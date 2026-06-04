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Területeket kellett lezárni Magyarországon az azbeszt miatt: újabb térségében találtak szennyezett kőzúzalékot
Két, kőzúzalékkal borított területen mutattak ki azbesztszennyezést a GYSEV által elrendelt vizsgálatok során Szombathely térségében. A vasúttársaság péntektől lezárja a Szombathely-Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint a vépi vasútállomás egyes részeit. A társaság már keresi a szennyezett kőzúzalék mielőbbi eltávolításának lehetőségét.
Azbesztszennyezés miatt két területet zár le a GYSEV Zrt. Szombathely térségében. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a GYESEV Zrt. azonnali vizsgálatot rendelet el az általa kezelt területeken.
Az eddigi vizsgálatok két helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést különböző, kőzúzalékkal borított felületeken Szombathely térségében, emiatt a vasúttársaság azonnali intézkedéseket hozott.
Péntek reggeltől lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság kéri, hogy aki jelenleg is a területen parkol, minél előbb hagyja el a létesítményt.
Szintén lezárják Vép vasútállomáson a Toldi utcától a vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a vágányokat a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni.
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Rázó László a közleményben kitért arra is: a GYSEV vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalék-mentesítést.
Címlapi kép: Filep István, MTI/MTVA
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