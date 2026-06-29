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Több mint 100 településen rendeltek el azonnali vízkorlátozást: itt a teljes lista
Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon: már 109 települést érint valamilyen vízkorlátozás, miközben több helyen a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt egyre nehezebb fenntartani a folyamatos ivóvízellátást. Pátyon vasárnaptól elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, de számos Pest vármegyei településen is takarékosságra kérik a lakosságot.
Az utóbbi hetekben egyre több településen vezettek be vízkorlátozást. A Nemzeti Vízművek hétvégi tájékoztatása szerint a vízellátás több térségben is nehézségekbe ütközik, 109 településen van érvényben valamilyen vízkorlátozás. Orfű magasabban fekvő részein időszakos nyomáscsökkenés és vízhiány is előfordult, ezért a szolgáltató mobil víztartályokkal biztosítja az ivóvízellátást.
Zala megyében több településén már múlt héten problémák voltak a vízellátással: "Bekövetkezett, amitől tartottunk, amiért kértük a II. fokú vízkorlátozás elrendelését. A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást. A két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült." -közölte Facebook-oldalán a Zalavíz Zrt.
A Zalavíz Zrt. II. fokú vízkorlátozás bevezetését javasolta, az érintett települések listáján összesen közel harminc település szerepel: Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló.
A helyzet odáig fajult, hogy a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet.
Pest megyében közel 60 települést érint a korlátozás
Több Pest vármegyei településen szintén vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez - olvasható a cég hivatalos oldalán.
A közlemény hozzátette, hogy felhívásuk az alábbi települések felhasználóit érinti: Aszód, Bag, Dány, Dány-Szentkirály, Domony, Domonyvölgy, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok, Abony, Kőröstetétlen, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Páty, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Albertirsa, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis és Vasad.
Emellett közösségi, illetve saját oldalaikon értesítették a lakosságot Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzatai, hogy a térséget ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére, a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt június 27-től a települések közigazgatási területén visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendelnek el.
A közlemény szerint a döntés célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a korlátozás időtartama alatt kérik a lakosságot a takarékos ivóvíz-használatra.
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Többek között tilos az ivóvíz-hálózatról: a tömlős locsolás 6.00 és 23.00 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése.
Veresegyháza közösségi oldalán arról értesítette a lakosságot, hogy mivel az I. fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére sem csökken a vízfogyasztás a szükséges mértékben, a tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt, "a helyzet egyre súlyosabb", ezért kérik a lakosság fokozottabb együttműködését.
Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pest vármegyei Pátyon is - olvasható a mintegy kilencezer lakosú Pest vármegyei község Facebook-oldalán. Tegnap rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott a településen, a szennyvíztelepre azonban mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett, tehát az elhasznált víz jelentős része locsolásra illetve más, nem feltétlenül szükséges célokra ment el. Eközben az ÉDV (Északdunántúli Vízmű Zrt.) csökkentette a településre érkező vízmennyiséget a régiós vízhiány miatt.
Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.
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