míg az erdők és legelők a legolcsóbbak, de a kiemelt elhelyezkedésű, speciális hasznosítású területekért a vevők gyakran a hagyományos mezőgazdasági földek árának többszörösét is hajlandóak kifizetni - írja az Agrárszektor.

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A mezőgazdasági ingatlanok piacán a kertek érték el a legmagasabb országos medián árat, hektáronként 4,37 millió forinttal. Ettől alig maradnak el a gyümölcsösök 3,46 milliós, illetve a szőlők 3,09 millió forintos fajlagos értékükkel. Jóllehet a legmagasabb árakat ezek a művelési ágak képviselik, a legnagyobb tranzakciós volument hagyományosan a szántóföldek adják.

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Ebben a kategóriában több mint hétezer adásvétel zárult le, a medián ár pedig hektáronként 2,41 millió forint volt, amely az elmúlt fél évben stabilan a kétmillió forintos szint felett alakult. Országos összesítésben a legolcsóbb kategóriának a gyep, a legelő és a rét számít 1,49 millió forinttal, valamint az erdő 1,20 millió forintos hektáronkénti középértékkel.

A művelési ágak mellett a földrajzi elhelyezkedés is jelentősen befolyásolja az árakat. A legmagasabb szinteket a veszprémi szőlők, valamint a Fejér és Pest vármegyei kertek érték el, ahol a medián ár a hektáronkénti 10 millió forintot is meghaladta. Különösen kiemelkedő a Balaton-felvidéki szőlőpiac, ahol a csaknem 10,8 millió forintos hektáronkénti összeg több mint ötszöröse a régiós szántóföldi átlagnak. Ezzel szemben Észak-Magyarország egyes részein, különösen Nógrád és Heves vármegyében, a szántóföldek árai messze elmaradtak az országos átlagtól.

A többi speciális ágazatban is jelentős területi különbségek tapasztalhatók. A gyümölcsösök piacán Hajdú-Bihar vármegye 7,2 millió forintos, míg Pest vármegye 5,7 millió forintos hektáronkénti medián értékével vezeti a mezőnyt. A jellemzően alacsonyabb árfekvésű kategóriákban is találhatunk kiugró térségeket, hiszen a gyepek és legelők esetében Vas és Veszprém vármegye 2,4–2,5 millió forintos árszintje, az erdőknél pedig ugyancsak Veszprém vármegye 1,7 millió forintos hektáronkénti ára emelkedik ki az országos mezőnyből.
Címlapkép: Getty Images
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