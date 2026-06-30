Szabad a magyar boltokban, büfékben külön hűtési díjat, hőségfelárat, kánikula-pótdíjat felszámítani?

A kánikula miatt felszámított hűtési díjról és megemelt italárakról szóló hírek nagy visszhangot váltottak ki az elmúlt napokban. De vajon valóban új trend kezdődött Magyarországon, vagy csupán néhány kirívó esetről van szó? Utánanéztünk, és megnéztük, mit mutatnak a friss sajtóhírek.

A rendkívüli hőség hatására az elmúlt napokban több sajtóhír is megjelent olyan vállalkozásokról, amelyek valamilyen formában a megnövekedett hűtési költségekre hivatkozva emeltek áraikon. A történetek gyorsan terjedtek a közösségi médiában is, ezért érdemes megnézni: valóban új trend kezdődött Magyarországon, vagy inkább elszigetelt esetekről beszélhetünk?

Mit állítanak a hírek?

A legismertebb példa egy ceglédi üzlet, ahol a hűtött italokra külön „hűtési díjat” számítanak fel. A beszámolók szerint a felár terméktől függően akár 50 forint is lehet. A lépésre a helyi konkurencia csavaros marketinggel reagált. A megszólaló kereskedelmi szakértők szerint ez jogilag nem kifogásolható, ugyanakkor Magyarországon nem számít bevett gyakorlatnak, hogy a hűtés költségét külön tételként tüntessék fel; azt a kereskedők jellemzően eleve beépítik a termék árába.

Szintén nagy visszhangot kapott egy balatoni büféről szóló cikk, amely egy olvasói beszámolóra hivatkozva azt írta: a hőség beköszöntével jelentősen megemelték a hideg italok árát, miközben az ételeké változatlan maradt. Az indoklás szerint a folyamatos hűtés és a jég előállítása jelentősen növelte az üzemeltetési költségeket. Ugyanakkor maga a cikk is hangsúlyozza, hogy ez nem tekinthető általános balatoni gyakorlatnak, hanem egyedi esetről van szó.

Mit mutat a szélesebb kép?

A rendelkezésre álló friss sajtóanyagok alapján nem látszik annak jele, hogy Magyarországon tömegesen jelentek volna meg a kánikulára hivatkozó külön díjak vagy hőségfelárak. Nem találhatók olyan hiteles beszámolók, amelyek szerint országosan:

éttermek klímahasználati felárat vezettek volna be;

strandok a hőség miatt emelték volna a belépőjegyek árát;

futárszolgálatok külön hőségpótlékot számítanának fel;

taxitársaságok vagy más szolgáltatók egységes „kánikuladíjat” alkalmaznának.

Ehelyett a sajtó döntő többsége arról számol be, hogy a hőség valóban növeli a vállalkozások költségeit – különösen az energiafelhasználást –, de ezt a legtöbb piaci szereplő nem külön díjként, hanem a normál működés részeként kezeli. A Daikin friss adatai szerint például egy lakossági klímaberendezés napi energiaigénye a hőhullám idején átlagosan közel megduplázódott, így a napi hűtési költség is érezhetően emelkedett.

Az ítélet

Részben igaz, hogy a kánikula miatt egyes vállalkozások külön díjat vagy áremelést alkalmaznak. Az azonban nem igaz, hogy ez jelenleg általános vagy országos trend lenne Magyarországon. A sajtóban szereplő esetek éppen azért váltak hírértékűvé, mert kivételesek. A rendelkezésre álló információk alapján a vállalkozások túlnyomó többsége továbbra sem vezet be külön hőségfelárat vagy hűtési díjat, még akkor sem, ha a rendkívüli meleg ténylegesen növeli az üzemeltetési költségeiket.

A jelenlegi bizonyítékok tehát azt támasztják alá, hogy néhány látványos, egyedi példából nem lehet általános piaci tendenciára következtetni. A kánikula valóban drágábbá teszi a működést, de Magyarországon egyelőre nem alakult ki széles körben alkalmazott gyakorlat arra, hogy ezt külön díjként közvetlenül a fogyasztókra hárítsák át.

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Szabad külön hűtési díjat felszámítani?

Röviden: igen, de csak szigorú feltételek mellett. Magyarországon a vállalkozások főszabály szerint maguk határozhatják meg termékeik és szolgáltatásaik árát. Ez azt jelenti, hogy akár egy külön „hűtési díjat” vagy más felárat is bevezethetnek, amennyiben azt a jogszabályoknak megfelelően, egyértelműen feltüntetik. A fogyasztóvédelmi szabályok szerint a vásárlót még a vásárlás előtt világosan tájékoztatni kell arról, hogy pontosan mennyit kell fizetnie. Ha egy üzlet a hűtött italért külön díjat számít fel, ennek egyértelműen szerepelnie kell az árkiíráson vagy az árjegyzéken.

A pénztárnál utólag „meglepetésszerűen” felszámított felár sértheti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz való jogát.

Fontos különbség van aközött is, hogy egy vállalkozás külön díjat vezet be, vagy egyszerűen megemeli az árait. Az utóbbi a szabad árképzés része: a kereskedő dönthet úgy, hogy a magasabb energia- vagy üzemeltetési költségeket beépíti az eladási árba. A külön felszámított hűtési díj inkább kommunikációs kérdés, mint jogi: ugyanaz a költség jelenik meg külön soron, amelyet más vállalkozások jellemzően beépítenek a végső árba. A lényeg tehát nem az, hogy egy vállalkozás milyen nevet ad a felárnak, hanem az, hogy azt átláthatóan, előre közölje, és a fogyasztót ne érje váratlan többletköltség.