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Kész, vége! Elfogyott a víz ezeken a Pest megyei településeken: hosszú órákra leáll a szolgáltatás
Tovább romlik a vízellátási helyzet a budapesti agglomerációban: egyes településeken már több mint 50 százalékkal nőtt a vízfogyasztás, miközben a szolgáltatók nem tudják biztosítani a szükséges ivóvízmennyiséget. Veresegyházon, Szadán és Erdőkertesen lajtos kocsikat állítottak szolgálatba, Páty egyes részein pedig akár hat órára is leállhat az ivóvíz-szolgáltatás.
A rendkívüli hőség miatt egyre súlyosabb vízellátási problémákkal küzd a budapesti agglomeráció több települése. A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. közlése szerint egyes térségekben több mint 50 százalékkal nőtt a vízfogyasztás, ezért már nem tudják maradéktalanul biztosítani a vezetékes ivóvízellátást Szada, Erdőkertes és Veresegyház teljes területén.
A szolgáltató emiatt lajtos kocsikat helyezett ki a leginkább érintett területekre. Szadán az Arany János utca–Gesztenyefa utca, az Aranyhegy utca–Bucka utca, valamint az Ősz utca–Dózsa György út kereszteződésében, továbbá a Margita utca és a Csapás utca sarkán lehet ivóvízhez jutni. Veresegyházon az Árnyas utcai bölcsődénél, valamint a Csibai utca és a Páskom utca kereszteződésében állnak rendelkezésre a vízszállító járművek. A frissülő lista a szervezet Facebook-oldalán követhető.
A DMRV arra is figyelmeztetett, hogy ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, akkor a hálózatukban a teljes összeomlás is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat.
Közben Pátyon is tovább romlott a helyzet. A térség országgyűlési képviselője, Bujdosó Andrea tájékoztatása szerint az Északdunántúli Vízmű Zrt. a megszokottnál kisebb mennyiségű ivóvizet tud biztosítani a DAKÖV Kft. számára, miközben a hőség miatt jelentősen megugrott a fogyasztás.
A településen ezért már elsőfokú vízkorlátozás van érvényben: tilos a locsolás, a gépjárműmosás, a kerti medencék feltöltése, valamint a kerti zuhanyok és párakapuk használata. A DAKÖV Kft. szerint az ivóvíz-szolgáltatás időszakos leállítására is szükség lehet, amely a település egyes részein akár hat órán át is tarthat.
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A rászorulók számára az önkormányzat palackozott ivóvizet biztosít, amelyet telefonon lehet igényelni (a +36 30 2071 777-es telefonszámon). Emellett a Pátyi Vízműtelepen és a Széchenyi téri közkútnál is lehet ivóvizet vételezni.
A szolgáltatók és a helyi vezetők ismét arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet, és fokozottan figyeljenek az idősekre, a kisgyermekes családokra, valamint azokra, akik segítségre szorulnak.
Címlapkép: MTI/Katona Tibor
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