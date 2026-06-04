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Makrofotó a krizotil azbeszt ásvány szálai a gazdakőzetből csipesszel kivett szálakról.
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Tovább gyűrűzik az azbesztbotrány: újabb magyar településeken találták nyomát a mérgező anyagnak

Pénzcentrum
2026. június 4. 07:25

Zalaegerszeg is érintett az osztrák bányákból importált, azbeszttartalmú zúzott kő miatt kirobbant botrányban. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok a tizenhat ellenőrzött helyszín közül hat esetében igazolták a veszélyes anyag jelenlétét a városban. Mivel több érintett terület oktatási és nevelési intézmények közelében található, az önkormányzat elrendelte a szennyezett kőzet azonnali és biztonságos eltávolítását.

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A zalaegerszegi városvezetés által ellenőrzött tizenhat gyanús helyszín közül tíz esetben negatív eredmény született, hat helyen azonban bebizonyosodott a szennyezettség - közölte Balaicz Zoltán polgármester a Facebookon. Mivel az érintett területek egy része bölcsőde, óvoda és iskola közvetlen közelében, például a Gazdaság utcai útpadkánál, valamint a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókban fekszik, a város azonnali beavatkozást rendelt el.

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A szennyezett kőzúzalék eltávolítását egy erre kijelölt, engedéllyel rendelkező szakcég végzi a szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával. A munkálatokat június 5-én, pénteken délután egy órakor kezdik meg. A szálló por képződésének megakadályozása érdekében nedvesítési eljárást alkalmaznak, a kitermelt anyagot pedig fóliával bélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, miközben a dolgozók speciális védőruházatot és FFP3-as maszkot viselnek.

A biztonságos munkavégzés érdekében az érintett intézmények vezetői arra kérik a szülőket, hogy pénteken fél egyig vigyék haza a gyermekeket. Azokat a diákokat és óvodásokat, akiknek a felügyeletét a család nem tudja ilyen korán megoldani, a város egy másik intézményében helyezik el a munkálatok idejére.

A laboratóriumi vizsgálatok a Jákum, a Vajda Lajos és a Zrínyi utcai parkolókban, valamint a Domb utca melletti útpadkán is kimutatták a veszélyes anyag jelenlétét. A polgármester tájékoztatása szerint a hatóságok hamarosan ezekről a helyszínekről is elszállítják a szennyezett kőzetet.

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A több nyugat-dunántúli települést is érintő, Ausztriából származó szennyezett kőzúzalék ügyének átfogó kivizsgálására a kormány egy tárcaközi munkacsoportot és egy osztrák–magyar vegyes bizottságot is felállított.

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Címlapkép: Getty Images
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